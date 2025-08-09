Зеленский испугался решений по Украине на Аляске

Зеленский заявил об опасениях решений по Украине на встрече России и США

Tекст: Елизавета Шишкова

Заявление президента Украины распространил его офис, передает ТАСС. Зеленский выразил обеспокоенность тем, что саммит на Аляске между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может привести к принятию решений по Украине без участия Киева.

В его выступлении прозвучала фраза: «Какие-либо решения, которые против нас, какие-либо решения, которые без Украины – это одновременно и решения против мира».

Зеленский также отметил, что Киев готов к реальным решениям, способным привести к завершению конфликта, однако любые компромиссы должны приниматься только с участием Украины.

Он вновь отверг возможность обсуждения вопросов территориальных уступок, подчеркнув: «Ответ на украинские территориальные вопросы уже есть в конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю никто не будет».

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский президент Владимир Зеленский изменил условия по возможному урегулированию конфликта, выразив готовность работать над соглашением.

Американские СМИ сообщили, что Зеленский может принять участие в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые запланированы на Аляске.

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что вскоре Владимиру Зеленскому придется «кое-что подписать» по итогам обсуждения урегулирования украинского вопроса.