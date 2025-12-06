  • Новость часаПВО за ночь сбила 116 украинских дронов над регионами России
    Дружба России и Индии вновь выдержала натиск Запада
    Опубликовано вегетарианское меню на приеме в честь Путина в Индии
    Долина пообещала в полном объеме вернуть деньги за спорную квартиру
    Экс-жена Иванова рассказала, как отговаривала его работать в Минобороны
    Ушаков назвал возможного автора мирного плана по Украине
    Медведев предложил США отправить подлодки к берегам Франции
    Путин сфотографировался с сотрудниками гостиницы в Дели
    Всемирный банк назвал должников России
    Кадыров обещал ВСУ ответ за атаку беспилотника на «Грозный-Сити»
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    2 комментария
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    17 комментариев
    6 декабря 2025, 08:10 • Новости дня

    ПВО за ночь сбила 116 украинских дронов над регионами России

    Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 116 украинских беспилотников над десятью регионами России, сообщили в Минобороны России.

    Дежурные средства противовоздушной обороны военной авиации России за минувшую ночь перехватили 116 украинских беспилотников над десятью регионами страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны России.

    Больше всего дронов уничтожено в Рязанской области – 29, в Воронежской – 27, в Брянской – 23, еще 21 аппарат сбит над Белгородской областью.

    Кроме того, шесть беспилотников сбиты над Тверской областью. По три аппарата были перехвачены ПВО над Курской и Липецкой областями, два – над Тамбовской областью, а по одному – в Тульской и Орловской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких районах Рязани упали обломки сбитых беспилотников. Силы ПВО России за ночь сбили 41 украинский беспилотник.

    5 декабря 2025, 23:58 • Новости дня
    Атакованный ВСУ танкер Kairos терпит бедствие у берегов Болгарии

    Tекст: Денис Тельманов

    После удара украинским морским дроном у города Ахтополь танкер Kairos под флагом Гамбии оказался без движения и запросил эвакуацию экипажа.

    Судно терпит бедствие в районе Ахтополя на побережье Болгарии, передает ТАСС. На борту находится десять человек, их жизни ничего не угрожает – ситуацию контролируют болгарская «Морская администрация», ВМС и пограничная охрана.

    Отмечается, что Kairos потерял ход после атаки 28 ноября в турецких водах и был оставлен буксиром в территориальных водах Болгарии. Сейчас танкер стоит на якоре приблизительно в одной миле от берега, при этом в этом районе усилены ветер и волнение моря до 4 баллов.

    «Морская администрация» Болгарии сообщила, что капитаном был запрошен срочный вывод экипажа, однако из-за погодных условий спасательную операцию отложили до утра субботы.

    Судно будет находиться под постоянным наблюдением всю ночь. Национальная принадлежность экипажа официально не раскрыта. Груз на борту отсутствует, потому угрозы разлива или экологической катастрофы нет. Kairos был построен в 2002 году, он включен в санкционные списки Евросоюза, Британии и Канады и следовал в Новороссийск, когда попал под удар морского дрона ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киевские атаки на суда в Черном море с помощью безэкипажных катеров рассматриваются экспертами как попытка сорвать подготовку к мирному урегулированию на Украине.

    Румынские военные заявили в начале декабря, что уничтожили украинский дрон Sea Baby, двигавшийся вдоль побережья Черного моря, при этом объект находился на опасном расстоянии от судоходных маршрутов.

    Комментарии (9)
    5 декабря 2025, 10:31 • Новости дня
    По месту перестрелки между ГУР и ВСУ в Киеве ударили «Геранями»

    Военкоры: По месту перестрелки между ГУР и ВСУ в Киеве ударили «Геранями»

    Tекст: Вера Басилая

    По месту дислокации украинских боевиков в санатории в Конча-Заспе в Киеве, где ранее произошла перестрелка между ГУР и ВСУ, нанесен удар тремя реактивными «Геранями», сообщили военкоры.

    Три реактивных беспилотника «Герань» нанесли удар по месту дислокации украинских боевиков в санатории Конча-Заспа, следует из сообщения в Telegram-канале «Военкоры Русской весны». Сообщается, что локация совпадала с местом перестрелки между представителями ГУР и украинской армии.

    По данным киевских СМИ, украинское издание «Украинская правда» накануне опубликовало точные координаты сбора военных в указанном районе. Сразу после этого три «Герани» нанесли удар по обозначенной точке.

    Сообщается, что мониторинговые ресурсы еще ночью зафиксировали появление реактивных дронов и несколько мощных взрывов в районе Конча-Заспы. Подробности произошедшего и данные о числе пострадавших на данный момент отсутствуют.

    Ранее в районе Конча-Заспы под Киевом произошел вооруженный конфликт между сотрудниками Главного управления разведки минобороны Украины и военнослужащими вооруженных сил Украины за контроль над санаторием.

    Комментарии (12)
    5 декабря 2025, 22:44 • Видео
    Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

    Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 20:56 • Новости дня
    Кадыров обещал ВСУ ответ за атаку беспилотника на «Грозный-Сити»

    Кадыров: ВСУ скоро получит «подарок» за атаку на «Грозный-Сити»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал атаку украинского беспилотника по комплексу «Грозный-Сити», заверив, что пострадавших нет и здание оперативно восстановят.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Тelegram-канале прокомментировал атаку украинской БПЛА на один из небоскребов комплекса «Грозный-Сити». Он отметил, что подобные действия являются попытками запугать мирных жителей и создать иллюзию давления.

    «Те, кто не способен добиться успеха на поле боя, пытаются компенсировать собственную слабость ударами по гражданским объектам», – заявил Кадыров. Он подчеркнул, что атака стала явным показателем бессилия противника и добавил, что самое главное – никто не пострадал. По словам главы республики, поврежденное здание быстро восстановят.

    Кадыров также пообещал, что ответ на подобные удары не заставит себя долго ждать, намекнув, что у него уже есть «подарок» для противника. Кроме того, он обратился к украинской стороне с предложением встретиться лицом к лицу на поле боя, если они действительно считают себя воинами, указав, что российские бойцы ежедневно наступают по всему фронту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 5 ноября комплекс «Грозный-Сити» в Чечне подвергся атаке украинского беспилотника. В результате взрыва повреждены несколько этажей высотного здания.

    В этот же день Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса.

    Комментарии (2)
    5 декабря 2025, 12:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Безымянное в ДНР
    Российские войска освободили Безымянное в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки за последние сутки освободили Безымянное в Донецкой народной республике (ДНР). Всего же за неделю ВС России освободили семь населенных пунктов в зоне СВО.

    Южная группировка за последнюю неделю освободила Клиновое. Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За неделю потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили свыше 1085 военнослужащих, 22 бронемашины и 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, освободив Зеленый Гай, Доброполье и Червоное в Запорожской области.

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 1515 военнослужащих, 14 танков и бронемашин, три орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    В течение недели группировкой «Север» освобожден Волчанск в Харьковской области.

    На Харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны.

    Всего же за минувшую неделю в зоне ответственности группировки противник потерял до 1195 военнослужащих, 12 бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и шесть складов матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

    На данном направлении общие потери противника составили более 1575 военнослужащих, три танка, 16 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 29 складов боеприпасов, 55 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    В течение недели подразделения группировки «Центр» завершили освобождение Красноармейска. Было нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной, двух егерских, аэромобильной, воздушно-десантной, двух штурмовых, горно-штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    При этом потери противника на этом направлении составили более 3265 военнослужащих, 11 бронемашин и семь орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение в Запорожской области, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны. Уничтожены до 415 военнослужащих, два танка, бронемашина, три орудия полевой артиллерии, четыре безэкипажных катера, 13 станций РЭБ, 16 складов боеприпасов, горючего и матсредств, отчитались в Минобороны.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, «подкова» у Константиновки разрушает логистику «городов-крепостей» ВСУ.

    Напомним, ВС России два дня назад освободили Червоное в Запорожской области.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье.

    Российские войска за прошлую неделю освободили восемь населенных пунктов, а с начала 2025 года освободили 275 населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    Макрон признал невозможность ЕС принудить Россию к переговорам по Украине

    Макрон: Европа не в состоянии принудить Россию к переговорам по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил отсутствие у европейских стран реальных инструментов воздействия на Россию для переговоров по украинскому конфликту.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во время общения с журналистами в ходе визита в Китай заявил, что европейские страны не способны заставить Россию начать переговоры об урегулировании ситуации на Украине, пишет ТАСС. Макрон отметил: «Глядя на вещи реалистично, можно сказать, что мы не находимся в ситуации, которая бы заставила Россию сесть за стол переговоров».

    Глава французского государства подчеркнул необходимость сохранять единство между США и Европой, чтобы продолжать военную поддержку Киева. Он выразил убеждение, что только совместные усилия Запада могут сохранить устойчивость выбранной политики в отношении украинского конфликта.

    Заявление было сделано на фоне разногласий между союзниками по поводу стратегии по Украине и обсуждения возможностей для политического диалога с Москвой. Макрон подчеркнул, что несмотря на отсутствие рычагов давления на Россию, Европа не должна ослаблять поддержку украинских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Макрон призвал европейские страны ввести зимний мораторий на удары по энергетическим объектам на Украине.

    Напомним, ЕС предложил новый мирный план по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный Британией, Германией и Францией. Документ стал ответом на предложение Дональда Трампа и состоит из 24 пунктов.

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков 3 декабря заявил, что Россия ведет закрытые переговоры по Украине только с США. На фоне этих событий в Европе возникла тревога из-за диалога России и США.

    Комментарии (2)
    5 декабря 2025, 19:44 • Новости дня
    Глава белгородского села ранен ударом дрона ВСУ

    Гладков: Глава белгородского села получил ранение после удара дрона ВСУ по автомобилю

    Глава белгородского села ранен ударом дрона ВСУ
    @ РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время удара дрона ВСУ по автомобилю тяжело ранен глава администрации Березовского сельского поселения Белгородской области Валерий Борисенко, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Глава администрации Березовского сельского поселения Валерий Борисенко получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения лица и плеча в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Автомобиль был атакован в момент движения по территории поселка Борисовка.

    Гладков сообщил, что пострадавшего доставили в Борисовскую центральную районную больницу, где врачи диагностировали серьезные ранения. Далее Борисенко планируют перевести для дальнейшего лечения в горбольницу №2 Белгорода. Транспортное средство, в котором находился глава сельского поселения, получило значительные повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 30 ноября в том же селе Березовка беспилотник атаковал автомобиль, в результате чего погибли двое мужчин.

    А через день мужчина погиб после атаки ВСУ на автомобиль в селе Гора-Подол Белгородской области.

    До этого Гладков сообщал, что боец «Орлана» и мирная жительница пострадали от атак ВСУ.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 18:54 • Новости дня
    Пожар в порту Темрюка достиг площади 1350 кв. метров
    Пожар в порту Темрюка достиг площади 1350 кв. метров
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожар в порту Темрюка, возникший в результате атаки дронов ВСУ, распространился на площади в 1350 квадратных метров, сейчас спасатели тушат огонь, сообщают власти Краснодарского края.

    Площадь возгорания в порту Темрюка достигла 1350 квадратных метров, передает оперативный штаб Краснодарского края. Пожар начался после утренней атаки дронов ВСУ.

    По информации МЧС России по Краснодарскому краю, в ликвидации последствий участвуют 68 человек и 26 единиц техники. Сотрудники экстренных служб продолжают борьбу с огнем, чтобы не допустить дальнейшего распространения пламени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пожар после удара дрона в порту Темрюка произошел около двух часов ночи 5 декабря. По предварительным данным, никто не пострадал, все сотрудники были своевременно эвакуированы.

    Летом в районе Темрюка удар украинского БПЛА вызвал возгорание сухой травы.


    Комментарии (2)
    5 декабря 2025, 13:30 • Новости дня
    Балицкий сообщил о вывозе предприятий и архивов из Запорожья

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские власти вывозят из города Запорожья, находящегося под контролем Киева, предприятия и архивы, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    По его словам, украинские власти вывозят из города Запорожья предприятия и архивы, передает ТАСС. Балицкий добавил, что город заметно опустел, а «противник вывозит из города предприятия и архивы».

    Он добавил: «Мы это видим по сводкам и информации от людей, которые «за речкой». Понимаем, что сотрудники ТЦК лютуют, очень многих забрали на «мясные штурмы», кто-то избегает этой участи».

    Балицкий отметил, что освобождение города может оказаться непростой задачей. Он выразил надежду на способность российских военных взять Запорожье в окружение или применить тактические приемы, чтобы город был возвращен под контроль России максимально целым, с минимальными разрушениями и жертвами среди жителей. Балицкий подчеркнул, что большинство горожан, по его данным, ждут прихода российской армии и освобождения города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенту России доложили о начале освобождения города Гуляйполе. Запорожский депутат заявил, что за Гуляйполем нет укрепрайонов ВСУ.

    Между тем власти подконтрольного ВСУ Запорожья начали учить детей управлению беспилотниками.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 13:00 • Новости дня
    ВС России нанесли за неделю массированный и четыре групповых удара возмездия по Украине

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России с 29 ноября по 5 декабря ВС России нанесли массированный и четыре групповых удара по объектам ВСУ.

    В результате были поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины и объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и аэродромная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, удары наносились по цехам производства, местам хранения, предполетной подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, складам боеприпасов, ракетного топлива и горючего, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, отчитались в Минобороны.

    За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, из них четыре западного производства, перечислили в оборонном ведомстве.

    Средствами ПВО за последние сутки сбиты пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», снаряд американской РСЗО HIMARS и 1120 беспилотников.

    Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 100 422 беспилотника, 638 ЗРК, 26 387 танков и других бронемашин, 1626 боевых машин РСЗО, 31 723 орудия полевой артиллерии и миномета, 48 391 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов.

    ВС России до этого поразили используемые ВСУ объекты энергетической и газовой инфраструктуры.

    ВС России за прошлую неделю нанесли по Украине массированный и шесть групповых ударов возмездия.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 02:07 • Новости дня
    Вашингтон обсудил с Киевом план восстановления Украины после конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти США и Украины рассмотрели будущее развитие и экономические инициативы страны в рамках подготовки к послевоенной реконструкции.

    Вопрос послевоенного восстановления Украины обсуждался на встрече делегаций Вашингтона и Киева, передает ТАСС.

    В заявлении Госдепа США указано, что стороны отдельно рассмотрели перспективы будущего процветания Украины, вопросы поддержки предстоящей реконструкции, а также детали совместных экономических инициатив и долгосрочных проектов по восстановлению.

    По данным документа, в переговорах принимали участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, украинский секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Украины Андрей Гнатов.

    Переговоры были посвящены, как отмечает Госдеп, поиску вариантов глубокого сотрудничества, способного ускорить восстановление ключевых отраслей экономики.

    Среди обсуждавшихся тем выделялась координация усилий США и Украины по созданию долгосрочных программ, направленных на привлечение инвестиций и обеспечение стабильного роста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США начали давить на Европу, чтобы заставить отказаться от конфискации замороженных российских активов.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил отсутствие у Европы реальных инструментов давления на Россию для переговоров по конфликту на Украине.

    Зять президента США Джаред Кушнер прилагает максимальные усилия для продвижения российско-украинских консультаций.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 16:05 • Новости дня
    Мужчина ранен при атаке дронов ВСУ в Брянской области

    ВСУ атаковали дронами село в Брянской области, есть раненый

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Житель Брянской области получил осколочное ранение в результате нападения дронов-камикадзе на село Воронок, повреждена крыша здания, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Украинские дроны-камикадзе атаковали село Воронок в Стародубском муниципальном округе Брянской области, о чем сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Телеграм-канале.

    В результате нападения один мужчина получил осколочное ранение руки. Пострадавший оперативно был госпитализирован, медики уже оказали ему всю необходимую помощь.

    Атака также привела к повреждению кровли административного здания. На месте происшествия продолжают работать экстренные и оперативные службы. Власти пожелали пострадавшему скорейшего выздоровления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделю назад, в том же Стародубском округе атака беспилотника привела к ранениям двоих мужчин и повреждению автомобиля.

    Ранее Богомаз сообщил, что в деревне Кожановка Злынковского района мужчина получил ранение после атаки дронов-камикадзе.

    ВСУ до этого нанесли удар по промышленному предприятию в поселке Белая Березка Брянской области, были ранены три сотрудницы.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 04:56 • Новости дня
    На Украине жители начали поджигать машины военкомов ТЦК

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Украины выражают протест против мобилизации, сжигая служебные автомобили территориальных центров комплектования, среди участников акций – местные партизаны и недовольное население.

    Как передает РИА Новости, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о продолжающихся поджогах автомобилей сотрудников территориальных центров комплектования на Украине.

    По его словам, занимаются этим и партизаны, и просто местное население, которое «очень обозлено на ТЦК». Лебедев отметил, что противодействие центрам комплектования объединяет граждан с различными политическими взглядами.

    Он добавил, что даже те украинцы, которые были за или против России, едины в своем неприятии политики ТЦК и желании прекращения военных действий.

    По словам координатора подполья, поджоги автомобилей организованы в знак протеста против мобилизации и работы ТЦК, которых на Украине называют «людоловами».

    Лебедев также предоставил видео от подполья, где зафиксированы ночные поджоги автомобилей защитного цвета, принадлежащих сотрудникам центров комплектования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Львова убил ножом остановившего его на улице сотрудника военкомата.

    Украинские власти предприняли попытку пополнить ВСУ за счет молодежи по программе «Контракт 18-24», но эти меры закончились провалом. Молодые украинцы разочаровались в правительстве и не верят в политические цели конфликта.

    Рамзан Кадыров призвал украинцев объединиться против боевых действий с Россией.

    Комментарии (13)
    5 декабря 2025, 13:58 • Новости дня
    При артударе ВСУ по больнице в Васильевке пострадало здание и машина скорой

    Tекст: Вера Басилая

    В результате артобстрела больницы в Васильевке частично разрушены здание и машина скорой помощи, погибших и раненых нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по территории Васильевской центральной районной больницы, сообщается в Telegram-канале Балицкого.

    В результате обстрела повреждены здание медицинского учреждения и автомобиль скорой помощи, находившийся на территории больницы.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий охарактеризовал произошедшее как «очередной хладнокровный акт терроризма», напомнив, что в больнице находились десятки пациентов, многие из которых не могут самостоятельно передвигаться.

    На месте происшествия оперативно работают экстренные службы. При этом, по официальным данным, жертв и пострадавших среди персонала больницы и пациентов нет.

    Ранее более 2 тыс. жителей Запорожской области лишились электроснабжения из-за украинского артиллерийского обстрела.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 23:22 • Новости дня
    Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку доставили в Москву

    Tекст: Денис Тельманов

    Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку экстренно транспортировали на лечение в Москву после того, как ее состояние удалось стабилизировать врачам.

    Девочку, получившую травмы из-за атаки ВСУ на Севастополь, перевезли на лечение в Москву, передает ТАСС.

    Согласно информации губернатора Михаила Развожаева, транспортировка стала возможна благодаря действиям медиков севастопольской городской больницы номер пять.

    В телеграм-канале глава города сообщил: «Девочку, пострадавшую от атаки ВСУ на Севастополь, отправили сегодня вечером в Москву – врачам нашей городской больницы №5 удалось стабилизировать ее состояние».

    Медики провели необходимые процедуры для стабилизации пострадавшей, что позволило организовать ее дальнейшее лечение в столице. Подробности о прогнозах на восстановление пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе предотвратили покушение на одного из командиров Черноморского флота с использованием самодельного взрывного устройства.

    Силы ПВО в Севастополе отразили атаку с Украины, сбив две воздушные цели над морем вдали от побережья.

    Состояние девочки, пострадавшей в парке Победы после атаки на Севастополь, медики оценивают как крайне тяжелое, однако рассматривают ее транспортировку в Москву.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 03:13 • Новости дня
    Казахстан сообщил о сохранении герметичности КТК после атаки дронов ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Инфраструктура терминала Каспийского трубопроводного консорциума сохранила герметичность после атаки украинских дронов в ноябре, сообщило министерство энергетики Казахстана.

    Системы автоматической защиты морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума успешно сработали после удара украинских дронов, поэтому угрозы для экологии не возникло, заявили в Минэнерго Казахстана, передает ТАСС.

    В ведомстве уточнили, что главной задачей сейчас является поддержка суточных объемов добычи на месторождениях, экспортирующих нефть через КТК.

    Министерство совместно с добывающими компаниями перераспределяет объемы нефти и гибко корректирует логистику, чтобы не снижать экспортные показатели, используя все возможные маршруты экспорта.

    Ведомство отметило, что инцидент на терминале не спровоцировал полной остановки экспорта. Продолжается отгрузка нефти через инфраструктуру порта, при этом принимаются необходимые меры безопасности.

    В Минэнерго заявили: «Ситуация находится на постоянном контроле министерства энергетики». Ведомство подчеркнуло, что фокусируется только на сохранении стабильности экспорта и защите экономических интересов страны.

    Напомним, 29 ноября одно из причальных устройств КТК под Новороссийском пострадало в результате атаки украинских морских дронов.

    Казахстан назвал это недопустимым посягательством на международную энергобезопасность. Затем МИД Казахстана выразил протест и подчеркнул, что эти действия наносят ущерб отношениям между Астаной и Киевом.

    Альтернативой для самых важных экспортных потерь может стать трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан, который требует перевалки нефти через Каспий.

    За прошлый год по КТК было экспортировано 63 млн тонн нефти, более 70% этого объема приходится на зарубежных экспортеров, работающих в Казахстане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар назвал обеспечение стабильных поставок энергоносителей в Черноморском регионе и сохранность энергетической инфраструктуры ключевыми условиями для жизни миллионов людей.

    Каспийский трубопроводный консорциум продолжает отгрузку нефти на морском терминале в районе Новороссийска с помощью выносного причального устройства ВПУ-1.

    Кремль считает атаку украинских дронов на объект КТК вопиющим инцидентом, поскольку терминал имеет международное значение.

    Комментарии (0)
    Санкционные удары сделали МС-21 неуязвимым

    Спустя семь лет после первых санкций против МС-21 проект выходит на финишную прямую. Летные испытания идут на максимуме. Уже через год лайнер начнет принимать первых пассажиров. И вряд ли западные конкуренты смогут придумать что-то еще, чтобы погубить проект. Теперь Boeing и Airbus придется смириться с появлением впервые в постсоветской истории их прямого конкурента. Подробности

    Внезапно прозревшие финны должны заплатить за три года русофобии

    Финляндия начала выход из украинского проекта по сдерживанию России, который обошелся ее экономике очень дорого и сделал населению больно. Однако надежды, что отношения с РФ могут стать прежними, необходимо развеять. До того финнам предстоит пережить нужду и некоторую муку, а также выйти из НАТО. Подробности

    ИИ формирует новый «ядерный клуб» XXI века

    «ИИ – одновременно источник мощнейшего технологического рывка и новая зона общественной тревоги». Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем плюсы и минусы искусственного интеллекта – и как государство будет регулировать эти новейшие технологии. Подробности

    Почему Бельгия встала стеной на защиту денег России

    Бельгия стала самым яростным противником идеи о конфискации замороженных в Европе российских активов. Почему бельгийское руководство потрясено подобными планами, какие именно угрозы оно видит в случае воровства принадлежащих России денег и как еврочиновники надеются тем не менее заставить Бельгию подчиниться? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

  • О газете
