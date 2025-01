Британца в Москве арестовали за мат на улице

Музыканты Queen вошли в список крупнейших налогоплательщиков Британии

Tекст: Максим Попов

Британская рок-группа Queen вошла в список 100 крупнейших налогоплательщиков Великобритании за прошлый финансовый год. Компания Queen Productions, которой управляют Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Джон Дикон, уплатила в казну 11,8 млн фунтов. Группа заняла 92-е место в этом рейтинге, передает ТАСС.

Доходы компании за отчетный период составили 39,5 млн фунтов, причем средства поступали в основном от авторских отчислений и продажи билетов на популярный мюзикл We Will Rock You, который идет в Лондоне. Дивиденды от этой деятельности для участников Queen достигли 19,6 млн фунтов.

В следующем году ожидается значительное увеличение налогов для Queen из-за недавней сделки с Sony. Группа продала свой музыкальный каталог за рекордные 1,27 млрд долларов, что существенно увеличит их налоговые обязательства.

Напомним, в июне прошлого года стало известно, что американская звукозаписывающая и музыкальная компания Sony Music выкупила все права на музыку, атрибутику и другие элементы интеллектуальной собственности Queen.