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    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

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    Илья Ухов Илья Ухов Как история Кавказа связала русских и черкесов

    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

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    26 января 2025, 05:56 • Новости дня

    Британца в Москве арестовали за мат на улице

    Басманный суд арестовал британца в Москве за нецензурную брань

    Tекст: Денис Тельманов

    Басманный суд Москвы арестовал гражданина Британии за нецензурную брань на улице, несмотря на то, что он не владеет русским языком и утверждает, что ничего подобного не совершал.

    Как передает РИА «Новости», Басманный суд Москвы вынес решение об аресте подданного Британии по фамилии Джонсон за использование нецензурной лексики на улице. Джонсону назначили пять суток административного ареста за мелкое хулиганство, после того как граждане пожаловались на его поведение.

    В судебных материалах подчеркивается, что Джонсон, находившийся в России по туристической визе, нецензурно выражался, не реагируя на замечания прохожих. При этом, как утверждал сам Джонсон в суде, он не владеет русским языком и ничего подобного не совершал. Адвокат Джонсона заявил, что объяснения граждан, на которых ссылается полиция, не были включены в материалы дела.

    Несмотря на это, суд поддержал позицию правоохранительных органов и назначил Джонсону административный арест на пять суток. Дата вынесения решения – 24 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одной из московских чебуречных гражданин США Джон Джордан устроил погром после обсуждения инаугурации Дональда Трампа. В российской столице задержали американского гражданина, он применил насилие в отношении представителя власти, сообщили в ГСУ СК по Москве.

    25 января 2025, 06:43 • Новости дня
    Пленный прокомментировал видео подготовки ВСУ в Британии для нападения на Суджу

    Украинских военных обучали для нападения на Суджу на базе в Северном Йоркшире

    Пленный прокомментировал видео подготовки ВСУ в Британии для нападения на Суджу
    @ REUTERS/Maksym Kishka

    Tекст: Максим Попов

    Украинский военнослужащий, сбежавший в Россию, рассказал о подготовке британскими инструкторами украинских военных к нападению на Суджу в Курской области.

    Украинский военнослужащий по имени Валерий сообщил об обучении его и других солдат ВСУ британскими инструкторами на военной базе в Северном Йоркшире, передает РИА «Новости». По его словам, их готовили для нападения на Суджу в Курской области в составе 95-й десантно-штурмовой бригады.

    Видео, снятое на военной базе, показывает украинских солдат, отрабатывающих упражнения по штурму зданий и стрельбе. Валерий отметил: «После двух, максимум трех недель такой расслабленной подготовки нас должны были в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ забрасывать на территорию России в Суджу».

    По словам посла по особым поручениям российского МИД Родиона Мирошника, подготовка солдат ВСУ британскими инструкторами свидетельствует о причастности Лондона к нападению на Курскую область.

    Ранее сообщалось, что британские инструкторы на базе в Даунхолме обучали украинских военных стрельбе из гранатомета. При этом обучение велось на специальном полигоне в присутствии переводчиков.

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    23 января 2025, 14:51 • Новости дня
    Politico: Франция и Британия начали планировать отправку военных на Украину
    Politico: Франция и Британия начали планировать отправку военных на Украину
    @ Dominika Zarzycka/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Городецкая

    Париж и Лондон рассматривают возможность отправки военных на Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня, обсуждается создание сил из 50 тыс. солдат, пишет газета Politico.

    Франция и Британия начали предварительное планирование отправки военных на Украину в случае прекращения огня, пишет Politico со ссылкой на европейского чиновника, передает РИА «Новости».

    Согласно источникам, обсуждается создание сил численностью около 50 тыс. военных из пяти или шести стран Европы. Эти силы должны будут обеспечить порядок на демаркационной линии между ВСУ и российскими силами.

    В статье отмечается, что британские и французские власти уже ведут переговоры о возможной отправке войск.

    Ранее газета Financial Times сообщала, что украинские чиновники рассматривают возможность отправки около 40–50 тыс. военных от союзников для обеспечения безопасности на границе.

    Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек, и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.

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    25 января 2025, 11:43 • Видео
    Новый глава Госдепа – опасный тип

    Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой, и Рубио предаст Трампа первым.

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    25 января 2025, 02:45 • Новости дня
    Власти Британии решили захоронить крупнейший запас плутония

    Правительство Британии решило захоронить 140 тонн радиоактивного плутония

    Tекст: Максим Попов

    Британия объявила о планах захоронить 140 тонн плутония, отказавшись от его использования в МОКС-топливе, сообщило The Telegraph.

    По информации издания, правительство Великобритании намерено захоронить 140 тонн радиоактивного плутония, который был получен при переработке отработавшего ядерного топлива из гражданских ядерных реакторов, передает ТАСС.

    Как отметили авторы статьи, плутоний будет преобразован в более безопасную форму перед захоронением. Этот шаг был предпринят после отказа от использования плутония для производства МОКС-топлива, которое может эффективно применяться в некоторых ядерных реакторах.

    На данный момент плутоний хранится на территории атомного комплекса Селлафилд. Ожидается, что он будет смешан с жидким стеклом, а полученная масса помещена в стальную или бетонную оболочку. Для этого в Британии планируется строительство нового специализированного предприятия.

    В материале сообщается, что проект по использованию плутония в качестве МОКС-топлива был отвергнут руководством Лейбористской партии. Основные причины отказа связаны с длительностью, сложностью и высокой стоимостью реализации проекта.

    Ранее сообщалось, что Росатом за 20 лет утилизировал радиоактивные компоненты более 200 старых судов и подлодок.

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    24 января 2025, 01:31 • Новости дня
    Собянин сообщил о ликвидации беспилотников на подлете к Москве

    Собянин: в Подольске ПВО сбили два дрона, летевших на Москву

    Собянин сообщил о ликвидации беспилотников на подлете к Москве
    @ Petrov Sergey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В Подольске силы ПВО сбили два беспилотника, направлявшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

    Два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были сбиты силами ПВО в городском округе Подольск, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. Он подчеркнул, что специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия.

    Ранее аналогичные атаки БПЛА были отражены в городском округе Коломна и Раменском округе. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

    До этого сообщалось, что в Рязанской области средствами ПВО и РЭБ уничтожены беспилотные летательные аппараты.


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    24 января 2025, 16:56 • Новости дня
    Путин не поверил словам Собянина о средней зарплате в Москве
    Путин не поверил словам Собянина о средней зарплате в Москве
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    На заседании попечительского совета МГУ президент России Владимир Путин выразил удивление, узнав, что средняя зарплата в Москве составляет 160 тыс. рублей, а не больше.

    В своем выступлении на заседании попечительского совета МГУ Путин заявил: «Заработная плата, условия труда, в том числе молодых специалистов, должны соответствовать статусу ведущего вуза страны». При этом говоря о ситуации со средней зарплатой в вузе, президент посетовал, что она «все-таки отстает немножко от среднего по Москве», передает ТАСС.

    В связи с этим Путин задал вопрос о зарплатах в столице мэру Москвы Сергею Собянину. Тот ответил, что средняя зарплата в городе составляет 140- 160 тыс. рублей. «Да ладно? Больше!» – переспросил глава государства

    Собянин подтвердил, что это действительно средний уровень зарплат в Москве. В ответ Путин, обратившись к ректору МГУ Виктору Садовничему, заметил, что университет выполнил нормативы, но необходимо продолжать фокусировать внимание на этом вопросе, чтобы не отставать.

    Ранее сообщалось, что прогнозируемые зарплаты курьеров в Москве достигли 300 тыс. рублей. Как писала газета ВЗГЛЯД, медианная зарплата курьеров с января по ноябрь 2024 года достигла 115,6 тыс. рублей, превысив заработки врачей и IT-специалистов, согласно обзору hh.ru и ПЭК.

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    25 января 2025, 00:27 • Новости дня
    Музыканты Queen вошли в список крупнейших налогоплательщиков Британии

    Queen заняли 92-е место среди крупнейших налогоплательщиков Британии за год

    Музыканты Queen вошли в список крупнейших налогоплательщиков Британии
    @ Christiane Oelrich/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Британская группа Queen попала в сотню крупнейших налогоплательщиков Великобритании, уплатив 11,8 млн фунтов за прошлый финансовый год и получив доход в 39,5 млн фунтов, сообщила The Times.

    Британская рок-группа Queen вошла в список 100 крупнейших налогоплательщиков Великобритании за прошлый финансовый год. Компания Queen Productions, которой управляют Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Джон Дикон, уплатила в казну 11,8 млн фунтов. Группа заняла 92-е место в этом рейтинге, передает ТАСС.

    Доходы компании за отчетный период составили 39,5 млн фунтов, причем средства поступали в основном от авторских отчислений и продажи билетов на популярный мюзикл We Will Rock You, который идет в Лондоне. Дивиденды от этой деятельности для участников Queen достигли 19,6 млн фунтов.

    В следующем году ожидается значительное увеличение налогов для Queen из-за недавней сделки с Sony. Группа продала свой музыкальный каталог за рекордные 1,27 млрд долларов, что существенно увеличит их налоговые обязательства.

    Напомним, в июне прошлого года стало известно, что американская звукозаписывающая и музыкальная компания Sony Music выкупила все права на музыку, атрибутику и другие элементы интеллектуальной собственности Queen.

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    24 января 2025, 02:00 • Новости дня
    Силы ПВО сбили дроны в Троицком округе Москвы

    В Троицком округе Москвы силы ПВО сбили два вражеских беспилотника

    Tекст: Максим Попов

    В Троицком административном округе Москвы ПВО сбили два вражеских беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    По словам Собянина, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб, отмечается в Telegram столичного мэра.

    Позднее стало известно, что в городском округе Щелково сбили еще один БПЛА. «ПВО Минобороны в городском округе Щелково сбит беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – отметил мэр столицы. 

    Ранее система ПВО сбила украинские БПЛА в районе Коломны и Раменского. Кроме того, были ликвидированы дроны в городском округе Подольск. На фоне воздушных атак аэропорты в Домодедово, Жуковском и Внуково приостановили работу.

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    24 января 2025, 21:48 • Новости дня
    Москвичам пообещали апрельскую погоду в феврале

    Вильфанд: Аномально теплая апрельская погода ожидается в Москве в феврале

    Москвичам пообещали апрельскую погоду в феврале
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве ожидается аномально теплая погода с температурами выше нормы, характерными для начала апреля, она продлится до конца января и захватит начало февраля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Температура будет на 8-10 градусов выше нормы, сообщил Вильфанд, передает «Интерфакс».

    Вильфанд пояснил, что ближайшие ночи в Москве сохранят отрицательные значения, от минус 1 до минус 6 градусов, но днем температура поднимется до нуля или чуть выше. В дальнейшем начиная с воскресенья ночные температуры будут близки к нулю, а дневные поднимутся до плюс 4 градусов.

    Он добавил, что такое положение вещей связано с постоянным перемещением циклонов через Атлантику, которые по давлению напоминают тропические. Эти циклоны приносят с собой теплый воздух с юга Атлантики и даже из Африки, что объясняет столь высокие температуры в Москве и на всей европейской территории России.

    Вильфанд также сообщил, что осадки будут минимальными и будут выпадать в виде мороси или редкого мокрого снега. Такой прогноз сохранится до конца недели и захватит начало февраля.

    Ранее синоптики рассказали о потеплении в Москве на выходные.

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    24 января 2025, 22:22 • Новости дня
    В тюрьмах Британии назначили награду за голову убийцы детей в Саутпорте

    Детоубийцу Рудакубану изолируют и перемещают для безопасности из-за угроз заключенных в Британии

    Tекст: Максим Попов

    Заключенные в британских тюрьмах назначили награду за голову Акселя Рудакубаны, обвиняемого в нападении на детей в Саутпорте, в результате которого погибли три ребенка, сообщило Daily Mail со ссылкой на источники.

    По информации издания, Рудакубану могут регулярно переводить из одной тюрьмы в другую для безопасности. Это необходимо, чтобы избежать нападений со стороны других заключенных, так как даже среди осужденных за педофилию существует желание расправиться с ним, передает РИА «Новости».

    Напомним, Аксель Рудакубана был приговорен в Британии к 13 пожизненным срокам с минимальным отбыванием 52 года. По прошествии этого срока он сможет подать прошение о досрочном освобождении. Его преступления включают убийство троих детей, покушение на убийство 10 человек и хранение террористических материалов. После оглашения приговора депутат от правой партии Reform UK Руперт Лоу призвал начать обсуждение вопроса о возвращении смертной казни «в исключительных обстоятельствах».

    Известно, что в июле 2024 года нападение Рудакубаны на детей вызвало массовые протесты по всей Британии. После распространения слухов о его статусе беженца протесты переросли в беспорядки. В результате были задержаны более тысячи человек, десятки полицейских пострадали.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года в Сандерленде произошли столкновения между ультраправыми и полицией. Протестная активность националистов возросла после убийства детей в английском Саутпорте этническим руандийцем.

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    24 января 2025, 09:08 • Новости дня
    Британский военный корабль сообщил об инциденте в Персидском заливе

    Tекст: Александра Юдина

    Судно в Персидском заливе получило сигналы от военного корабля, требующего изменить курс, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    Инцидент произошел в 86 морских милях к северо-востоку от саудовского порта Рас-Таннура, передает ТАСС.

    По информации UKMTO, капитан судна уведомил о приближении небольшого военного корабля, который посылал зеленые световые сигналы в сторону мостика.

    Судно продолжает получать сигналы с требованием изменить курс в направлении иранских территориальных вод.

    В связи с этим UKMTO рекомендовало судам в регионе соблюдать повышенную осторожность и незамедлительно сообщать центру о любой подозрительной активности.

    Летом прошлого года сообщалось об инциденте недалеко от побережья Йемена. Также управление морских торговых операций Британии при британских ВМС сообщало о нападении на судно у йеменского порта Моха.

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    25 января 2025, 22:16 • Новости дня
    В Москве обновили правила пользования метро

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве обновили правила пользования метро, включив требования по перевозке велосипедов и животных, сообщил столичный департамент транспорта.

    В новых правилах оговаривается, что велосипеды и средства индивидуальной мобильности, кроме детских, теперь необходимо перевозить только в чехлах или упаковках. Запрещается передвигаться по территории станций и подуличных переходах метро на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других средствах, следует из сообщения в Telegram-канале дептранса Москвы.

    В ведомстве призвали пассажиров не открывать двери вагонов во время движения и остановок, не препятствовать их открытию и закрытию на станциях, а входить и выходить только после полного открытия дверей.

    Особое внимание уделяется заботе о здоровье пассажиров. Ведомство напоминает, что курение, включая использование электронных устройств и устройств для нагревания табака, в метро недопустимо.

    Для повышения безопасности и комфорта при поездках с животными, их необходимо перевозить в клетках, специальных контейнерах и сумках. Исключение составляют собаки-проводники на поводке, которые сопровождают слабовидящих и незрячих пассажиров.

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    25 января 2025, 05:19 • Новости дня
    Приставы взыскали с Акунина штраф за нарушение правил иноагента

    Судебные приставы возбудили дело о заочном взыскании 30 тыс. рублей с Бориса Акунина

    Tекст: Максим Попов

    Судебные приставы открыли дело о принудительном взыскании штрафа с писателя Бориса Акунина, признанного в России иноагентом и внесенного в список террористов и экстремистов, в размере 30 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента.

    Как сообщает ТАСС, исполнительное производство было инициировано после решения Таганского суда Москвы, который в конце 2024 года наложил на Бориса Акунина административный штраф в размере 30 тыс. рублей. Нарушение связано с правилами деятельности иностранного агента. В материалах суда указано, что данное постановление стало основой для взыскания штрафа.

    Таганский суд Москвы признал Акунина виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента 16 августа 2024 года. Позднее, в декабре того же года, суд увеличил штраф до 45 тыс. рублей по той же статье. Однако исполнительное производство по последнему штрафу еще не начато.

    Басманный суд Москвы в феврале вынес заочное решение о его аресте по обвинениям в публичных призывах к террористической деятельности и распространении ложной информации о действиях ВС России. За это ему грозит до семи лет лишения свободы за оправдание терроризма и до десяти лет за распространение ложной информации.

    Григорий Чхартишвили, известный как Борис Акунин, с 2014 года проживает в Лондоне. В декабре 2023 года его имя было внесено в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом. В январе 2024 года Минюст официально признал его иностранным агентом.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 6 ноября прошлого года суд отложил рассмотрение иска писательницы Татьяны Викентьевой к Борису Акунину о плагиате, дав ей срок до 19 ноября, чтобы найти 127 тыс. рублей для оплаты лингвистической экспертизы.

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    24 января 2025, 01:46 • Новости дня
    В московских аэропортах ввели временные ограничения

    Росавиация сообщила о временных ограничениях в Домодедово, Жуковском и Внуково

    Tекст: Максим Попов

    Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

    Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу московских аэропортов Домодедово и Жуковский, передает ТАСС. Как отмечается в сообщении, ограничения касаются приема и отправления авиарейсов.

    «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 00:22 мск временные ограничения введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», – говорится в официальном заявлении.

    Позднее стало известно, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели аэропорту Внуково.

    Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Подольске были сбиты два украинских дрона. Также атаки БПЛА были отражены в городском округе Коломна и Раменском округе. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

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    23 января 2025, 12:51 • Новости дня
    Песков не стал комментировать слухи о «судне-шпионе» у берегов Британии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявления Лондона об обнаружении российского «судна-шпиона» в британских водах.

    «Я не совсем владею тематикой. Я не знаю, о чем там идет в речь, в деталях. Поэтому я не стал бы это комментировать», – цитирует Пескова ТАСС.

    Ранее глава Минобороны Британии Джон Хили заявил, что британские военные направили подводную лодку следить за российским океанографическим судном «Янтарь» в проливе Ла-Манш.

    В 2019 году судно замечали рядом с берегами Северной Америки.

    В состав ВМФ России «Янтарь» включен как океанографическое исследовательское судно. «Янтарь» в западных СМИ называют «кораблем-шпионом». Он привлек внимание тем, что его часто замечали возле подводных коммуникационных кабелей.

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    26 января 2025, 03:50 • Новости дня
    Синоптик: метеорологическая весна придет в Москву в марте

    Синоптики предсказали несколько эпизодов метеорологической весны в Москве до середины марта

    Tекст: Денис Тельманов

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что метеорологическая весна в Москве будет приходить несколько раз, а окончательно установится в середине марта.

    Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова прогнозирует приход метеорологической весны в столицу в середине марта, передает РИА «Новости». По ее словам, уже в конце января средняя температура будет устойчиво положительной, что свидетельствует о временном приходе весны.

    Позднякова уточнила, что такие температурные колебания могут повториться несколько раз. «Я думаю, что метеорологическая весна в этом году придет где-то в середине марта месяца. Собственно говоря, у нас сейчас состояние метеорологической весны,» – отметила она.

    Также она добавила, что март в Москве обещает быть с положительной температурной аномалией, что подтверждает раннее наступление весны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в четверг прогнозируется облачная погода с температурой до минус двух градусов и небольшим снегом, а ночью температура опустится до минус пяти градусов. Клещи возобновляют активность при благоприятных условиях, такими как теплые зимы и удлинение светового дня, предупреждает Роспотребнадзор.

    На Северо-Запад России, после продолжительной оттепели, обрушатся морозы до минус 40 градусов, сопровождаемые метелями и сильным ветром, что уже вызвало нарушение движения на дорогах и переход на удаленную работу в Мурманской области.

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    Трамп бессилен раскрыть «секреты убийства Кеннеди»

    «Это большое событие, многие ждали его годами, десятилетиями. И все будет раскрыто». Такими словами Дональд Трамп объяснил свой указ, который действительно кажется сенсационным – он намерен полностью рассекретить все документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Почему на самом деле никакой сенсации из этого не получится? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Новый глава Госдепа – опасный тип

      Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой, и Рубио предаст Трампа первым.

    • Санкции против России доживают последние дни?

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался продлевать санкции Евросоюза против России. Эта процедура проходит раз в полгода, для нее необходимы голоса всех членов ЕС, а теперь Венгрия и примкнувшая к ней Словакия выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум.

    • Трамп начал шантаж России

      Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

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    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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