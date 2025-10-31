Почему россияне приравняли иноагентов к предателям

Tекст: Анастасия Куликова

Среди россиян преобладает негативное отношение к иноагентам, свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ. Респонденты считают, что иностранные агенты – это предатели страны (28%), диверсанты и шпионы (13%). 7% уверены, что иноагенты действуют в интересах зарубежных стран и получают от них выплаты. Только у 6% граждан иноагенты вызывают положительные эмоции и ассоциируются с борьбой за свободу: их считают честными людьми, получившими статус несправедливо.

Эмоциональное восприятие сопровождается требованием жестких мер в отношении иноагентов. ВЦИОМ отмечает постепенное укрепление общественной поддержки их маркировки: одобрение закона выросло с 54% в 2022 году до 65% в 2025 году. Количество противников маркировки сокращается – за три года их число уменьшилось в полтора раза. Поддержка закона прослеживается среди людей всех возрастных групп.

На 24 октября 2025 года в реестре содержалось 1099 позиций. По данным ВЦИОМ, наиболее узнаваемыми для россиян стали не политики, а артисты и блогеры. В топ вошли, например, Максим Галкин*, Андрей Макаревич* и Моргенштерн (все трое – в списке иноагентов). Также часто упоминался телеканал «Дождь» (организация внесена в список СМИ-иноагентов).

«Интересно, что Алла Пугачева, не обладающая таким статусом, занимает среди россиян второе место по ассоциации с иноагентами – это феномен медиатизации и стигматизации образов в публичном пространстве. Так проявляется коллективная проекция, где известные личности становятся символами «внешней угрозы» и объектом общественного порицания вне фактической юридической базы», – отметила Яна Ширяева, руководитель медиацентра Аналитического центра ВЦИОМ.

«Такое явление показывает, как политика и медиа переплетаются, формируя эмоциональную и ценностную рамку восприятия. Оно отражает растущую консолидацию общества вокруг идеи защиты страны от условных «врагов», подкрепленную государственной риторикой и политическим контекстом», – подчеркнула специалист.

По ее словам, в современном российском обществе ярлык «иноагент» превратился не просто в юридический статус, а в мощный социокультурный штамп, отражающий страх и недоверие к «чужим». В свою очередь юрист Илья Ремесло связывает трансформацию роли иностранных агентов в правовом поле и общественном сознании с двумя ключевыми факторами: проведением СВО и массовым включением в реестр беглых экстремистов.

«Включение в реестр иноагентов сейчас означает принятие на себя крайне негативной социальной роли, которая ассоциируется с предательством. Можно смело сказать, что иноагентов сейчас воспринимают не как юридическую категорию, а как предателей своей страны, некоторые из них просто еще не успели «наработать» на уголовное дело об экстремизме или госизмене», – написал он в своем Telegram-канале.

«В российском законодательстве понятие «иностранный агент» впервые появилось в 2012 году. Тогда оно применялось в отношении некоммерческих организаций. Затем его использование расширялось, и иноагентами стали признавать с 2017 года СМИ, с 2019 года – физических лиц, с 2020 года – незарегистрированные общественные организации», – напомнил Александр Брод, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и прав человека (СПЧ).

«Начиная с Крымской весны коллективный Запад проводит весьма агрессивную политику в отношении России – это санкционный режим; попытки вмешаться во внутреннюю политику; обилие фейков, которыми наводняется информационное пространство; влияние, в том числе и психологическое, на российских граждан», – перечислил собеседник.

Кроме того, речь идет о постоянных нападках на высших должностных лиц и политическую систему, добавил член СПЧ. «Риторика таких выпадов идет вразрез с российским законодательством, а также с этическими нормами и традиционными нравственными ценностями», – уточнил Брод.

«Выявляются также способы финансирования Западом неправительственных организаций, журналистов, настроенных на подрыв и дальнейший демонтаж российской политической системы», – добавил спикер.

«Тем временем Россия отстаивает свою независимость, свой путь демократического развития, сохраняет целостность, обеспечивая безопасность российских граждан. Поэтому в течение более чем 10 лет последовательно совершенствуется законодательство об иностранных агентах: они выявляются и вносятся в специальные реестры, которые ведет Министерство юстиции», – отметил Брод.

«В отношении иноагентов вводятся ограничения, касающиеся разного рода запретов, в том числе принимать участие в выборах, заниматься преподавательской деятельностью. Причем такие ограничения не являются особенными только для России. Ряд стран столь же серьезно относятся к этому вопросу, среди них – США, Австралия, Франция, Китай, Израиль», – указал член СПЧ.

«В непростых условиях противостояния с коллективным Западом у россиян выработался иммунитет по отношению к иноагентам, а также появилось понимание деструктивного характера их деятельности. Поэтому таковы и данные социологических опросов: российские граждане заинтересованы в сохранении целостности России и не приемлют неправовую, радикальную деятельность лиц, находящихся в соответствующем статусе», – считает спикер.

Схожей точки зрения придерживается депутат Госдумы Андрей Луговой. «Неудивительно, что статус «иностранного агента» вызывает негативные ассоциации. Речь идет о людях, которые получают деньги из-за рубежа и на эти средства осуществляют свою деятельность. У любого здравомыслящего россиянина возникнет вопрос: для чего эти деньги из-за кордона», – сказал он.

При этом спикер обратил внимание на то, что для большинства граждан иноагенты – это не просто люди с другими взглядами. «Каждый вправе выражать свое собственное мнение, но он должен делать это самостоятельно, на территории собственного государства.

В то время как иноагенты фактически выполняют оплаченную другими странами работу. Насколько в таком случае они независимы?»

– пояснил парламентарий. «В этой связи требование жестких мер в отношении иноагентов понятно: недружественные страны, которые финансируют этих людей, делают все, чтобы нанести вред нашей стране как в части экономической, так и в части национальной безопасности, и даже наших традиций», – продолжил Луговой и указал, что согласен с мнением граждан. «Иноагенты не уменьшают свою активность и деструктивную деятельность. Более того, они зачастую призывают к свержению существующего строя», – объяснил свою позицию депутат.

Напомним, 1 марта 2025 года вступил в силу закон о специальных счетах для иноагентов для авторских отчислений и иных платежей. Как отметил Луговой, иноагенты нашли способ обойти закон – «они оформляют сделки через доверенности, подставных лиц и спокойно крутят деньгами». Депутат в ходе пленарного заседания предложил зафиксировать: «все сделки только лично, на территории России».

По его мнению, необходимо распространять действие статей 275 и 275.1 УК РФ на тех, кто ведет антироссийскую деятельность за границей. «Предательство России из Берлина или Вильнюса ничем не отличается от предательства из Москвы», – акцентировал он.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по безопасности проработать предложения о новых мерах в отношении иноагентов. «Мы должны постоянно заниматься вопросами обеспечения безопасности нашей страны», – подчеркнул Володин.