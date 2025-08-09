CBS сообщил о возможном участии Зеленского во встрече Путина и Трампа

CBS сообщил о вероятном участии Зеленского во встрече Путина и Трампа

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает РИА «Новости», телеканал CBS со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщил, что Владимир Зеленский может быть вовлечен в запланированную встречу между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске.

В материале подчеркивается, что участие Зеленского возможно «в том или ином виде».

Ранее Кремль и Белый дом подтвердили проведение саммита Путина и Трампа на Аляске 15 августа. Официальных заявлений о формате участия Зеленского пока не поступало.

На ваш взгляд Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа? С воодушевлением

С безразличием

С разочарованием

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что вскоре Владимиру Зеленскому придется «кое-что подписать».

Долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил место встречи российских и американских лидеров для переговоров по украинскому конфликту на Аляске.