    Мечтающих о мире украинцев запугали радикальные меньшинства
    Лукашенко рассказал о различиях между Зеленским и украинцами
    На Земле началась серия мощных длительных геомагнитных бурь
    Арбатова объяснила разницу между «москвичом» и «москалем» в понимании украинцев
    Многоквартирный дом пострадал под Сочи из-за атаки БПЛА
    В ООН созвали экстренное заседание Совета Безопасности по Газе
    СК возбудил дело после нападения на журналистов ВГТРК в Москве
    Роспотребнадзор запросил данные по отравлению туристов в Турции
    Минюст включил актрису Мысину в реестр иноагентов
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Днепр станет последним рубежом обороны ВСУ

    Этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.

    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    9 августа 2025, 02:31 • Новости дня

    Ушаков перечислил темы переговоров Путина и Трампа на Аляске

    Tекст: Ирма Каплан

    Долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «На Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов», – приводит его слова ТАСС.

    Ушаков пояснил, что политики сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

    Он добавил, что в Кремле ожидают следующей встречи лидеров на российской территории и Москва уже направила президенту США приглашение.

    «Естественно ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов –  Владимира Путина и Дональда Трампа – провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано», – сказал он.

    Напомним, Юрий Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что  «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Кроме того, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    8 августа 2025, 14:52 • Новости дня
    Опубликованы кадры эвакуации отдыхающих с пляжей в Сочи
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Видео эвакуации отдыхающих с пляжей в Сочи и окрестностях из-за атаки беспилотников появилось в Сети.

    Об эвакуации людей с пляжных территорий Сочи сообщил Telegram-канал оперштаба Краснодарского края. В сообщении говорится, что введена тревога «Беспилотная опасность», и гостей, а также жителей курорта просят немедленно покинуть пляжи.

    На появившихся в Сети кадрах видно, как люди собирают свои вещи и спешно покидают прибрежную территорию.

    Сотрудники отелей и санаториев начали сопровождать отдыхающих в укрытия и проводят разъяснительную работу по соблюдению мер безопасности.

    В пятницу глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что системы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на город.

    Ранее в аэропорту Сочи приостановили прием и отправку всех воздушных судов из-за мер безопасности.

    8 августа 2025, 14:38 • Новости дня
    Появилось видео золотого самолета короля Малайзии в Казани
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Король Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Казань на самолете, окрашенном в золотой цвет.

    Видеозапись, на которой запечатлено приземление необычного воздушного судна, опубликовал Telegram-канал радио Sputnik.

    Напомним, в пятницу самолет с королем Малайзии Ибрагимом приземлился в международном аэропорту Казани, где его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов.

    Ранее король Ибрагим заявил о намерении укрепить сотрудничество между Малайзией и Россией.

    Кремль назвал Малайзию надежным партнером России в АТР.

    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    8 августа 2025, 18:48 • Новости дня
    NYT: Трамп издал секретный указ о подготовке ударов по иностранным государствам

    NYT: Трамп поручил Пентагону готовиться к войне с наркокартелями

    @ IMAGO/Yuri Gripas/CNP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отдал секретное распоряжение Пентагону подготовить применение военной силы против ряда латиноамериканских наркокартелей, пишет New York Times (NYT).

    NYT ссылается на источники, знакомые с содержанием секретного документа, который создает официальный базис для организации прямых военных операций на море и на территории иностранных государств, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что подобные действия вызывают серьезные юридические вопросы, связанные с международным правом и внутренним законодательством США. Военные уже разрабатывают варианты возможных операций, но пока неясно, какие юридические заключения предоставили Белый дом, Пентагон и госдепартамент, а также рассматривался ли этот вопрос в министерстве юстиции, пишет издание.

    В первый срок своего президентства Трамп, по информации издания, выдвигал идею нанесения ударов по нарколабораториям в Мексике, что вызвало протест властей страны. Несмотря на это, идея силового вмешательства получила поддержку среди республиканцев и стала частью нынешней избирательной кампании Трампа. На встречах с избирателями Трамп ранее пообещал направить силы спецопераций и флот, чтобы, как он заявил, «объявить войну картелям». Минобороны США не прокомментировало данную информацию.

    В январе Трамп допустил возможность отправки вооруженных сил в Мексику для борьбы с наркокартелями, подписав указ о признании их иностранными террористическими организациями.

    8 августа 2025, 16:46 • Новости дня
    Кремль сообщил детали телефонного разговора Путина и Си Цзиньпина

    Кремль: Путин сообщил Си Цзиньпину об итогах беседы с Уиткоффом

    Кремль сообщил детали телефонного разговора Путина и Си Цзиньпина
    @ Zuma\TASS

    В ходе телефонного разговора лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин рассмотрели перспективы урегулирования украинского кризиса и подготовку к будущим международным встречам, сообщили в Кремле.

    По информации из Telegram-канала Кремля, Путин проинформировал Си Цзиньпина о ключевых моментах недавней встречи с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом, состоявшейся 6 августа. Си Цзиньпин поблагодарил за подробную информацию и заявил, что Китай поддерживает урегулирование украинского кризиса на долгосрочной и устойчивой основе.

    Стороны также рассмотрели актуальные вопросы двусторонней и международной повестки, уделив особое внимание грядущему визиту Путина в Китай. В ходе визита российский президент примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также в мероприятиях по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

    Ранее стало известно, что Си Цзиньпин сообщил Путину о позиции Китая в вопросе украинского урегулирования, а также оценил контакты между Россией и США по Украине.

    8 августа 2025, 14:37 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль стык границ с Днепропетровской областью
    ВС России взяли под контроль стык границ с Днепропетровской областью
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы продвинулись на 12 км и обеспечили контроль стыка ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов заявил, что российские войска взяли под контроль стык границ Донецкой народной республики, Запорожской и Днепропетровской областей, передает ТАСС.

    По его словам, после освобождения Темировки в Запорожской области, а также населенных пунктов Вольное Поле и Зеленое Поле в ДНР, российские войска продвинулись на 12 км.

    Ранее Министерство обороны России объявило об освобождении Вольного Поля 16 мая, Зеленого Поля – 28 мая, Темировки – 29 июля.

    В ведомстве отмечали, что группировки «Центр» и «Восток» вышли к западной границе ДНР и продолжают наступление по направлению к Днепропетровской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл наступление частью работы по созданию буферной зоны.

    Ранее российские войска освободили поселок Январское в Днепропетровской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что означает выход российских войск в днепропетровскую степь.

    8 августа 2025, 20:59 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о различиях между Зеленским и украинцами

    Лукашенко заявил о возможности побега Зеленского с Украины

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Зеленский может покинуть Украину, а для большинства граждан такой возможности нет.

    Заявление Лукашенко прозвучало в интервью американскому изданию Time, пишет РИА «Новости». Лукашенко отметил, что Владимиру Зеленскому есть куда уехать в случае ухудшения ситуации, а для украинцев такой опции фактически не существует.

    Он подчеркнул: «Я не верю, что он такой герой мужественный. Ему есть куда бежать, а куда украинцы побегут? Если мы мобилизуемся… Сейчас такой момент, что ситуация может повернуться в любую сторону».

    Лукашенко призвал Запад не провоцировать Россию и Белоруссию на мобилизацию, добавив, что вместо этого нужно искать пути для мирных переговоров. По его словам, необходимо прекращать политический «спектакль» и договариваться не только о перемирии, но и о полном мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поражение России на Украине недопустимо и грозит тяжелыми последствиями для всех сторон, включая США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Владимир Зеленский был ему как сын, но в итоге поступил как гнида.

    8 августа 2025, 14:43 • Новости дня
    Лукашенко заявил о возможности вечного мира между Россией и Украиной

    Лукашенко: При разумных переговорах Россия и Украина никогда не будут воевать

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение о возможности предотвращения новых конфликтов между Россией и Украиной.

    По его словам, ключом к исключению военного противостояния служит достижение договоренностей, основанных на взаимных уступках и компромиссе, передает ТАСС.

    «Если разумно провести переговоры и пойти на уступки России, а России – на уступки Украине (надо определить эти вопросы и сделать взаимные уступки), Россия никогда больше не будет воевать с Украиной. Никогда», – сказал белорусский лидер в интервью журналу Time, показанном в эфире телеканала «Первый информационный».

    Ранее президент России Владимир Путин положительно оценил переговоры России и Украины в Стамбуле.

    8 августа 2025, 14:59 • Новости дня
    Fox News перечислил страны, где может пройти встреча Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин может встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в Венгрии, Швейцарии, ОАЭ или Италии, сообщает Fox News.

    Возможность проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом рассматривается на конец следующей недели, сообщает канал Fox News со ссылкой на информированный источник, передает РИА «Новости».

    В качестве площадок для переговоров обсуждаются Венгрия, Швейцария, ОАЭ и Италия.

    Издание пишет, что якобы Венгрия изначально была предпочтительным вариантом для российской стороны, однако Турция, также упоминавшаяся среди возможных стран, теперь считается маловероятным местом проведения встречи.

    Fox News также отмечает, что подготовка к саммиту осложнилась после заявления Владимира Зеленского о необходимости национального референдума на Украине для одобрения любых территориальных уступок.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Встречу президентов России и США запланировали ориентировочно на следующую неделю.

    Одну из арабских стран рассматривают в качестве возможной площадки для переговоров, обсуждение этого вопроса уже идет. Рим исключили из списка возможных мест для встречи.

    Президент России Владимир Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом.

    8 августа 2025, 19:22 • Новости дня
    Глава КБР назвал число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате обрыва канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика пострадали, по предварительным данным, пять человек, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

    «По предварительной информации, пострадали пять человек. Погибших нет. Все экстренные службы работают на месте», – написал Коков в своем Telegram-канале. По его словам, сотрудниками Центра медицины катастроф оказывается необходимая помощь, пострадавших перевозят в больницу.

    Региональное ГУ МЧС в Telegram-канале уточняет, что на текущий момент эвакуировано десять человек, среди которых одна пострадавшая женщина. Эвакуация людей с подъемника продолжается, работают экстренные службы.

    Напомним, в пятницу канатная дорога оборвалась в курортной зоне Нальчика.

    8 августа 2025, 23:35 • Новости дня
    Трамп заявил, что Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить вражду
    @ Press Service of Prime Minister of the Republic of Armenia/REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп на трехсторонней церемонии в Белом доме объявил о договоренности Азербайджана и Армении взять на себя обязательства прекратить в регионе боевые действия навсегда, уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

    «Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, наладить торговлю, поездки и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга», – сказал Трамп в Белом доме после заключения трехстороннего соглашения.

    Президент США символично взялся за руки с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время трехстороннего подписания документов. Он также пошутил о том, что «эти двое долго сражались, 35 лет», после чего Трамп заявил, что теперь они друзья надолго.

    Трамп также сообщил, что США подписали с обеими странами двустороннее соглашение о расширении сотрудничества в области энергетики, торговли и технологий, включая искусственный интеллект.

    «Эта декларация устанавливает то, что они называют – для меня большая честь, я об этом не просил – «Маршрутом Трампа для международного мира и процветания, который представляет собой особую транзитную зону, позволяющую Азербайджану получить полный доступ к своей территории в Нахичевани при полном уважении к суверенитету Армении. Таким образом, они смогут жить и работать вместе», –  приводит ABC News заявление Трампа.

    Американский лидер отметил, что сторонам наконец удалось достигнуть мира благодаря этому соглашению и он счастлив быть причастным к этим договоренностям.

    Трамп также уточнил, что у Еревана есть возможность продления на 99 лет права США на управление транспортным коридором между Азербайджаноам и Арменией.

    «Армения начинает эксклюзивное партнерство по развитию коридора, которое может быть продлено на 99 лет. Они обещали, что через 99 лет сделают это», – заявил Трамп.

    По его словам, после соглашения в Вашингтоне ожидают развития инфраструктуры американскими компаниями, так как они очень хотят прийти в эти две страны. Трамп пообещал, что американский бизнес потратит там много денег, что принесет экономическую пользу трем странам.

    Напомним, днем ранее Reuters узнало о договоренности Алиева и Пашиняна по «Маршруту Трампа».

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, премьер Армении Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, но объявил о намерении реализовать проект «Перекресток мира», предполагающий восстановление Мегринской железной дороги и создание международных транспортных маршрутов.

    Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова накануне встречи Алиева и Пашиняна с главой Белого дома Дональдом Трампом поделилась, что Алиев получит контроль над Зангезурским коридором, а армянский премьер Никол Пашинян – гарантии безопасности.

    При этом в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Евгений Крутиков отметил, что Пашинян едет в Америку капитулировать.

    8 августа 2025, 21:42 • Новости дня
    Многоквартирный дом пострадал под Сочи из-за атаки БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Дагомыса возле Сочи во время отражения атаки беспилотников в жилом доме оказалось повреждено окно, эвакуация не потребовалась, сообщил мэр Андрей Прошунин.

    Многоквартирный дом в районе Дагомыс под Сочи получил незначительные повреждения в результате отражения атаки беспилотников, сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

    Система ПВО работала в штатном режиме, атака беспилотных летательных аппаратов была оперативно отражена.

    Сам мэр уточнил, что на месте работают специальные и экстренные службы. По их информации, пострадавших нет». Жильцам будет оказана необходимая помощь.

    Все службы города приведены в максимальную готовность и действуют под координацией оперативного штаба. Власти просят жителей и гостей Сочи сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, в частности, находиться в помещениях без окон и не выходить на улицу тем, кто живет рядом с береговой линией.

    Ранее мэр Сочи ввел режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Аэропорт Сочи второй раз за день ограничивал полеты.

    Власти ранее эвакуировали отдыхающих с пляжей в Сочи и окрестностях из-за атаки беспилотников.

    8 августа 2025, 21:06 • Новости дня
    Роспотребнадзор запросил данные по отравлению туристов в Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный запрос с просьбой предоставить результаты расследования и оценку риска дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации был направлен Роспотребнадзором в Министерство здравоохранения Турции.

    Поводом послужила информация о массовом пищевом отравлении среди российских туристов в отеле Club Hotel Anjeliq 5* в городе Аланья, передает ТАСС. Первые жалобы были зафиксированы еще в июле, а число пострадавших достигло нескольких десятков.

    «В связи с появлением в СМИ информации о том, что российские туристы с симптомами пищевого отравления пожаловались на отель Club Hotel Anjeliq 5* в Аланье, Роспотребнадзор направил официальный запрос в Министерство здравоохранения Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации», – заявили в Роспотребнадзоре.

    Ранее власти турецкой Аланьи объявили о начале проверки после появления информации о возможном отравлении российских туристов в одном из отелей города.

    В июне в отеле Albatros Sharm Resort в курортном Шарм-эш-Шейхе десятки российских туристов почувствовали недомогание после того, как выпили пиво в центральном баре гостиницы.

    Кроме того, на этой неделе одном из пятизвездочных отелей Варадеро на Кубе у российских туристов после ужина с морепродуктами резко ухудшилось самочувствие

    9 августа 2025, 02:15 • Новости дня
    В Кремле подтвердили место встречи Путина и Трампа по вопросу Украины на Аляске

    Tекст: Ирма Каплан

    Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске.

    «Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США – близкие соседи, граничат друг с другом», приводит его слова ТАСС.

    Ушаков отметил, что предложение о переговорах на Аляске для обеих сторон логично, так как делегации из России достаточно перелететь через Берингов пролив и оказаться на Аляске, где будет проведен «столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран».

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Чуть ранее Трамп после трехсторонней встречи в Белом доме с представителями Армении и Азербайджана заявил, что место встречи с российским коллегой Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт на Украине.

    8 августа 2025, 19:04 • Новости дня
    Bloomberg: Москва и Вашингтон готовят «соглашение о территориях»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Вашингтон рассматривают возможность закрепления российских успехов в специальной договоренности по линии фронта на Украине, пишет Bloomberg.

    По информации Bloomberg, стороны обсуждают документ, в котором предполагается зафиксировать территориальные успехи России и установить параметры перемирия, передает «Лента.Ру».

    Собеседники агентства заявляют, что встреча между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может стать платформой для подписания так называемого «соглашения о территориях». Вашингтон, по данным агентства, пытается заручиться поддержкой Киева и союзников в Европе на случай достижения договоренностей.

    Источники агентства отмечают, что обсуждается вариант заморозки линии фронта на Украине, однако условия соглашения пока остаются неопределенными и могут быть скорректированы в процессе переговоров.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    В качестве возможной площадки для встречи президентов рассматривают одну из арабских стран. Путин назвал ОАЭ подходящей страной для этого мероприятия.

    8 августа 2025, 19:38 • Новости дня
    Аэропорт Сочи второй раз за день ввел ограничения на полеты

    Tекст: Денис Тельманов

    В Сочи во второй раз за день ограничили работу аэропорта на фоне объявленной угрозы атаки беспилотников, что привело к замедлению авиасообщения.

    О введении временных ограничений на работу аэропорта Сочи сообщила Росавиация, передает ТАСС. По данным ведомства, аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов второй раз за день. В официальном сообщении говорится: «Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов».

    Ранее ограничения действовали с 13:00 до 16:00 по московскому времени. В городе объявлена угроза атаки беспилотников, что стало причиной мер. Подробности о сроках новых ограничений и их масштабах не уточняются. Ситуация в аэропорту находится на контроле экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воздушной гавани Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Росавиация сообщила о временных ограничениях полетов в аэропорту Волгограда. Аэропорты Владикавказа и Грозного ограничили прием и отправку рейсов.

    Россия достигнет целей СВО независимо от цен на нефть

    Если цены на нефть упадут всего на десять долларов, Россия закончит боевые действия на Украине. По крайней мере, так говорит президент США Дональд Трамп. Что происходит с российскими нефтегазовыми доходами и действительно ли гипотетическое снижение цен на нефть может повлиять на ход спецоперации? Подробности

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс

    Дефицит воды нарастает в регионах Донбасса, водоснабжение приходится налаживать экстренными и нестандартными способами. Кризис этот полностью рукотворный, он годами создавался силами киевского режима. Решение проблемы напрашивается не только техническими, но и чисто военными методами. Подробности

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации