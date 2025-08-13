  • Новость часаСША временно ослабили санкции для организации саммита Россия–США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США
    Минпросвещения подготовило расписание уроков со сниженной нагрузкой на школьников
    Прокурор потребовал восемь лет колонии и штраф 99 млн рублей блогеру Варламову
    Пенсионер перевел 750 тыс. рублей мошеннику с лицом Киану Ривза
    Северный флот начал учения по защите инфраструктуры Севморпути
    ВСУ утром обстреляли промзону рядом с Запорожской АЭС
    Суд взыскал в пользу Морспасслужбы 404 млн рублей за аварию танкеров у Керчи
    Глава МИД Британии признался в незаконной рыбалке с вице-президентом США
    Почему через Telegram и WhatsApp в России станет сложнее дозвониться?
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    20 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Украина не готова к послевоенной реальности

    Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.

    13 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    0 комментариев
    13 августа 2025, 21:50 • Новости дня

    США временно ослабили санкции для организации саммита Россия–США

    США временно ослабили санкции для организации саммита Россия–США
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский Минфин выдал лицензию, разрешающую проведение любых операций, которые ранее были запрещены антироссийскими санкциями, для организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Исключение будет действовать до 20 августа 2025 года и касается исключительно мероприятий, связанных с организацией или поддержкой встречи между правительствами США и России в штате Аляска, передает РИА «Новости».

    В опубликованной лицензии уточняется, что разрешение распространяется на все операции, «подпадающие под санкции по вредоносной иностранной деятельности», а также ограничения, действующие в отношении России и Украины.

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США.

    Издание The Daily Telegraph писало, что США готовятся предложить России сделку о совместной добыче редкоземельных минералов на Аляске.

    12 августа 2025, 23:03 • Новости дня
    Путин обратился к участникам форума молодых журналистов в Калининграде

    Путин направил приветствие участникам форума «ШУМ» платформы «Росмолодежь.События»

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин пожелал участникам Всероссийского молодежного форума «ШУМ» успехов, подчеркнув значимость их вклада в освещение жизни страны.

    Президент России Владимир Путин направил приветственное обращение участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «ШУМ», проходящего в Калининградской области, передает ТАСС.

    Форум собрал молодых журналистов, создателей просветительского контента и студентов профильных вузов со всей страны. Путин выразил уверенность, что дискуссии и встречи с ведущими экспертами помогут участникам получить поддержку единомышленников и реализовать свои проекты.

    В приветствии президент отметил: «Именно от вас, участников форума, работающих в СМИ, вашей компетентности, ответственной гражданской позиции, грамотного владения современными коммуникационными технологиями во многом зависит объективное освещение жизни нашей страны, ее истории и нынешних достижений и в целом правдивый образ России в мире».

    Путин также подчеркнул важность деятельности молодых журналистов для консолидации многонационального народа и воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Он пожелал участникам форума плодотворного общения и ярких впечатлений.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 14:15 • Новости дня
    МИД озвучил позицию России по обмену территориями на переговорах с США

    МИД: Территориальное устройство России закреплено в Конституции

    МИД озвучил позицию России по обмену территориями на переговорах с США
    @ vk.com/mid

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация на переговорах в США намерена действовать в рамках национальных интересов, а территориальное устройство страны закреплено в Конституции, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев.

    По словам Фадеева, российская делегация на переговорах, которые пройдут на Аляске, будет руководствоваться исключительно национальными интересами, передает ТАСС.

    Он отметил, что территориальное устройство России закреплено в Конституции, и этим «все сказано».

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    55 комментариев

    Дональд Трамп выразил обеспокоенность позицией Владимира Зеленского по вопросам территориального обмена.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что киевский режим должен в ходе переговоров признать фактический контроль Россией над рядом территорий. Зеленский подчеркнул, что киевский режим не станет обсуждать вопросы территориальных уступок, ссылаясь на конституцию Украины.

    CNN проинформировал о проведении встречи Путина и Трампа на военной базе в Анкоридже на Аляске.

    Комментарии (13)
    13 августа 2025, 17:17 • Видео
    «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

    Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 15:16 • Новости дня
    Трамп в гневе на фейковые новости вспомнил Ленинград
    Трамп в гневе на фейковые новости вспомнил Ленинград
    @ Максим Блохин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп обвинил журналистов в предвзятости и дискредитации любых его договоренностей с Россией, приведя в пример гипотетическую ситуацию с Москвой и Ленинградом.

    «Если бы я получил Москву и Ленинград бесплатно... Fake News сказали бы, что я заключил плохую сделку!» – написал он на своей странице в соцсети Truth Social. Он выразил недовольство тем, что журналисты часто ссылаются на «уволенных неудачников и действительно тупых людей, таких как Джон Болтон».

    Трамп процитировал высказывание Болтона о том, что «несмотря на то, что встреча проходит на американской земле, Путин уже победил». Трамп эмоционально спросил: «Что это вообще такое?»

    Трамп подчеркнул, что «Fake News работают сверхурочно», чтобы очернить его, и назвал представителей СМИ «больными и нечестными людьми». По мнению Трампа, они руководствуются ненавистью к своей стране и занимаются распространением ложных новостей о коррупции. Президент США также заявил о полной уверенности в себе и своих успехах. «Мы побеждаем во всем», – подчеркнул он.

    В 1987 году Трамп побывал в Москве, откуда отправился в Ленинград, где посетил Петергоф и сфотографировался на Дворцовой площади вместе со своей второй женой Иваной Зельничковой.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт не исключила вероятность визита президента США Дональда Трампа в Россию.

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Белый дом заявил о намерении Трампа понять позицию России на встрече с Путиным.

    Комментарии (12)
    13 августа 2025, 12:44 • Новости дня
    Рар: Европа попытается сорвать поездку Трампа на Аляску

    Политолог Рар: Лидеры Европы хотят предотвратить мир на Украине

    Рар: Европа попытается сорвать поездку Трампа на Аляску
    @ Zhang Cheng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Париж, Берлин и Лондон не заинтересованы в заключении мира на Украине. Поэтому они будут делать все, чтобы надавить на Дональда Трампа и даже сорвать его поездку на Аляску, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о готовящейся видеоконференции Европы и США по Украине.

    «Полагаю, Трамп согласился на разговор с европейскими союзниками для того, чтобы показать: он все же готов с ними посоветоваться. Впрочем, это еще и сигнал о том, что вопрос украинской экономики в будущем будет переложен на плечи европейцев: Британии, Германии и Франции. Но сам глава Белого дома хочет выйти из игры и больше за это не платить», – говорит германский политолог Александр Рар.

    Эксперт также обращает внимание на то, что лидеры Европы не были приглашены на Аляску. «Это исключительно саммит Владимира Путина и Дональда Трампа. Даже Владимира Зеленского туда не приглашают», – акцентировал он.

    «Что касается самих европейцев, то их тактика тоже предельно ясна: они хотят предотвратить мир на Украине. Там понимают, что заключение договора возможно только если Киев лишится части территорий, а Лондон, Париж и Берлин не могут этого допустить. Поэтому они будут крутиться, вертеться, делать все, чтобы надавить на Трампа, вплоть до попыток предотвратить его поездку на Аляску», – рассуждает аналитик.

    «Дело в том, что приобретение Россией новых территорий европейцами расценивается как слом европейской архитектуры безопасности. Для США это не так, а для Европы – да. Более того, еще с 1991-го года основным страхом для ЕС является мысль о том, что будет восстановлена Российская империя. А новые земли воспринимаются ими как начало этого процесса», – заключил Рар.

    В среду европейские союзники США намерены провести видеоконференцию с президентом Дональдом Трампом, пишет The New York Times. Во встрече, посвященной Украине и организованной канцлером Фридрихом Мерцем, примут участие Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, Владимир Зеленский и ряд близких к Трампу европейских лидеров, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

    Ожидается, что Зеленский будет находиться в Берлине, а после переговоров выступит перед журналистами вместе с Мерцем. Европейские лидеры намерены призвать Трампа не заключать соглашение с Путиным без учета позиции Зеленского и европейских союзников. Зеленский на встречу на Аляске приглашен не был. Основной акцент европейцы делают на необходимости полного прекращения огня как обязательного условия для любых переговоров.

    Мерц подчеркнул: «Мы не можем допустить, чтобы территориальные вопросы между Россией и Америкой обсуждались или даже решались за спиной европейцев, за спиной украинцев. Я исхожу из того, что американское правительство видит это так же. Именно поэтому идет столь тесная координация». Канцлер Германии выделяет вопрос Украины как главный в отношениях с США, несмотря на обсуждение тарифных споров. Тем временем премьер Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети,

    заявил, что лидеры Евросоюза проявили слабость и жалкость, пытаясь ставить условия России и США на фоне предстоящего саммита без европейского участия.

    Орбан подчеркнул, что худшее для Европы – выглядеть слабой или оказаться таковой, призвав ЕС занять мужественную позицию и активнее участвовать в мировой политике.

    Комментарии (9)
    13 августа 2025, 13:57 • Новости дня
    Белый дом назвал страны, поддержавшие нобелевскую номинацию Трампа
    Белый дом назвал страны, поддержавшие нобелевскую номинацию Трампа
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Белый дом опубликовал перечень мировых лидеров, которые поддержали номинацию Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года.

    Белый дом опубликовал список из семи стран, поддержавших выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, передает ТАСС.

    В перечне оказались премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Габона Брис Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Камбоджи Хун Манет, глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе, а также правительство Пакистана.

    Правительство Пакистана 20 июня рекомендовало кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года, отметив его посредничество при урегулировании военного конфликта с Индией. Биньямин Нетаньяху 8 июля сообщил о выдвижении Трампа за его усилия по обеспечению мира и безопасности в мире, в особенности на Ближнем Востоке.

    Премьер-министр Камбоджи Хун Манет поддержал Трампа 7 августа, подчеркнув его значимую роль в восстановлении мира и стабильности на границе между Камбоджей и Таиландом. После подписания декларации о мирном урегулировании в Вашингтоне Алиев и Пашинян заявили о совместном намерении номинировать Трампа на премию за вклад в урегулирование их конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Пакистана рекомендовали выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Глава комитета Верховной рады Украины Александр Мережко номинировал президента США на получение этой престижной награды в 2025 году. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит Трампа в случае его выдвижения на премию, если тот станет миротворцем.

    Комментарии (6)
    13 августа 2025, 11:01 • Новости дня
    NYT: Лидеры Европы перед встречей Путина и Трампа могут лишь надеяться и молиться
    NYT: Лидеры Европы перед встречей Путина и Трампа могут лишь надеяться и молиться
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские лидеры проведут видеоконференцию по Украине, опасаясь, что Дональд Трамп может заключить мирное соглашение с Владимиром Путиным без участия Киева и Европы, пишет The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске для обсуждения путей окончания конфликта, который продолжается с момента начала спецоперации на Украине три с половиной года назад, сообщает The New York Times. Перед этим европейские союзники США намерены обсудить ситуацию с Трампом.

    В среду канцлер Германии Фридрих Мерц проведет видеоконференцию по ситуации на Украине, в которой примут участие Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, президент Украины Владимир Зеленский и ряд близких к Трампу европейских лидеров, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Ожидается, что Зеленский будет находиться в Берлине, а после переговоров выступит перед журналистами вместе с Мерцем.

    Европейские лидеры намерены призвать Трампа не заключать соглашение с Путиным без учета позиции Зеленского и европейских союзников. Зеленский на встречу на Аляске приглашен не был. Основной акцент европейцы делают на необходимости полного прекращения огня как обязательного условия для любых переговоров.

    Мерц подчеркнул: «Мы не можем допустить, чтобы территориальные вопросы между Россией и Америкой обсуждались или даже решались за спиной европейцев, за спиной украинцев. Я исхожу из того, что американское правительство видит это так же. Именно поэтому идет столь тесная координация». Канцлер Германии выделяет вопрос Украины как главный в отношениях с США, несмотря на обсуждение тарифных споров.

    Недавно Трамп выразил готовность поддержать Германию поставками оружия для передачи Киеву, а также пригрозил ужесточить экономическое давление на Москву. Однако после инициативы со стороны Путина Трамп изменил позицию и назначил переговоры на Аляске, заявив о желании узнать, что предложит Путин, и не исключив обсуждения обмена территориями, отмечает издание.

    Европейские страны не готовы обсуждать изменение границ до достижения прекращения огня. Они опасаются, что невыгодные условия мира могут подтолкнуть Путина к новым действиям против других государств Европы, в том числе стран Балтии.

    Лидеры Евросоюза осознают, что без решающей поддержки США их возможности ограничены. В случае сокращения американской помощи Европе будет намного сложнее поддерживать Киев, отмечают собеседники издания.

    Как заявила редактор-международник немецкой газеты Die Zeit Анна Саурбрей, реальность ставит европейских лидеров в «очень слабое положение» по отношению к Трампу.

    «Они могут надеяться и молиться» и продолжать льстить ему, но это почти все, что у них есть», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны БРИКС выступили в поддержку Владимира Путина накануне его встречи с Дональдом Трампом на Аляске. Дональд Трамп заявил, что предстоящая встреча с Владимиром Путиным на Аляске будет носить предварительный характер. Дональд Трамп также не подтвердил участие Владимира Зеленского в переговорах на Аляске.

    Комментарии (11)
    13 августа 2025, 14:30 • Новости дня
    Скачко: Киев постарается сорвать встречу Путина и Трампа новой Бучей

    Эксперт Скачко: Киев попробует сорвать встречу Путина и Трампа провокацией по типу Бучи

    Скачко: Киев постарается сорвать встречу Путина и Трампа новой Бучей
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайчеко

    Киев и его западные кураторы не смогут помешать встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа готовящейся провокацией в Чугуеве. При этом у Украины и ЕС нет других вариантов для попытки дестабилизации диалога Москвы и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее российская сторона сообщила о подготовке СБУ удара по мирному населению в Харьковской области.

    «У офиса Зеленского и «партии войны» по обе стороны Атлантики почти не осталось вариантов, как сорвать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, кроме организации преступных провокаций против гражданского населения по типу Бучи», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Думаю, также Киев и ЕС могут запланировать дестабилизирующую акцию в Приднестровье. Тогда бы офис Зеленского и Брюссель обвинили Москву в эскалации у границ Евросоюза, чем попытались бы ухудшить фон саммита на Аляске», – отметил собеседник.

    Эксперт не исключил, что оппоненты также могут устроить приграничный демарш против Белоруссии. «Кроме того, я допускаю проведение ВСУ беспрецедентно массового налета беспилотников на Россию. В представлении офиса Зеленского и европейских лидеров это могло бы создать иллюзию слабости российских сил и дало бы возможность Трампу разговаривать с Путиным с позиции силы», – указал он.

    «Впрочем, эти провокации никак не повлияют на беседу лидеров России и США. Но Трамп пока не может полностью порвать с Европой. Потому ждать осуждения действий Киева в случае реализации преступных планов от него тоже не стоит. Думаю, в этой ситуации он выступит миротворцем, не упустив возможность подтвердить свой статус претендента на Нобелевскую премию мира», – резюмировал аналитик.

    Ранее Минобороны России сообщило, что Киев готовит провокацию в Чугуеве Харьковской области для срыва встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа. СБУ уже привезли в этот район иностранных журналистов под легендой «подготовки репортажей о жителях города в прифронтовой зоне».

    Непосредственно перед саммитом на Аляске ВСУ планируют ударить БПЛА и ракетами по густонаселенному жилому кварталу или больнице с большим количеством жертв и пострадавших. И все это сразу «зафиксируют» сотрудники западных СМИ.

    Киев обвинит в произошедшем Москву, чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского диалога по урегулированию украинского кризиса. Минобороны допускает провокации и в других подконтрольных Киеву населенных пунктах.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи заявила, что «преступные провокации уже стали почерком киевского режима». Реакция на предстоящий саммит России и США на Аляске является лакмусовой бумажкой для выявления здоровых сил, желающих удачи и прорывных решений, и тех, кто «шипит и извивается», добавила дипломат.

    Киев стянул к российскому приграничью для провокации силы специальных операций ВСУ и иностранных наемников, также рассказал в интервью ТАСС Апты Алаудинов, замначальника Главного военно-политического управления ВС России. Он отметил, что подразделения «были выведены со всех участков фронта, доукомплектованы, подготовлены, дооснащены и уже заброшены на этот участок».

    Владимир Олейник, экс-депутат Верховной рады, также уверен, что власти Украины по совету европейских политиков могут пойти на кровавую провокацию для срыва саммита Россия – США на Аляске, сообщает РИА «Новости». «Мы должны посмотреть внимательно, а где сейчас находится «коллективный Борис Джонсон», – указал он, призвав ожидать «Бучу-2». По словам политика, цель провокаторов – не допустить встречи Путина с Трампом или сделать так, чтобы беседа не была результативной.

    Комментарии (3)
    13 августа 2025, 03:27 • Новости дня
    СМИ осадили ресторан «Пельмени» в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа

    Ресторан «Пельмени» в Анкоридже стал объектом внимания СМИ перед саммитом

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Анкориджа в преддверии встречи президентов России и США журналисты осадили российский ресторан, вызвав неудобства для его персонала.

    Ресторан «Пельмени» в Анкоридже оказался в центре внимания из-за предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщает РИА «Новости».

    Сотрудники заявили, что журналисты активно пытаются получить комментарии и связывались с заведением.

    Один из работников признался: «Наше имя появилось в новостях из-за, сами знаете, чего. Люди пытаются связаться вроде вас».

    Он отказался обсуждать дела ресторана, заметив, что просто хочет закончить рабочий день. Повар продолжал работать, несмотря на ажиотаж вокруг заведения.

    Хозяин ресторана не ответил на вопросы журналистов. Кремль и Белый дом объявили о встрече президентов 15 августа, однако точное место саммита в штате Аляска не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, безопасность Владимира Путина в Анкоридже обеспечит не только российская, но и американская сторона, включая Секретную службу.

    Переговоры президентов России и США пройдут на военном объекте в Анкоридже из-за отсутствия альтернативных площадок в туристический сезон.

    Американские СМИ перечислили среди возможных мест для встречи аэропорт, военную базу и отели.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 06:34 • Новости дня
    Китайские военные вытеснили эсминец США из спорных вод

    Военные КНР вытеснили американский эсминец USS Higgins из района рифа Скарборо

    Tекст: Денис Тельманов

    Инцидент с участием американского эсминца произошел у спорного китайского рифа Хуанъянь, куда корабль вошел без разрешения Пекина.

    Китайские военные вытеснили американский эсминец USS Higgins из акватории спорного рифа Хуанъянь, передает РИА «Новости». Южная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая заявила, что корабль США незаконно пересек территориальные воды КНР, не получив соответствующего разрешения властей.

    В сообщении отмечается, что китайские военные отслеживали передвижение эсминца, осуществляли наблюдение, предупреждение и вытеснение судна в соответствии с законодательством КНР. Представители командования подчеркнули, что такие действия США подрывают суверенитет и безопасность страны, а также нарушают международное право и стабильность в Южно-Китайском море.

    Пекин регулярно выражает протесты в адрес Вашингтона из-за прохода военных кораблей вблизи спорных островов, считая это провокацией. США, в свою очередь, утверждают, что действуют в рамках международного права, и продолжают направлять военные суда в регион.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Соединенных Штатов объявило о начале переговоров с Островами Кука по освоению минеральных ресурсов морского дна в южной части Тихого океана. Пекин выразил решительное недовольство публикацией японской «Белой книги по обороне», где, по мнению Китая, преувеличивается угроза со стороны КНР. Военнослужащие Китая пресекли попытку филиппинского военного судна остаться у спорного рифа Скарборо и потребовали покинуть территориальные воды КНР.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 19:50 • Новости дня
    Трамп заявил о последствиях для России в случае провала переговоров по Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США анонсировал жесткие меры для России в случае отсутствия прогресса на переговорах по Украине, которые пройдут на Аляске 15 августа.

    Россия столкнется с серьезными последствиями, если на саммите с США на Аляске 15 августа не будет достигнуто соглашение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами, передает ТАСС.

    Трамп, отвечая на вопрос о возможных последствиях для России, заявил: «Да, они будут. Последствия будут серьезными». При этом он не уточнил, какие именно меры могут быть приняты, отказавшись раскрывать детали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о намерении договориться с президентом России Владимиром Путиным о прекращении огня на Украине на предстоящем саммите. США ведут поиск площадки для встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского.

    Комментарии (3)
    13 августа 2025, 02:58 • Новости дня
    Секретная служба США выразила намерение охранять Путина на Аляске

    ТАСС: Путина в Анкоридже намерены сопровождать агенты Секретной службы США

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках визита Владимира Путина в Анкоридж его безопасность обеспечит не только российская, но и американская сторона, включая Секретную службу.

    Бывший сотрудник Секретной службы США Роберт Макдоналд подтвердил, что во время визита президента России Владимира Путина на Аляску его будут охранять не только представители личной охраны, прибывшей из России, но и агенты американской Секретной службы, сообщает ТАСС.

    Макдоналд подчеркнул, что обе стороны заинтересованы в полной безопасности мировых лидеров во время подобных визитов.

    «Мы не хотим, чтобы с президентом Путиным что-либо произошло, когда он находится здесь. Как и российские органы власти не хотели бы, чтобы с президентом Трампом что-то произошло, если бы он находился в России», – отметил он.

    По словам Макдоналда, политические разногласия не влияют на работу служб охраны высших должностных лиц.

    Макдоналд рассказал, что у него был исключительно позитивный опыт взаимодействия с коллегами из других стран, в том числе России. Он лично участвовал в организации охраны Джорджа Буша – младшего во время его визита в Петербург, где тесно сотрудничал с российскими спецслужбами.

    Бывший агент выразил уверенность, что профессиональные отношения между компетентными органами позволяют абстрагироваться от политических обстоятельств ради безопасности руководителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры президентов России и США должны пройти на военном объекте в Анкоридже из-за отсутствия альтернативных площадок в туристический сезон.

    Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что оба президента способны серьезно повлиять на урегулирование ситуации на Украине, отмечая высокий интерес к встрече.

    Американские СМИ назвали сразу несколько потенциальных площадок для переговоров, включая аэропорт, военную базу и отели.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 11:21 • Новости дня
    Ермак назвал ссору Зеленского с Трампом дипломатическим «самоубийством»

    Ермак назвал ссору Зеленского с Трампом дипломатическим самоубийством

    Ермак назвал ссору Зеленского с Трампом дипломатическим «самоубийством»
    @ Jim LoScalzo-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал ссору Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Овальном кабинете дипломатическим «самоубийством» из-за серьезных карьерных рисков.

    На встрече со студентами киевских вузов глава офиса президента Украины заявил, что спор Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Овальном кабинете с дипломатической позиции был «самоубийством». «Знаете, когда шла дискуссия в Овальном кабинете, с точки зрения дипломатии, с точки зрения взгляда на свою карьеру, вам все скажут, что это было самоубийство», – заявил Ермак.

    Чиновник подчеркнул, что несмотря на риски, Зеленский руководствовался интересами военных, думал о том, как это воспримут люди на фронте, пишут «Ведомости».

    Ранее министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми признал, что чувствовал себя виноватым за недостаточную подготовку украинской делегации к встрече с президентом США Дональдом Трампом.

    Напомним, в феврале Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Белом доме и планировали обсудить детали соглашения по сделке по полезным ископаемым. На этой встрече Трамп и Зеленский обменялись резкими заявлениями, а Трамп указал Зеленскому на большие проблемы Украины в конфликте с Россией. В результате Зеленский покинул Белый дом и не подписал сделку.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 22:30 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в подготовке провокаций против саммита на Аляске

    Захарова заявила о планах Киева сорвать российско-американские переговоры

    Захарова обвинила Киев в подготовке провокаций против саммита на Аляске
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломат назвала действия Киева преступными после сообщений о готовящихся провокациях, связанных с переговорами России и США, намеченными на середину августа.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «преступные провокации уже стали почерком киевского режима», передает ТАСС.

    По словам Захаровой, Киев намерен сорвать российско-американские переговоры, запланированные на 15 августа.

    Дипломат прокомментировала информацию Минобороны России о готовящихся со стороны Украины действиях для срыва саммита.

    Захарова подчеркнула: «Уже стало их преступным почерком».

    Отмечается, что в МИД России выразили обеспокоенность эскалацией провокационной деятельности Киева в преддверии важных встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не забирает пленных украинских граждан, несмотря на опубликованный список из тысячи человек.

    Захарова раскритиковала инициативу украинских властей по ограничению использования русского языка в стране. Она также высказалась о совместном заявлении Евросоюза и офиса Зеленского, касающемся путей достижения мира на Украине.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 05:07 • Новости дня
    Войска Нацгвардии США развернуты в центре Вашингтона

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие в полной экипировке начали размещаться возле штаб-квартиры Нацгвардии округа Колумбия, их командировка продлится до конца сентября.

    Пребывание военнослужащих Национальной гвардии в столице США подтверждено каналом NBC, передает РИА «Новости».

    Около 800 человек были направлены в Вашингтон для борьбы с ростом преступности, срок их командировки рассчитан до 25 сентября.

    Как отмечается, солдаты размещаются в штаб-квартире Национальной гвардии округа Колумбия к востоку от Капитолия и полностью экипированы.

    В репортаже говорится: «Хотя указ Трампа подразумевал, что мобилизация закончится, как только он определит, что в округе Колумбия восстановлены условия закона и порядка, военнослужащих уведомили, что их миссия продлится до 25 сентября».

    Пока неясно, где именно будут дислоцироваться войска и как будет выстроено их командование.

    Ранее президент США Дональд Трамп поручил усилить присутствие федеральных силовиков в городе и заявил о необходимости навести порядок, в том числе из-за роста преступности и недавнего нападения на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина.

    По данным The Hill, привлечение дополнительных сил затронуло более десятка ведомств, в числе которых ФБР, Иммиграционная и таможенная служба, Управление по борьбе с наркотиками и другие.

    На прошлой неделе глава Белого дома перевел управление городской полицией под федеральный контроль и пригрозил вводом войск при необходимости. Трамп также намерен навести порядок в других крупных городах, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные направили 800 бойцов Национальной гвардии для поддержки полиции и обеспечения порядка на улицах Вашингтона.

    Президент США Дональд Трамп заявил о решении направить национальную гвардию в Вашингтон для восстановления правопорядка. Дональд Трамп пообещал ужесточить меры против уличной преступности и не исключил введение федерального управления для столицы.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 08:42 • Новости дня
    Сопровождающие Путина на Аляску журналисты получили визы США

    Tекст: Вера Басилая

    Практически все представители российских СМИ, сопровождающие президента России Владимира Путина на Аляску, оформили американские визы, но часть паспортов пока не возвращена.

    Почти все журналисты кремлевского пула, отправляющиеся с президентом России Владимиром Путиным на Аляску на саммит с американским лидером Дональдом Трампом, получили визы США, передает ТАСС.

    Корреспондент агентства уточнил, что журналистам предоставили однократные визы категории I, действующие до 10 ноября 2025 года. Получение документов прошло до вылета спецборта.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    55 комментариев

    Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в пятницу в Анкоридже на Аляске.

    США решили перекрыть воздушное пространство над Анкориджем на время встречи.

    СМИ писали, что в Анкоридже для Секретной службы США арендовали жилье с шестью спальнями в преддверии саммита.

    Комментарии (0)
    Главное
    Звонки через Telegram и WhatsApp в России станут менее стабильными
    Индия решила разрешить частным компаниям добычу и импорт урана
    Названо место проведения учений «Запад-2025»
    Турецкая авиакомпания AJet запретила использование пауэрбанков на борту
    Уралвагонзавод рассказал о «танке Апокалипсиса»
    Следователи раскрыли изнасилование ребенка в Москве в 1977 году
    Скончался спортивный комментатор Борис Скрипко

    БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей с Трампом на Аляске

    Страны БРИКС провели ряд переговоров друг с другом, демонстрируя тесные отношения и желание защититься от протекционизма Дональда Трампа. Оказалось, что на переговоры с лидером США на Аляску президент России Владимир Путин едет не один, а со странами БРИКС за спиной. Вместе Россия, Китай, Индия и Бразилия действительно сильнее, чем Трамп. Почему они готовы поддержать Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    Перейти в раздел

    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью

    Стремительные изменения на ряде участков фронта наблюдаются в последние дни в зоне спецоперации. В частности, речь идет о прорыве российских войск к городу Доброполье, что не только усиливает окружение Красноармейска, но и создает новое наступательное направление. Как удалось достичь этого результата и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    Бандеровский флаг оскорбил Варшаву

    Польша депортирует из страны 57 украинцев за беспорядки на концерте рэпера Макса Коржа, так как во время его выступления на трибунах появился бандеровский красно-черный флаг. На этом фоне премьер страны Дональд Туск заявил, что Россия якобы пытается рассорить Украину и Польшу и использует для этого «местных идиотов». Однако, по мнению экспертов, отношения поляков и украинцев исторически всегда были крайне конфликтными. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные тактические единицы Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации