CNN: Трамп требовал ускорить встречу с Путиным

Tекст: Валерия Городецкая

По информации CNN, речь шла о проведении саммита уже на текущей неделе, хотя обычно подобные мероприятия требуют недель или даже месяцев подготовки, передает РИА «Новости».

«Трамп оказывал давление на свою команду, чтобы она организовала встречу на этой неделе с необычайной скоростью. Обычно планирование стратегически важных саммитов, особенно с такими соперниками, как Россия, занимает недели или даже месяцы», – говорится в публикации.

Также, согласно данным телеканала, президент США в частных разговорах с советниками подчеркнул, что любые попытки завершить конфликт на Украине, даже неудачные, оправданы и заслуживают усилий.

Ранее издание Financial Times писало, что президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп намерены обсудить на Аляске судьбу Украины без участия Владимира Зеленского.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что не считает продуктивными контакты Путина и Зеленского до саммита Россия – США.

Зеленский выразил обеспокоенность тем, что судьбу урегулирования конфликта на Украине могут решить без участия Киева на предстоящем российско-американском саммите на Аляске.