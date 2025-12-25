Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.5 комментариев
Путин поздравил Мадуро с Рождеством и Новым годом
Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание с Рождеством и Новым годом президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто.
«Президент Владимир Путин направил приветственное послание президенту Николасу Мадуро, в котором перечислил исторические достижения в отношениях между двумя народами и правительствами, такие как подписание Договора о стратегическом сотрудничестве, а также выразил солидарность с венесуэльским народом», – приводит слова министра ТАСС.
Пинто опубликовал текст письма на испанском языке. Путин отметил, что «уходящий год был весьма успешным для российско-венесуэльских отношений». По его словам, подписание Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве дало старт качественному развитию взаимодействия между двумя странами во всех сферах.
Также российский президент отметил неизменную солидарность с народом Венесуэлы, подчеркнув, что страна испытывает беспрецедентное внешнее давление. Он выразил готовность продолжать тесное сотрудничество с Венесуэлой по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки.
Путин пожелал Мадуро здоровья, счастья и успехов, а всему венесуэльскому народу мира и благополучия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали развертывание своих сил в Карибском море, связав деятельность Мадуро с наркокартелями и объявив это угрозой национальной безопасности.
Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну новогоднюю телеграмму. В поздравлении Путин отметил героизм солдат КНДР при освобождении Курской области.
В четверг, 25 декабря, католики, протестанты, англикане и часть православных, следующих григорианскому календарю, отмечают Рождество Христово.