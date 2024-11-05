Путин раскритиковал элиты за использование мата

Путин указал на необходимость повышения культуры для борьбы с матом в разговорной речи

Tекст: Елизавета Шишкова

На заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России президент заявил, что мат остается частью русского языка и бороться с его употреблением можно, повышая общую культуру, сообщает ТАСС. Путин отметил, что как физическая культура связана с культурой тела, так и культура языка отражает общую культуру человека.

Президент подчеркнул, что работа над улучшением культуры языка требует усилий в различных направлениях, отметив, что это тонкая сфера. «Повышая общую культуру, нужно, безусловно, повышать и культуру языка, культуру речи, – уверен Путин. – Это такая тонкая сфера – и для того, чтобы повлиять на это, нужно работать по очень многим направлениям, повышая общую культуру».

Кроме того, президент раскритиковал элиты, использующие мат для демонстрации близости к народу. «Когда наши представители так называемых элит самых различных, они частенько употребляют крепкое слово, полагаю, что делают это прежде всего для того, чтобы проявить свою крутизну и показать свою близость к народу. А ведь в России простой народ крепких слов-то особенно не употреблял, могу сказать по своей семье», – сказал он.

Ранее около 70% москвичей заявили, что используют мат в повседневной речи, также были названы самые матерящиеся районы столицы.