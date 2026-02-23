23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.17 комментариев
«Единая Россия» ко Дню защитника Отечества организовала помощь бойцам СВО
Партия «Единая Россия» ко Дню защитника Отечества организовала масштабную поддержку участников специальной военной операции.
Партия «Единая Россия» ко Дню защитника Отечества организовала масштабную гуманитарную и патриотическую кампанию по всей стране и на территориях, где проходит спецоперация. Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев поздравил военных с праздником.
«23 февраля – общий праздник для тех, кто создавал нашу армию, с оружием в руках защищал Родину от врагов в войнах прошлого, и всех, кто сегодня стоит на страже безопасности России и участвует в специальной военной операции. Вы – опора семей, гордость и надёжный щит страны. От «Единой России» желаю вам крепкого здоровья, несокрушимого духа и надёжного тыла. Пусть дома вас всегда ждут тепло, любовь и забота близких!», – заявил Якушев.
В эти дни партия отправила сотни тонн гуманитарного груза в зону проведения спецоперации. Из Башкортостана был доставлен 172-й гуманитарный конвой, включающий 150 тонн грузов: 17 автомобилей, в том числе три бронированных «Урала», полевые бани, генераторы, медикаменты, продукты, а также окопные свечи, маскировочные сети и письма поддержки.
В Камчатском крае активистки передали более 40 посылок с тёплыми вещами, сладостями и открытками, а депутаты Ростова-на-Дону совместно с жителями и ветеранскими организациями отправили гуманитарную помощь батальону «Цимла».
Гуманитарная поддержка поступила и из других регионов: из Великого Новгорода бойцам 1008-го полка, из Орловской, Вологодской областей и Херсонской области, где, помимо стандартных грузов, военным разведчикам передали угощения от кубанских предпринимателей. В Адыгее отправили 50 тонн продуктов, газовое оборудование и домашнюю выпечку, а местные стоматологи отправились в Херсонскую область для оказания помощи.
В регионах прошли тематические акции, форумы, концерты и спортивные соревнования. Во Владимире на центральной площади прошёл сбор гуманитарной помощи, гостей угощали солдатской кашей и чаем, проводились встречи с героями. В Петербурге более 1,5 тыс. молодых активистов прошли шествием по Аллее Героев, развернув 300-метровую Георгиевскую ленту, в Донецке и Белгороде – аналогичные патриотические акции с развертыванием лент длиной 200 и 300 метров соответственно.
Особое внимание уделили поздравлениям и поддержке участников СВО в госпиталях. Активистки «Женского движения Единой России» и волонтеры организовали домашние угощения для бойцов, а в ЛНР и Пскове прошли творческие вечера и концерты для раненых военнослужащих. В Казани школьники и студенты передали открытки и письма поддержки, а студенческие коллективы выступили с концертной программой.
По всей стране были организованы донорские акции, патриотические выставки, спортивные турниры и массовые шествия. В ЛНР активисты сдали более 10 литров крови для нужд бойцов, а в Херсонской области провели турнир по шахматам для участников спецоперации. В Омске прошёл хоккейный турнир на обновлённой площадке, а в Самаре молодогвардейцы организовали автопробег из более чем 30 автомобилей с флагами.
Мероприятия охватили все регионы России и новые территории, где бойцов поздравили артисты, дети и представители общественных организаций. В акции были задействованы тысячи волонтёров, депутатов, представителей бизнеса и простых жителей, что позволило продемонстрировать единство и поддержку защитников Отечества по всей стране.