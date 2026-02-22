  • Новость часаМинобороны сообщило о массированном ударе по военным объектам Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода
    Уиткофф рассказал о впечатлениях от Путина после серии переговоров
    Кулеба рассказал о прощании Байдена с Украиной за два дня до начала СВО
    Ученые нашли у кошек генетические изменения, способные помочь в лечении рака
    FT: Венгрия создала новые финансовые риски для Украины
    В Германии узнали о тайных переговорах по «Северному потоку»
    Мэр Львова сообщил о теракте в городе
    Туск и Орбан поспорили из-за Украины в соцсетях
    Макрон обратился к Трампу с письменной просьбой
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Мы всех простим после победы

    «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.

    6 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    37 комментариев
    22 февраля 2026, 12:54 • Новости дня

    Минобороны сообщило о массированном ударе по военным объектам Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ответ на атаки по гражданской инфраструктуре Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики на Украине, поразив все назначенные цели, сообщает Минобороны России.

    Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, сообщает Минобороны России в MAX. Атака стала ответом на террористические действия Киева против гражданской инфраструктуры на территории России. В ведомстве подчеркнули, что «цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены».

    Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи в Сумской области и нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в шести населенных пунктах. Потери украинской стороны составили до 240 военнослужащих, уничтожены склады боеприпасов, техники и американская радиолокационная станция AN/TPQ-50.

    На Харьковском направлении группировка «Запад» улучшила тактическое положение, нанеся ущерб противнику в районах Шиповатого, Нечволодовки и других населенных пунктах. Потери ВСУ достигли 190 военнослужащих, уничтожены бронетехника, артиллерия, техника западного производства и три склада боеприпасов.

    Южная группировка войск улучшила позиции на переднем крае в Донецкой народной республике. Противник потерял более 105 военнослужащих, бронетехнику, автомобили и склады материальных средств, а также американскую станцию AN/TPQ-50 и средства радиоэлектронной борьбы.

    В Донецкой народной республике и Днепропетровской области войска группировки «Центр» заняли более выгодные позиции, поразив технику и личный состав нескольких бригад ВСУ, а также бригады «Азов» (признана террористической, запрещена в России) и национальной гвардии. Украинские формирования потеряли до 355 человек, 10 бронемашин, четыре артиллерийских орудия и американскую радиолокационную станцию.

    Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях, уничтожив до 350 военнослужащих, бронетехнику, автомобили и польскую самоходную установку Krab. Группировка «Днепр» улучшила тактическое положение, нанеся потери украинской стороне, уничтожив до 60 человек, автомобили, склады и средства радиоэлектронной борьбы.

    Российская оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты и артиллерия поразили объекты ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Сбиты пять авиационных бомб, семь ракет HIMARS производства США и 326 украинских беспилотников.

    Минобороны России сообщает, что с начала спецоперации уничтожено 670 самолётов, 283 вертолета, более 116 тыс. беспилотников, 27 814 танков и боевых машин, а также более 55 тыс. единиц специальной военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении Карповки в Донецкой народной республике. Российские войска освободили Павловку и Новопавловку в ДНР. Также военные заняли Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    21 февраля 2026, 17:42 • Новости дня
    Кулеба рассказал о прощании Байдена с Украиной за два дня до начала СВО
    Кулеба рассказал о прощании Байдена с Украиной за два дня до начала СВО
    @ MANDEL NGAN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    За два дня до начала спецоперации на Украине экс-президент США Джо Байден провёл с бывшим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой встречу, оставив у украинского политика ощущение прощания.

    Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вспомнил беседу с экс-президентом США Джо Байденом, которая состоялась за два дня до спецоперации на Украине. Встреча прошла 22 февраля 2022 года в Вашингтоне и, по словам Кулебы, была крайне пессимистичной. Американские разведчики во время разговора показали Кулебе точные координаты, где российские танки уже готовились к пересечению границы, передают «Вести».

    Атмосферу встречи экс-министр охарактеризовал как схожую с диалогом между врачом и смертельно больным пациентом. «Когда я выходил из Овального кабинета, у меня было ощущение, что Байден прощается как со мной, так и с народом Украины», – заявил Кулеба.

    Ранее британские СМИ писали, что в 2021 году взволнованный Джо Байден позвонил президенту России Владимиру Путину из-за обеспокоенности разведданными о возможных военных действиях на Украине.

    Комментарии (18)
    21 февраля 2026, 17:57 • Новости дня
    Захарова объяснила режим тишины на переговорах по Украине

    Захарова заявила о вреде публичности переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что превращение переговоров в публичное шоу мешает конструктивному диалогу и приводит к дезинформации.

    Переговоры по Украине требуют «режима тишины», чтобы избежать превращения серьезного процесса в шоу, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что публичное обсуждение деталей переговоров до их завершения часто приводит к дезинформации и создает ложные ожидания у общественности.

    В качестве примера Захарова напомнила о переговорах с украинской стороной, которые возобновились весной и летом 2025 года в Стамбуле. По ее словам, тогда вместо конструктивных контактов произошел перформанс, устроенный Владимиром Зеленским, который сначала прилетел в Турцию, затем заявил о своем недовольстве составом российской делегации, после чего несколько раз менял позицию по поводу самого факта переговоров.

    Она отметила, что из-за такого подхода многие наблюдатели и те, кто надеялся на прогресс, оказались дезинформированы. Захарова подчеркнула, что правильная практика – вести переговоры, а затем при необходимости комментировать итоги, а не устраивать обсуждение деталей на публике еще до их начала.

    Она добавила, что подобная позиция всегда придерживалась российской стороной, и только действительно важная информация, например, состав делегации или время прибытия, может быть озвучена до начала встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова заявила, что любые действия, способствующие разрешению ситуации на Украине, имеют особое значение.

    Также Захарова назвала условия для возвращения европейских стран за стол переговоров по Украине. По ее словам, Европе необходимо будет восстановить доверие к себе и добавила, что европейским странам следует обучиться манерам.

    Кремль ранее также подчеркивал, что переговоры по урегулированию кризиса на Украине будут более эффективными при сохранении полной конфиденциальности обсуждений.


    Комментарии (9)
    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 04:11 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова

    Марочко рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие готовят плацдармы для наступления на Орехов Запорожской области, где командование ВСУ пытается стабилизировать фронт, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «К ореховскому участку нужно приписывать те события, которые развиваются в районе Гуляйполя, поскольку здесь напрямую коррелируют успехи наших войск с оперативно-тактической обстановкой в Орехове», – рассказал он ТАСС

    Марочко отметил, что по имеющейся у него информации, на северо-востоке от Орехова российские бойцы готовят плацдармы для дальнейшего продвижения.

    Кроме того, на гуляйпольском участке бойцы ВС России выровняли линию фронта на участке Терноватое – Зализничное в Запорожской области.

    «Юго-восточнее Зализничного расширена зона контроля вдоль железнодорожного полотна. Таким образом, на участке Терноватая  – юго-востоке Зализничного выровнена линия боевого соприкосновения вдоль железнодорожного полотна», – добавил он.

    В этой части фронта российские силы закрепляются на новых позициях, готовясь  к дальнейшему продвижению.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, командир ВСУ пригрозил смертью отступившим военным в Запорожье. Российские войска за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов. Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 17:24 • Новости дня
    Хинштейн рассказал о результатах работы саперов КНДР в Курской области

    Хинштейн: Саперы КНДР уничтожили 1,6 млн взрывоопасных предметов в Курской области

    Хинштейн рассказал о результатах работы саперов КНДР в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Курской области специалисты из КНДР уничтожили около 1,6 млн взрывоопасных предметов, разминировав свыше 150 тысяч гектаров земли, сообщают власти региона.

    В приграничных районах Курской области саперами КНДР было уничтожено около 1,6 млн взрывоопасных предметов, сообщил губернатор Александр Хинштейн в интервью «Комсомольской правде». В регионе разминировано свыше 150 тыс. гектаров земли и 92 населённых пункта, однако работы ещё продолжаются.

    Хинштейн подчеркнул, что после визита президента России Владимира Путина в Курск весной прошлого года, поручение о наращивании группировки разминирования было успешно выполнено. На пике работ в группировке находились более 2 тысяч человек.

    Губернатор отметил, что основную часть специалистов составляют инженерные войска Вооружённых сил России, подразделения МЧС и Росгвардии. Важную роль, по его словам, сыграли и специалисты из инженерных подразделений Народной армии Кореи.

    «Наши друзья из КНДР в декабре убыли к себе на Родину, потому что зимой под снегом разминировать довольно сложно», – сообщил Хинштейн и добавил, что надеется на возвращение северокорейских специалистов в Курскую область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пхеньяне открыли улицу в честь героев-бойцов операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия признательна КНДР за помощь в этом процессе. До этого президент России Владимир Путин также отметил вклад военных КНДР в освобождение Курской области.


    Комментарии (11)
    22 февраля 2026, 00:10 • Новости дня
    Борис Джонсон призвал Британию и союзников направить небоевые части на Украину

    Борис Джонсон призвал направить небоевые части на Украину

    Борис Джонсон призвал Британию и союзников направить небоевые части на Украину
    @ Phil Lewis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Би-би-си заявил, что Британия и ее союзники должны прямо сейчас отправить на Украину небоевые части для выполнения нестроевых задач.

    «Я не вижу никаких логических причин, по которым мы не должны отправить туда мирные сухопутные войска, чтобы показать нашу поддержку, нашу конституционную поддержку свободной, независимой Украины. Это политический вопрос. Речь идет о том, является ли Украина свободной страной или нет», – заявил бывший премьер Британии Би-би-си.

    По его мнению, войска следует направлять в мирные регионы для выполнения нестроевых задач.

    «Если у нас есть план по размещению войск после войны, после того, как Путин снисходительно согласится на прекращение огня, то почему бы не сделать это сейчас?» – добавил Джонсон.

    Он отметил, что Украина, если это вассальное государство России, не должна решать такие вопросы, если же нет, «то решать должны украинцы».

    Напомним, правительство Британии с союзниками по «коалиции желающих» работает над планом размещения сил для сохранения мира и стабильности на  Украине при условии заключения мирного соглашения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер в январе вновь выразил намерение развернуть британские силы на территории Украины.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что в случае отправки европейских «так называемых миротворцев» на Украину, они станут законной целью для российских вооруженных сил.

    Комментарии (8)
    21 февраля 2026, 19:02 • Новости дня
    Британская The Guardian призвала «Коалицию желающих» ввести войска на Украину
    Британская The Guardian призвала «Коалицию желающих» ввести войска на Украину
    @ IMAGO/Michael Bihlmayer/Bihlmayerfotografie/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Государства «коалиции желающих» должны развернуть свои вооруженные силы в Киеве и других городах Украины, чтобы обеспечить безопасность и защиту, сообщает The Guardian.

    Газета Guardian написала, что государства «rоалиции желающих» должны развернуть свои вооруженные силы в Киеве и других городах Украины, чтобы обеспечить безопасность и защиту, передает РИА «Новости».

    «Право вето России давать нельзя», – говорится в публикации.

    Кроме того, обозреватель издания призвал установить над Украиной бесполетную зону. По мнению автора, Европе следует взять на себя ведущую роль в мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что только размещение американских войск на Украине может обеспечить долгосрочную безопасность страны после конфликта.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что ввод европейских войск на Украину приведет к эскалации конфликта.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о вводе войск на Украину после заключения мира.

    МИД России заявил, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.

    Комментарии (3)
    21 февраля 2026, 17:08 • Новости дня
    ВСУ атаковали Энергодар дронами

    Мэр Энергодара сообщил об атаке ВСУ дронами по жилым домам города

    ВСУ атаковали Энергодар дронами
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные устроили массированную атаку беспилотниками по жилым домам в Энергодаре, никто не пострадал и ущерб еще уточняется, сообщил глава города Максим Пухов.

    Украинские войска атаковали город Энергодар, расположенный рядом с Запорожской АЭС, с помощью беспилотников, передает РИА «Новости». Как сообщил глава города Максим Пухов, в результате атаки пострадавших нет, а информация о повреждениях в настоящее время уточняется.

    Пухов отметил, что фиксируется очень высокая активность дронов. По его словам, удары наносились по крышам жилых домов. Помимо этого, произошёл артобстрел территории, находящейся вблизи городской черты.

    Беспилотник ВСУ атаковал территорию школы в Энергодаре, где находились порядка 600 детей и 100 сотрудников. Дрон врезался в дерево во дворе школы, после чего произошла его детонация, пострадавших нет.

    Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что ВСУ совершают атаки на Энергодар, чтобы оказать психологическое давление на мирных жителей.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 14:22 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский демонстрирует недоверие Трампу и рассчитывает на его поражение

    Политолог Дудчак: Спонсоры киевского режима заставляют Зеленского перечить Трампу

    Эксперт: Зеленский демонстрирует недоверие Трампу и рассчитывает на его поражение
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Владимир Зеленский затягивает конфликт, поскольку находится под влиянием европейских сил, заинтересованных в продолжении боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Дудчак. Поэтому глава киевского режима делает ставку на будущее поражение Трампа и подчеркнуто демонстрирует недоверие инициативам президента США. О том, что Зеленский поручил разработать план ведения боевых действий еще на три года, ранее сообщил журналист Wall Street Journal Боян Панчевский.

    «По действиям Зеленского заметно, что продолжение боевых действий – это идеальный вариант для него. Поэтому он пытается увильнуть от настойчивых требований президента США Дональда Трампа заключить мир», – считает Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ. По словам эксперта, после трехсторонних переговорах в Женеве на этой неделе Зеленский «вновь озвучивал противоречивые идеи».

    «Понятно, что у Зеленского нет желания и планов завершать военную кампанию, чтобы сохранить жизни своих соотечественников. Он позволяет себе совершенно хамские выходки, потому что за ним стоят в Европе достаточно влиятельные силы, которые требуют продолжения кровавого банкета, – подчеркнул политолог. – Судя по всему, европейцы нашли деньги на ближайшие пару лет. Оружие продолжает поступать на Украину, и американское в том числе, поэтому киевский режим существует».

    Таким образом, полагает эксперт, поведение Зеленского, в том числе его недавнее требование гарантий  безопасности Украины от Конгресса США – это демонстрация недоверия Трампу и ставка на его поражение. «Зеленский опасается Трампа и не хочет перечить во всем, но он показывает, что на развитие событий на Украине влияют и другие силы. И эти силы готовы спонсировать киевский режим далее», – пояснил спикер.

    Однако такая игра со стороны Зеленского опасна для самого Киева, отмечает Дудчак. Если Трамп действительно хочет закончить украинский конфликт, как он не раз заявлял, то планы Зеленского «продержаться три года» могут привести к тому, что президент США решит форсировать сокращение помощи и заставит Киев сесть за стол переговоров на условиях Вашингтона прямо сейчас.

    Трамп хочет остановить боевые действия, но на своих условиях. Но в этом для него тоже есть проблема – такие действия могут расценить как его прямую помощь Армии России. «Если он, например, отключит ВСУ спутниковую связь, то российская армия объективно сможет действовать более эффективно», – поясняет эксперт.

    На этой неделе журналист Wall Street Journal Боян Панчевский сообщил со ссылкой на свои источники, что Владимир Зеленский счел мирные переговоры провальными и приказал своим советникам разработать план ведения боевых действий еще на три года. Панчевский рассказал об этом в ходе подкаста немецкого журналиста Пауля Ронцхаймера. Советник Зеленского Дмитрий Литвин назвал информацию Панчевского «фейком».

    Журнал The Economist писал на этой неделе о том, что украинская делегация на переговорах в Женеве разделилась на две коалиции с разными взглядами на заключение мирного соглашения. Одно крыло настаивает на быстром соглашении с Россией, а второе гораздо менее склонно к миру, так как находится под влиянием бывшего экс-главы офиса Андрея Ермака.

    В конце прошлого года Зеленский в интервью телеканалу Fox News после встречи с Трампом заявлял о том, что для обеспечения гарантий безопасности Украины недостаточно только решений американского лидера. Он потребовал их ратификации Конгрессом США.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 03:07 • Новости дня
    CNN раскрыл, как «русские агенты» охотились за пережившим ряд покушений Зеленским

    CNN раскрыл, как «русские агенты» охотились за пережившим покушения Зеленским

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский телеканал CNN в материале, посвященном жизнестойкости главы киевского режима Владимира Зеленского заявил, что тот пережил не меньше дюжины покушений, а так называемые русские агенты снимали квартиры и селились вблизи украинского главы.

    «Устранение Зеленского было ключевой частью плана России по захвату Украины – проекта, который Москва рассчитывала завершить за несколько дней. Его должны были схватить или убить, если только он не сбежит первым. Источник, близкий к президенту, сообщил CNN, что российские агенты снимали квартиры в непосредственной близости от президентского офиса с приказом устранить его», – сказано в материале.

    Там отмечено, что Зеленский, которому зарубежные кураторы предлагали эвакуироваться из Киева в феврале 2022 года, отвечал, что ему нужны боеприпасы, а не транспорт.

    «Он по-прежнему там, пережив не только почти дюжину покушений со стороны России, но и коррупционный скандал, который в прошлом году привел к отставке его ближайшего советника», – заявил CNN, не упоминая источников информации или иных ссылок на основания для подобных обвинений.

    Напомним, в мае 2024 года СБУ сообщала о разоблачении «сети агентов ФСБ» на Украине, которые якобы намеревались ликвидировать не только Зеленского, но и других высокопоставленных украинских чиновников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что на него якобы пытались совершить «покушение» в начале спецоперации на Украине. СБУ заявила  о задержании двух полковников управления госохраны Украины, которых подозревают в подготовке этого покушения. В июне 2025 года СБУ заявила о предотвращении «покушения» на Зеленского в Польше.

    Комментарии (2)
    21 февраля 2026, 14:30 • Новости дня
    Татарстан отразил массированную атаку дронов ВСУ

    В Татарстане отражена массированная атака украинских БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Татарстана объявили об успешном отражении масштабной атаки беспилотников, после которой в Казани были отменены все массовые мероприятия для безопасности жителей.

    Массированная атака вражеских беспилотников на Татарстан была полностью отражена. В пресс-службе главы региона сообщили, что происшествие не привело к жертвам и разрушениям. В целях обеспечения безопасности в Казани сегодня отменены все запланированные уличные мероприятия с массовым скоплением людей.

    «Сегодня, 21 февраля, на Республику Татарстан была предпринята массированная атака вражескими БПЛА и иными средствами. В результате слаженной работы всех служб удалось отразить атаку. Производственные процессы не остановлены, жертв и разрушений нет», – подчеркнули в пресс-службе.

    Администрация Альметьевска также уведомила об отражении атаки беспилотников на производственные объекты в городе. Там подтвердили, что никто не пострадал, а предприятия продолжают работать в обычном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Татарстана объявили об опасности атаки БПЛА в Казани, Альметьевске, Елабуге и Нижнекамске. Власти Казани отменили масленичные гуляния из-за угрозы атаки БПЛА, при этом городская администрация подчеркнула, что дополнительные занятия, кружки и мастер-классы по субботам будут работать в обычном режиме.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 20:48 • Новости дня
    Средства ПВО перехватили 89 БПЛА над четырьмя областями России

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные средства противовоздушной обороны в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени ликвидировали 89 летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Министерство обороны России.

    Дежурные средства противовоздушной обороны в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени ликвидировали 89 летательных аппаратов самолетного типа, сообщило в Max Минобороны. Попытки киевского режима совершить террористические атаки были успешно пресечены.

    Наибольшее количество дронов противник направил на Брянскую область, где ВС России уничтожили 61 цель. Еще 19 беспилотников сбили в небе над Белгородской областью, а семь аппаратов перехватили над территорией Курского региона.

    Кроме того, два украинских беспилотника были ликвидированы над Калужской областью. Системы защиты отработали по всем выявленным воздушным угрозам в штатном режиме.

    Ранее российские силы ПВО за пять часов уничтожили 31 украинский дрон самолетного типа над шестью регионами страны.

    В Татарстане отразили массированную атаку украинских БПЛА.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 16:46 • Новости дня
    Военный эксперт связал контроль над Карповкой с подготовкой к освобождению Донбасса

    Дандыкин назвал взятие Карповки подготовкой к освобождению Донбасса

    Tекст: Вера Басилая

    Контроль над Карповкой в ДНР стал одним из этапов подготовки к масштабным боям за полное освобождение Донбасса, особенно Славянско-Краматорской агломерации, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

    Началась подготовка к битве за полное освобождение Донбасса, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, передает Lenta.ru. Эксперт отметил, что контроль над Карповкой в Донецкой народной республике стал важной вехой в продвижении российских войск на этом направлении.

    «На фронте неделя у нас с пятницы по пятницу. Сегодня начало очередной недели, которая начинается с освобожденного населенного пункта. Их еще много. Десятки. А вполне вероятно, если маленькие брать, то и сотни. Так или иначе, мы продвигаемся вперед», – заявил Дандыкин. По его словам, сейчас началась прелюдия битвы за полное освобождение Донбасса, в первую очередь Славянско-Краматорской агломерации.

    Дандыкин также добавил, что Вооруженные силы Украины заметно ослаблены из-за переброски резервов на другие направления – в частности, на сумское и запорожское. По его оценке, украинским военным не хватает сил для полноценного сопротивления, и основным их средством воздействия остаются удары беспилотниками по российским приграничным и внутренним регионам.

    Ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Карповка в Донецкой Народной Республике.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 16:25 • Новости дня
    Лихачев: Россия обсуждает сроки режима тишины для ремонта линии «Ферросплавная-1»

    Tекст: Вера Басилая

    Для восстановления энергоснабжения Запорожской АЭС обсуждаются сроки локального режима тишины – это необходимо для безопасного ремонта линии электропередачи «Ферросплавная-1», сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

    По словам Лихачева, Россия сейчас согласовывает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) сроки и условия введения режима тишины, необходимого для ремонта линии электропередачи «Ферросплавная-1». Эта линия критична для энергоснабжения Запорожской атомной электростанции, передает РИА «Новости». В переговорах участвуют также Минобороны, Росгвардия и МИД России.

    Лихачев отметил, что ситуация в Энергодаре, городе-спутнике ЗАЭС, стремительно ухудшается. По его словам, инфраструктура города и социальные объекты практически ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины.

    Он рассказал, что в пятницу дрон-камикадзе взорвался во дворе школы №4 прямо во время учебных занятий. Лихачев отметил, что только благодаря счастливой случайности никто из учеников и сотрудников школы не пострадал.

    Ранее директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук сообщил о разработке плана подключения ЗАЭС к российским электросетям. Одна из действующих линий электропередачи была отключена после обстрелов.

    Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что ВСУ совершают атаки на Энергодар, чтобы оказать психологическое давление на мирных жителей.

    В январе на резервной линии электропередачи «Ферросплавная-1», обеспечивающей энергоснабжение Запорожской АЭС, начались критически важные ремонтные работы.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 15:06 • Новости дня
    ПВО России сбила 31 украинский дрон за пять часов

    Минобороны сообщило о перехвате 31 украинского БПЛА за пять часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В течение пяти часов российские силы ПВО уничтожили 31 украинский дрон самолетного типа над шестью регионами страны, сообщили в Минобороны.

    Министерство обороны России сообщило о перехвате 31 украинского беспилотника в период с 9 до 14 часов субботы по московскому времени, передает ТАСС.

    11 БПЛА было сбито над Татарстаном, еще 11 дронов сбили над территорией Белгородской области, 4 беспилотника – над Курской областью, 2 БПЛА – над Ульяновской областью, 2 дрона уничтожили над Пензенской областью, один БПЛА – над территорией Самарской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Татарстана объявили об успешном отражении масштабной атаки беспилотников в республике. А по населенным пунктам Белгородской области за сутки было выпущено 19 боеприпасов и совершено 153 атаки беспилотниками, в результате которых три человека погибли и есть раненые среди мирных жителей.

    Ранее, утром 21 февраля с 7:00 до 9:00 по московскому времени над территорией страны сбили 12 украинских БПЛА.


    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 17:21 • Новости дня
    План «Ковер» объявлен в аэропорту Ижевска и в 100 км от Воткинска

    План «Ковер» объявлен в аэропорту Ижевска и в радиусе 100 км от города Воткинска

    Tекст: Вера Басилая

    Вечером 21 февраля в международном аэропорту Ижевска и в радиусе 100 км от Воткинска были введены ограничения на прием и выпуск самолетов по сигналу «Ковер», сообщили в МЧС России.

    Ограничения на работу аэропорта были введены после объявления сигнала «Ковер», передает ТАСС. В сообщении МЧС России отмечается, что с 17:28 (16:28 мск) 21 февраля на территории аэропорта Ижевска имени М. Т. Калашникова действует сигнал «Ковер». В это время временно ограничен прием и выпуск воздушных судов.

    Кроме того, согласно данным из приложения МЧС России, план «Ковер» был введен по городу Воткинску в Удмуртии. Радиус действия составил 100 км от города.

    Минздрав Удмуртии сообщил об 11 пострадавших при атаке БПЛА.

    Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о повреждениях одного из объектов в результате этой атаки.

    Комментарии (0)
    Главное
    Военный эксперт рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова
    Борис Джонсон призвал Британию и союзников направить небоевые части на Украину
    Россия вошла в топ-10 крупнейших производителей яиц мира
    ISU объявил об отстранении российских фигуристов от ЧМ в Чехии
    Детей мигрантов могут обязать в 18 лет выехать из России
    Пара купила у друга диван с неожиданным наполнением и странным звуком
    Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет

    Сколько должны стоить новые автомобили Volga

    В 2026 году стартуют продажи новых автомобилей под отечественным брендом Volga. Это образ большой и престижной машины, недоступная мечта многих советских людей. Однако скрываться за ним будет китайская начинка. Этот проект уже не первая и даже не вторая, а третья попытка возродить этот бренд из СССР. Получится ли на этот раз? Подробности

    Перейти в раздел

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    США блефуют о подводной слабости перед Китаем

    Американские СМИ бьют тревогу – согласно докладу авторитетной организации, впервые Китай обогнал США по количеству спускаемых на воду подводных лодок. С одной стороны, это действительно признак кризиса американских ВМС. Но при более внимательном рассмотрении легко заметить, что реальная причина таких публикаций – вовсе не слабость США. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Еще три года». Зеленский все решил

      Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    • Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

      В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    • Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Прощеное воскресенье 2026: сегодня православные просят прощения – какие слова говорить и можно ли отправлять открытки

      Сегодня, в Прощеное воскресенье, православные христиане просят друг у друга прощения перед началом Великого поста. Этот день завершает Масленицу и становится духовной границей между временем веселья и периодом строгого поста и молитвы. Верующие стараются примириться с родными, друзьями и коллегами, чтобы вступить в пост с чистой совестью и без обид. Какие слова правильно говорить при прощении, нужно ли делать это лично, можно ли отправлять сообщения и открытки — в этом материале собраны разъяснения о смысле дня и практические рекомендации Церкви.

    • Проросший картофель: можно ли есть, когда опасен, как безопасно использовать и хранить

      Дачный сезон 2026 года еще не начался, хотя весна в этом году ожидается ранняя. До нового урожая картофеля остаются месяцы, а многие домашние запасы уже начинают прорастать и зеленеть. Проросший картофель содержит природный токсин – соланин, который в значительной концентрации может быть опасен для здоровья. Разбираем, какие части клубня особенно опасны, как безопасно использовать проросший картофель в пищу, какие методы подготовки и посадки подходят для проращивания клубней, а также как хранить картофель, чтобы замедлить прорастание и сохранить качество до нового урожая.

    • Когда сажать картофель в 2026 году: сроки по регионам России и по лунному календарю

      Картофель – одна из самых популярных культур на огородах россиян. Чтобы собрать богатый урожай в 2026 году, важно правильно выбрать время посадки с учетом региона, температуры почвы, фаз Луны и народных примет. ВЗГЛЯД собрал рекомендации для всех регионов России и подборку лучших ранних и среднеранних сортов.

    Перейти в раздел

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации