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Британца в Москве арестовали за мат на улице
Басманный суд арестовал британца в Москве за нецензурную брань
Басманный суд Москвы арестовал гражданина Британии за нецензурную брань на улице, несмотря на то, что он не владеет русским языком и утверждает, что ничего подобного не совершал.
Как передает РИА «Новости», Басманный суд Москвы вынес решение об аресте подданного Британии по фамилии Джонсон за использование нецензурной лексики на улице. Джонсону назначили пять суток административного ареста за мелкое хулиганство, после того как граждане пожаловались на его поведение.
В судебных материалах подчеркивается, что Джонсон, находившийся в России по туристической визе, нецензурно выражался, не реагируя на замечания прохожих. При этом, как утверждал сам Джонсон в суде, он не владеет русским языком и ничего подобного не совершал. Адвокат Джонсона заявил, что объяснения граждан, на которых ссылается полиция, не были включены в материалы дела.
Несмотря на это, суд поддержал позицию правоохранительных органов и назначил Джонсону административный арест на пять суток. Дата вынесения решения – 24 января.
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