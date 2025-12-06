Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.4 комментария
Минобороны сообщило об уничтожении 11 дронов ВСУ над тремя регионами
В течение дня системы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа в трех приграничных областях, основной удар пришелся на Брянскую область.
В период с 11.00 до 16.00 по московскому времени дежурные силы воздушно-космической обороны сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает Минобороны России.
В сообщении говорится: «Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть беспилотников над территорией Брянской области, три – над Курской областью, два – над Белгородской областью».
В ведомстве добавили, что атаки были успешно отражены и пострадавших среди мирного населения и инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее в субботу силы ПВО за три часа уничтожили пять украинских беспилотников в Ленинградской области.
За прошлую ночь силы ПВО сбили 116 украинских дронов над несколькими регионами России.