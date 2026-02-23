Bloomberg: Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах с Ираном

Tекст: Вера Басилая

Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер на этой неделе отправятся в Женеву. Они примут участие в новом раунде переговоров по иранской ядерной программе, передает РИА «Новости».

Между тем, в Киеве ожидают нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) предположил, что встреча может пройти уже в конце этой недели.

Ранее Владимир Зеленский допускал проведение переговоров в Швейцарии до конца февраля, а украинские СМИ уточняли, что речь может идти о 26-27 февраля. Предыдущий раунд с участием России, США и Украины состоялся 17-18 февраля, и российская сторона оценила его как тяжелый, но деловой.

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди подтвердил, что переговоры между США и Ираном пройдут в четверг.

Новый раунд переговоров между США и Ираном по ядерной сделке может состояться 27 февраля при условии поступления Вашингтоном подробного предложения от Тегерана.

Официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо заявил о готовности Женевы вновь принять переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию ситуации.

