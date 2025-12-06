Сын убил отца ради квартиры в центре Москвы

Tекст: Вера Басилая

Прокуратура Москвы сообщила в своем Telegram-канале, что суд заключил под стражу фигурантов уголовного дела о нападении на супружескую пару в центре Москвы.

Один из обвиняемых заявил следствию, что его подельник, являющийся сыном погибшего, рассчитывал получить квартиру отца по наследству, а затем продать ее. Часть вырученных денег планировалось передать второму обвиняемому за помощь в совершении убийства.

В ведомстве отметили, что обвиняемые не возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу на судебном заседании. Обоим мужчинам 2001 и 1995 года рождения предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство, совершенных группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

Прокуратура также информировала, что злоумышленники ворвались в квартиру в центре города, где напали на супружескую пару и закололи мужчину. Сообщается, что один из задержанных – сын убитого, а его соучастник признал вину в преступлении.

Ранее суд отправил мужчину на принудительное лечение после того, как он убил супругу и малолетнего сына.