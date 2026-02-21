Tекст: Вера Басилая

Газета Guardian написала, что государства «rоалиции желающих» должны развернуть свои вооруженные силы в Киеве и других городах Украины, чтобы обеспечить безопасность и защиту, передает РИА «Новости».

«Право вето России давать нельзя», – говорится в публикации.

Кроме того, обозреватель издания призвал установить над Украиной бесполетную зону. По мнению автора, Европе следует взять на себя ведущую роль в мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что только размещение американских войск на Украине может обеспечить долгосрочную безопасность страны после конфликта.

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что ввод европейских войск на Украину приведет к эскалации конфликта.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о вводе войск на Украину после заключения мира.

МИД России заявил, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.