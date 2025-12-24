  • Новость часаФСБ ликвидировала готовившего теракт на нефтепроводе в Тюменской области
    Ветеран ФСБ оценил возможные версии подрыва полицейских на юге Москвы
    Глава МИД Эстонии пригрозил расстрелять «зеленых человечков» на границе
    Макрон обвинил США в запугивании Европы
    Путин вручил государственные награды выдающимся деятелям России
    Эксперт: «Мирный план» Зеленского совершенно неприемлем
    Трамп запретил въезд в США бывшему комиссару ЕС за цензуру
    Лавров поздравил Захарову с юбилеем
    Самолет «Байкал» совершил первый полет с двигателем ВК-800
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русский народ возвращается

    Советская этнография была вынуждена выполнять политический госзаказ – показывать процветание колхозных деревень и национальное многообразие СССР. Само словосочетание «русский народ» воспринималось как подозрительно шовинистическое.

    26 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит

    История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.

    11 комментариев
    24 декабря 2025, 16:30 • В мире

    Атака на Венесуэлу грозит США непредсказуемыми последствиями

    Атака на Венесуэлу грозит США непредсказуемыми последствиями
    @ Dave Decker/ZUMA/REUTERS

    Tекст: Александр Тимохин

    Крупная флотская группировка, собранная Соединенными Штатами у берегов Венесуэлы, вполне способна обеспечить свержение и даже убийство лидера этой страны Николаса Мадуро. Как именно могут выглядеть боевые действия США против Венесуэлы, почему американцы уверены в своей победе – но при этом даже победа несет для Вашингтона огромный риск?

    Связав деятельность президента Венесуэлы Николаса Мадуро с наркокартелями и объявив все это вместе взятое угрозой национальной безопасности, США начали развертывание своих сил в Карибском море. По сообщениям американских СМИ, текущий момент в их состав входят: авианосец «Джеральд Форд», на борту которого, как указывается «более 75 самолетов», два ракетных крейсера, шесть эсминцев, универсальный десантный корабль, также способный нести штурмовую авиацию, два десантных корабля-дока, один «литторальный» боевой корабль и плавбаза сил специальных операций.

    Развернута и авиация, базирующаяся на сухопутных аэродромах. По данным американских же СМИ, на аэродромах Пуэрто-Рико находятся истребители F-35A из состава ВВС в количестве от 22 единиц, беспилотные летательные аппараты, вертолеты 160-го авиакрыла Сил специальных операций, предназначенные для обеспечения действий спецподразделений во вражеском тылу, и самолеты огневой поддержки С-130J из состава этого же авиакрыла.

    Активность спецвойск в регионе выглядит подозрительно – зафиксировано использование американцами самолета-ретранслятора радиосвязи Е-11А, предназначенного для обеспечения связи групп войск, находящихся в географически изолированных регионах без инфраструктуры. Вылеты этих самолетов могут указывать на нахождение американских спецподразделений на территории самой Венесуэлы. Недавно США перебросили в регион самолеты РЭБ ЕС-130Н, а прямо сейчас ведется наращивание сил специальных операций.

    Имея такие силы под рукой, американцы начали блокадные действия против Венесуэлы. На текущий момент задержано уже три танкера, работающих с этой страной. С началом этих операций Дональд Трамп заявил, что вся нефть с них будет продана.

    Ни о каком международном праве здесь речь уже не идет, мы наблюдаем государственное пиратство без оговорок. «Незаконно введенная США блокада побережья Венесуэлы является самым настоящим актом агрессии», – справедливо говорит об этом постпред России в ООН Василий Небензя. В целом вектор американских усилий очевиден – задушить Венесуэлу блокадой, вызвать там обвал экономики, после чего сместить Мадуро.

    Возможно ли это? Вполне. Флот так и работает, это историческое предназначение военных флотов как таковых. Наряду с десантной операцией, блокада – это второе средство радикально влиять на обстановку с моря – куда более действенное, чем любые возможные удары, ракетами или авиацией. Просто ждать придется долго, но действует такая удавка неотвратимо. Встает, однако, вопрос – а что еще могут сделать американцы такими силами?

    Пока надо отмести прямое военное вторжение – для этого у США нет сил. Один авианосец может нанести по Венесуэле очень серьезный удар, а потом еще и еще, но этого будет мало даже для чисто воздушной наступательной операции.

    США имеют и силы ВВС в регионе. Кроме того, их бомбардировщики уже не раз выполняли демонстрационные вылеты к Венесуэле, и при необходимости тоже могут включиться в боевые действия. Однако всего этого не хватит, чтобы поступить с этой страной как ранее с Ливией или Югославией.

    Но нехватка сил не означает, что они вообще ничего не могут сделать. Американцам вполне по силами разовые налеты крупными силами, удары по военным объектам, уничтожение венесуэльских систем ПВО и боевых самолетов, поражение отдельных целей малыми силами авиации.

    Не существует способа сорвать эти их планы. Какими бы ни были самолеты ВВС Венесуэлы, но у американцев, с их палубными самолетами дальнего радиолокационного обнаружения E-2, будет кратное превосходство в дальности обнаружения любой воздушной цели.

    Что до венесуэльских зенитно-ракетных комплексов, то они не представляют угрозы западным ВВС.

    Сочетание качественной радиоэлектронной разведки, грамотной тактики подавления и уничтожения ПВО, совершенных бортовых систем самообороны боевых самолетов, от станций помех до авиационных буксируемых ловушек делает применение даже самых современных ЗРК против авиации малоэффективным. Это проверил на себе Иран, и венесуэльская ПВО обречена на такой же результат.

    Чтобы было понятно – с весны 1999 года и по сегодняшний день, воюя в Югославии, Ираке, Ливии и Иране, США потеряли от огня вражеских ЗРК всего четыре самолета, и еще один был поврежден до невосстановимого состояния но смог дотянуть до базы (речь идет именно о потерях от ЗРК противника, общее число потерянных машин другое). За то же время, нанося удары по Сирии, Ливану и напав на Иран с его вполне современной ПВО, Израиль потерял один самолет в 2018 году. Израиль и США обмениваются боевым опытом и интенсивно сотрудничают. Эта статистика показательна. Поэтому

    самое лучшее, на что могут рассчитывать венесуэльские зенитчики – несколько сбитых американских самолетов, за поражение которых они заплатят сотнями своих жизней.

    Естественно, сказанное выше не относится к авиации незападных стран. Против разного рода отсталых ВВС ЗРК вполне себе работают.

    Венесуэльские F-16 и Су-30 имеют шансы. Как показала война в Боснии, умелые пилоты могут уклоняться от наблюдения западных средств разведки, используя горы как прикрытие. Но и тут на стороне американцев будет колоссальный качественный перевес. В целом, американская авиация будет делать с Венесуэлой все, на что хватит средств поражения, а ее потери будут пренебрежимо малыми.

    Еще одной формой боевых действий, посильных США, будут рейды. Рейд – атака без цели удержания захваченной территории – это излюбленный метод американцев. Прилететь, убить всех, кого можно, подорвать захваченную технику, все заминировать и улететь обратно, утащив за собой пленных.

    Для таких целей в составе группировки ВМС есть амфибийная боевая группа и плавбаза ССО. В целом, численность личного состава SEAL и морской пехоты на кораблях превышает 5 тыс. человек, и они оснащены как вертолетами, так и самолетами-штурмовиками с коротким взлетом и вертикальной посадкой. Вместе с уже действующим на территории Венесуэлы спецназом, и авиацией с авианосца и из Пуэрто-Рико, этих сил вполне хватит для организации систематических рейдов на венесуэльскую территорию, в том числе для захвата или убийства Николаса Мадуро.

    Возможно, это и есть план. Душить Венесуэлу блокадой, попутно пиара ради отстреливая в море катера, которые вроде как везут наркотики (но это не точно) и убивая людей на них. Наращивать в стране недовольство ухудшением условий жизни, которое при блокаде будет неизбежно. Вести пропаганду, вмешиваясь в работу телевидения и радио. И одновременно готовить спецоперацию по убийству руководства, которую проведут спецвойска и морская пехота под прикрытием массированных воздушных ударов и обстрелов крылатыми ракетами с кораблей. После чего в стране должен произойти переворот.

    Проблема в этом все ровно одна – что делать потом.

    В 2003 году США снесли иракскую армию, убив менее чем за месяц десятки тысяч иракских солдат и потеряв убитыми 139 человек. Еще 33 убитых потеряли ВС Великобритании. Сегодня все знают, чем это закончилось – многолетней войной, потери в которой превзошли потери за время вторжения в разы. Венесуэла – это еще более проблемный регион.

    Во-первых, он расколот этнически. Белые городские жители, возможно, встретили бы американцев как освободителей и помогли бы им сбросить Мадуро, но индейцы, особенно в сельской местности, настроены ровно наоборот, и именно они сейчас опора власти. В случае американского успеха эти люди будут вести партизанскую войну и в условиях Венесуэлы она сможет идти десятки лет. А это ставит под вопрос успех переворота – за ставленниками США могут просто не пойти.

    Во-вторых, политическая система страны настолько ослаблена, что малейший удар может обрушить ее в хаос, почище того, что сейчас в Сирии.

    Страна развалится на анклавы под властью полевых командиров, а источником денег и для них, и для населения станут наркотики.

    Последствия возникновения такого очага хаоса в Латинской Америке скажутся далеко за пределами Венесуэлы. Такая победа для США куда хуже поражения. Возможно, именно поэтому американцы тянут время.

    И это одна из причин, по которым Трамп подвергается жесткой критике внутри США за агрессию против Венесуэлы. Ущерб Венесуэле ничего пока США не приносит, а вот риск обрушения региона в хаос растет, при этом хороших ходов у США нет. Это в Евразии им надо было разжигать войны и хаос везде, где только можно, но у себя в полушарии они явно не хотят ничего такого. И ближайшие месяцы покажут то, на какой риск они готовы пойти на самом деле.

