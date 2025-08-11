Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).10 комментариев
США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за встречи Путина и Трампа
Воздушное пространство над Анкориджем будет полностью закрыто на один день в радиусе почти 50 км из-за встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, следует из опубликованного уведомления Федерального управления гражданской авиации (FAA) США.
Авиавласти США перекроют воздушное пространство над Анкориджем на Аляске 15 августа, когда в этом штате пройдет встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». Об этом говорится в официальном сообщении Федерального управления гражданской авиации (FAA) страны.
Согласно опубликованному уведомлению FAA, запрет на полеты будет действовать в радиусе 48,3 километра от города и на высоте до 5,5 тыс. метров. Ограничения вводятся на один день – в пятницу, 15 августа, когда ожидается приезд лидеров двух стран.
Дональд Трамп оказал давление на свою команду с требованием как можно скорее организовать встречу с Владимиром Путиным.
Между тем, в Анкоридже на Аляске перед саммитом Путина и Трампа вырос спрос на матрешки.
Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал грядущий саммит лидеров России и США.
Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.