Медведев: Судьба Муссолини и Гитлера является показательным примером для Киева

Tекст: Валерия Городецкая

«Судьба Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера является абсолютно показательным примером, как и тех, кто был впоследствии предан суду, осужден, а во многих случаях казнен Советским Союзом», – подчеркнул он в ходе встречи с военнослужащими Сил беспилотной авиации, видео опубликовано на его странице «ВКонтакте».

По словам Медведева, для части нынешнего руководства Украины продолжение военных действий означает продолжение их собственной жизни. Он считает, что в случае окончания боевых действий, украинские лидеры смогут в лучшем случае сбежать в такие страны, как Польша, Британия или другие государства Европы.

Медведев добавил, что в худшем случае, по его мнению, этих людей «свои же и повесят прямо на майдане где-нибудь». Он также отметил, что украинское руководство постепенно начинает осознавать, в какой ситуации оно оказалось.

Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис предрек Зеленскому судьбу Гитлера.