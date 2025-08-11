Власти США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за встречи Путина и Трампа

Tекст: Вера Басилая

Авиавласти США перекроют воздушное пространство над Анкориджем на Аляске 15 августа, когда в этом штате пройдет встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». Об этом говорится в официальном сообщении Федерального управления гражданской авиации (FAA) страны.

Согласно опубликованному уведомлению FAA, запрет на полеты будет действовать в радиусе 48,3 километра от города и на высоте до 5,5 тыс. метров. Ограничения вводятся на один день – в пятницу, 15 августа, когда ожидается приезд лидеров двух стран.

Дональд Трамп оказал давление на свою команду с требованием как можно скорее организовать встречу с Владимиром Путиным.

Между тем, в Анкоридже на Аляске перед саммитом Путина и Трампа вырос спрос на матрешки.

Губернатор штата Аляска Майк Данливи поприветствовал грядущий саммит лидеров России и США.

Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.