Группа боевиков «Шквал» замерзла при попытке бегства в Запорожской области
В Запорожской области обнаружена группа военнослужащих ВСУ из штурмового полка «Шквал», которые замерзли насмерть во время попытки дезертировать со своих позиций, сообщили представители российских силовых структур.
В силовых структурах уточнили: «В Запорожской области нашли группу боевиков «Шквал». Они пытались дезертировать со своих позиций, и попросту замерзли в процессе пути. Их нашли при помощи дрона», передает ТАСС.
По их данным, командование ВСУ на местах намерено выдать гибель подчиненных за результат работы дронов и артиллерии.
Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные из-за сильных холодов в Харьковской области сталкиваются с непростым выбором – умереть от холода или быть расстрелянным своими же, это подтверждают радиоперехваты.
Во вторник украинский военнопленный Дмитрий Кушнеренко сообщил, что у Купянска-Узлового в Харьковской области ВСУ из-за холодов боевики ВСУ оказались заблокированы внутри укрытий, часть из них замерзла насмерть.
