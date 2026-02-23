23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.8 комментариев
Медведев назвал судьбу Гитлера примером для Киева
Медведев: Судьба Муссолини и Гитлера является показательным примером для Киева
Судьба Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера служит показательным примером для нынешних властей на Украине, заявил зампредседателя Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
«Судьба Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера является абсолютно показательным примером, как и тех, кто был впоследствии предан суду, осужден, а во многих случаях казнен Советским Союзом», – подчеркнул он в ходе встречи с военнослужащими Сил беспилотной авиации, видео опубликовано на его странице «ВКонтакте».
По словам Медведева, для части нынешнего руководства Украины продолжение военных действий означает продолжение их собственной жизни. Он считает, что в случае окончания боевых действий, украинские лидеры смогут в лучшем случае сбежать в такие страны, как Польша, Британия или другие государства Европы.
Медведев добавил, что в худшем случае, по его мнению, этих людей «свои же и повесят прямо на майдане где-нибудь». Он также отметил, что украинское руководство постепенно начинает осознавать, в какой ситуации оно оказалось.
Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис предрек Зеленскому судьбу Гитлера.