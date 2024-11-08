Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.10 комментариев
В РПЦ назвали причину распространения мата в России
Мат в России распространен из-за отсутствия социального осуждения, что приводит к его оправданию, заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата Владимир Легойда.
В своем Telegram-канале он выразил обеспокоенность широким распространением нецензурной брани в России. По словам Легойды, отсутствие социального порицания использования мата способствует его укоренению в обществе.
Он также отметил, что «растабуирование мата в сферах, где это ранее было невозможно, представляет сегодня куда более серьезную проблему, чем засилье иностранных слов». Легойда подчеркнул, что необходимо создать культурную и социальную среду с четкими табу и пониманием, что допустимо, а что нет.
Он также добавил, что использование мата касается воспитания вкуса, чувства меры и уместности, что является важными аспектами формирования социально приемлемого поведения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что в обществе необходимо повышать культурный уровень для эффективной борьбы с матом.