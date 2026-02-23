«Единая Россия» ко Дню защитника Отечества организовала помощь бойцам СВО

Tекст: Вера Басилая

Партия «Единая Россия» ко Дню защитника Отечества организовала масштабную гуманитарную и патриотическую кампанию по всей стране и на территориях, где проходит спецоперация. Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев поздравил военных с праздником.

«23 февраля – общий праздник для тех, кто создавал нашу армию, с оружием в руках защищал Родину от врагов в войнах прошлого, и всех, кто сегодня стоит на страже безопасности России и участвует в специальной военной операции. Вы – опора семей, гордость и надёжный щит страны. От «Единой России» желаю вам крепкого здоровья, несокрушимого духа и надёжного тыла. Пусть дома вас всегда ждут тепло, любовь и забота близких!», – заявил Якушев.

В эти дни партия отправила сотни тонн гуманитарного груза в зону проведения спецоперации. Из Башкортостана был доставлен 172-й гуманитарный конвой, включающий 150 тонн грузов: 17 автомобилей, в том числе три бронированных «Урала», полевые бани, генераторы, медикаменты, продукты, а также окопные свечи, маскировочные сети и письма поддержки.

В Камчатском крае активистки передали более 40 посылок с тёплыми вещами, сладостями и открытками, а депутаты Ростова-на-Дону совместно с жителями и ветеранскими организациями отправили гуманитарную помощь батальону «Цимла».

Гуманитарная поддержка поступила и из других регионов: из Великого Новгорода бойцам 1008-го полка, из Орловской, Вологодской областей и Херсонской области, где, помимо стандартных грузов, военным разведчикам передали угощения от кубанских предпринимателей. В Адыгее отправили 50 тонн продуктов, газовое оборудование и домашнюю выпечку, а местные стоматологи отправились в Херсонскую область для оказания помощи.

В регионах прошли тематические акции, форумы, концерты и спортивные соревнования. Во Владимире на центральной площади прошёл сбор гуманитарной помощи, гостей угощали солдатской кашей и чаем, проводились встречи с героями. В Петербурге более 1,5 тыс. молодых активистов прошли шествием по Аллее Героев, развернув 300-метровую Георгиевскую ленту, в Донецке и Белгороде – аналогичные патриотические акции с развертыванием лент длиной 200 и 300 метров соответственно.

Особое внимание уделили поздравлениям и поддержке участников СВО в госпиталях. Активистки «Женского движения Единой России» и волонтеры организовали домашние угощения для бойцов, а в ЛНР и Пскове прошли творческие вечера и концерты для раненых военнослужащих. В Казани школьники и студенты передали открытки и письма поддержки, а студенческие коллективы выступили с концертной программой.

По всей стране были организованы донорские акции, патриотические выставки, спортивные турниры и массовые шествия. В ЛНР активисты сдали более 10 литров крови для нужд бойцов, а в Херсонской области провели турнир по шахматам для участников спецоперации. В Омске прошёл хоккейный турнир на обновлённой площадке, а в Самаре молодогвардейцы организовали автопробег из более чем 30 автомобилей с флагами.

Мероприятия охватили все регионы России и новые территории, где бойцов поздравили артисты, дети и представители общественных организаций. В акции были задействованы тысячи волонтёров, депутатов, представителей бизнеса и простых жителей, что позволило продемонстрировать единство и поддержку защитников Отечества по всей стране.