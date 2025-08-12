Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа

Эксперт связал выбор Аляски с интересом Трампа к Арктике

Эксперт Фадеев назвал Арктику ключевой темой встречи Путина и Трампа

Tекст: Денис Тельманов

Выбор Аляски для саммита президентов России и США демонстрирует интерес Дональда Трампа к освоению арктических территорий, заявил профессор Алексей Фадеев из Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета, передает ТАСС.

По его мнению, этот выбор может быть связан с планами США по приобретению Гренландии, идеей присоединения Канады и интересом к российскому опыту в логистике и инфраструктуре Арктики.

Эксперт подчеркнул, что Арктика остается перспективной экономической зоной для международного сотрудничества, в том числе по освоению углеводородов и развитию логистических проектов.

Он напомнил, что Россия и США уже имели опыт успешного взаимодействия в регионе – соглашения между «Роснефтью», ExxonMobil и General Electric в 2012 году привели к открытию месторождения «Победа» в Карском море, однако после 2014 года совместная работа была заморожена из-за политических разногласий.

Фадеев также отметил, что у стран есть потенциал для совместного развития Северного морского пути, возвращения к идее Северного воздушного моста и сотрудничества в области биоресурсов, аквакультур и экологии.

«Россия всегда была открыта для сотрудничества с международными партнерами. И Арктика – именно та территория, где сотрудничество может быть максимально эффективным», – подчеркнул эксперт. Он добавил, что обе державы несут особую ответственность за охрану арктической экосистемы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, воздушное пространство над Анкориджем будет закрыто в радиусе почти 50 км из-за встречи президентов России и США. Дональд Трамп сообщил о намерении проинформировать Владимира Зеленского и европейских лидеров о результатах переговоров с Владимиром Путиным. Президент США отметил, что встреча с российским лидером на Аляске будет предварительной.