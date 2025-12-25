Путин поздравил Мадуро с Рождеством и Новым годом

Tекст: Антон Антонов

«Президент Владимир Путин направил приветственное послание президенту Николасу Мадуро, в котором перечислил исторические достижения в отношениях между двумя народами и правительствами, такие как подписание Договора о стратегическом сотрудничестве, а также выразил солидарность с венесуэльским народом», – приводит слова министра ТАСС.

Пинто опубликовал текст письма на испанском языке. Путин отметил, что «уходящий год был весьма успешным для российско-венесуэльских отношений». По его словам, подписание Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве дало старт качественному развитию взаимодействия между двумя странами во всех сферах.

Также российский президент отметил неизменную солидарность с народом Венесуэлы, подчеркнув, что страна испытывает беспрецедентное внешнее давление. Он выразил готовность продолжать тесное сотрудничество с Венесуэлой по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки.

Путин пожелал Мадуро здоровья, счастья и успехов, а всему венесуэльскому народу мира и благополучия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали развертывание своих сил в Карибском море, связав деятельность Мадуро с наркокартелями и объявив это угрозой национальной безопасности.

Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну новогоднюю телеграмму. В поздравлении Путин отметил героизм солдат КНДР при освобождении Курской области.

В четверг, 25 декабря, католики, протестанты, англикане и часть православных, следующих григорианскому календарю, отмечают Рождество Христово.

