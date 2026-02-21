На первый взгляд дружба Ротшильда с Марксом выглядит странно, но на второй понимаешь, что иначе и быть не могло. Никак иначе баснословное нагромождение нелепиц и темной псевдонаучной чертовщины, названное «Капиталом», не смогло бы обрести статус мирового Талмуда всей левой профессуры.25 комментариев
The Guardian: «Коалиция желающих» должна ввести войска на Украину
Государства «коалиции желающих» должны развернуть свои вооруженные силы в Киеве и других городах Украины, чтобы обеспечить безопасность и защиту, сообщает The Guardian.
«Право вето России давать нельзя», – говорится в публикации.
Кроме того, обозреватель издания призвал установить над Украиной бесполетную зону. По мнению автора, Европе следует взять на себя ведущую роль в мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что только размещение американских войск на Украине может обеспечить долгосрочную безопасность страны после конфликта.
Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что ввод европейских войск на Украину приведет к эскалации конфликта.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о вводе войск на Украину после заключения мира.
МИД России заявил, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.