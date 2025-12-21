Морскому пиратству США поставит предел Китай

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

21 декабря американские силы задержали у берегов Венесуэлы в международных водах танкер Centuries, перевозивший нефть для крупного нефтетрейдера из Китая. Это было сделано в рамках блокады нефтяных месторождений страны, сообщило министерство внутренней безопасности США.

Reuters со ссылкой на британскую компанию Vanguard, специализирующуюся на управлении морскими рисками, сообщило, что судно, следовавшее под панамским флагом, было перехвачено к востоку от Барбадоса в Карибском море. Танкер не входит в санкционный список США. За последние пять лет оно также ходило под флагами Греции и Либерии.

Операцией руководила Береговая охрана, а американские военные оказывали ей поддержку, предоставив вертолет для посадки на палубу. «Мы будем продолжать преследовать незаконное перемещение санкционированной нефти, используемой для финансирования наркотерроризма в регионе. Мы вас найдем и остановим», – заявила Кристи Ноэм, министр внутренней безопасности США.

Анна Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома, заявила, что Centuries перевозил углеводороды, находящиеся под санкциями США. «Это судно под ложным флагом, действовавшее в составе «теневого флота» Венесуэлы для контрабанды украденной нефти и финансирования наркотеррористического режима Мадуро», – сказала она. А министерство внутренней безопасности США (DHS) сообщило, что любое судно, перевозящее венесуэльскую нефть, может попасть под американскую блокаду. Сейчас около 70 нефтяных танкеров стоят в венесуэльских водах, 38 из них находятся под санкциями Минфина США.

Позднее стало известно, что США захватили еще один нефтяной танкер недалеко от Венесуэлы. Судно Bella 1, находящееся под санкциями Белого дома, шло под панамским флагом в Венесуэлу для погрузки, сообщает Bloomberg. На прошлой неделе американская сторона задержала танкер Skipper, который попал в санкционный список Вашингтона в 2022 году под своим прежним названием Adisa за поддержку иранского экспорта нефти.



Каракас назвал инцидент «серьезным актом международного пиратства». «Венесуэла осуждает захват частного судна, перевозившего нефть, а также насильственное похищение его экипажа, совершенные военнослужащими США в международных водах», – говорится в заявлении. О произошедшем будет сообщено Совету Безопасности ООН, а также другим организациям и правительствам, утверждается в коммюнике.

Возможное военное вмешательство США в дела Венесуэлы может привести к катастрофе, предупредил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на открытии 67-го саммита МЕРКОСУР. По его словам, такое развитие событий станет бедствием для Западного полушария.

Пекин также выразил поддержку Каракасу. Глава МИД КНР Ван И заявил своему венесуэльскому коллеге Ивану Гилу, что Пекин выступает против «одностороннего запугивания» и поддерживает право всех стран защищать свой суверенитет и национальное достоинство, передает Bloomberg.

Усиление напряженности вокруг Венесуэлы может привести к непредсказуемым последствиям для всего Западного полушария, заявил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин на церемонии в Москве, посвященной 195-летию со дня смерти Симона Боливара.

На прошлой неделе Белый дом усилил давление на Каракас, обвинив его в захвате нефти и заявив, что США потеряли свои инвестиции. «Они забрали все наши энергоносители. Мы хотим их вернуть», – сказал американский лидер Дональд Трамп. Он распорядился о «полной и всеобъемлющей» блокаде всех находящихся под санкциями нефтяных танкеров, входящих и выходящих из Венесуэлы.

Centuries перевозил около 1,8 млн баррелей венесуэльской нефти марки Merey. Углеводороды были приобретены компанией Satau Tijana Oil Trading, одним из многих посредников, участвовавших в продажах энергоносителей государственной нефтегазовой венесуэльской компании PDVSA независимым китайским НПЗ, пишет The Guardian. Китай является крупнейшим покупателем венесуэльской нефти. По прогнозам аналитиков, объем поставок в декабре составляет в среднем около 600 тыс. баррелей в сутки.

«Это очень важный прецедент, который демонстрирует уязвимость морских поставок стратегических ресурсов в современных условиях.

Судно – по разным источникам – принадлежит Греции или гонконгской компании. К тому же следовало оно под флагом Панамы, который широко используется многими перевозчиками мира», – отметил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

«Ни один из указанных участников не включен в американские санкционные списки, а сами США не находятся в состоянии вооруженного конфликта с Панамой. Кроме того, нет никаких рестрикций, касающихся судоходства в этом районе. То есть американская сторона перехватила танкер, по сути, без видимых оснований. Очевидно, США могут сделать то же самое с любым другим судном в любой части Мирового океана», – продолжил спикер.

«Китай не оставит произошедшее без реакции. Думаю, Пекин попытается уладить ситуацию с Вашингтоном в ходе неафишируемых дискуссий. Не факт, что китайская сторона незамедлительно пойдет на эскалацию, но ей будет необходимо обозначить некоторые красные линии для Белого дома. К тому же Китай запустит переоценку подходов к защите своих интересов», – спрогнозировал политолог.

«Если же переговоры с США не принесут результата, китайской стороне придется создать весомое военно-морское присутствие в Карибском регионе.

И у КНР есть такие возможности. Собственно, это ровно тот сценарий развития событий, в предвидении которого Китай реализовывал масштабную оборонную программу строительства флота», – напомнил он.

«Корабли Народно-освободительной армии Китая уже посещали Латинскую Америку и Карибский бассейн, осуществляли заходы в порты, проводили учения. У них уже есть установившаяся практика дальних океанских походов и специально построенный для таких сценариев флот больших универсальных кораблей снабжения с водоизмещением по 50 тыс. тонн и более», – отметил аналитик.

«Именно защита морских поставок стратегических ресурсов в первую очередь сподвигла Пекин на создание мощного военного флота, а не абстрактные экстерриториальные амбиции. Потому можно ожидать также отправки дополнительного китайского флота в Персидский залив и Индийский океан, откуда Китай по-прежнему получает большую часть импортной нефти», – уверен спикер.

«Кроме того, Китай зависим от импорта ряда других стратегически важных сырьевых товаров, таких как железная руда, сжиженный природный газ, некоторых видов продовольственной продукции, например, сои. Поэтому он, судя по всему, готовится защищать все эти маршруты и суда военным способом. Происходящее ухудшит и без того напряженную ситуацию в Карибском бассейне и на Ближнем Востоке», – резюмировал собеседник.

Американист Малек Дудаков в свою очередь считает, что Китай пока не будет отвечать на действия США столь резко – отправкой военных кораблей на Карибы. «Это довольно драматичное событие, но пока не ставшее тенденцией. Безусловно, в странах Латинской Америки и в Пекине происходящее вызывает самые негативные чувства. Но им нечего противопоставить стратегии американцев. От соседей Венесуэлы тоже не следует ждать военных операций в поддержку Каракаса», – уверен он.

«При этом действия Белого дома, безусловно, будут бить по имиджу США в Латинской Америке. И в долгосрочной перспективе это действительно может помочь Пекину усилить свои позиции в регионе. Тем более уже сейчас Китай является ключевым торговым партнером почти для всех латиноамериканских стран», – указал аналитик.

«Сейчас в Латинской Америке маятник общественных настроений и политических убеждений качается сильно из стороны в сторону. Но власти всех стран – левые и правые – отлично понимают, что порча отношений с Китаем ударит по их экономикам.

Поэтому в латиноамериканском истеблишменте сформировался прокитайский консенсус», – заметил спикер.

«Тем не менее Трамп попытается реализовать доктрину Монро в отношении Венесуэлы. Многое будет зависеть от того, удастся ли ему расшатать ситуацию в экономике и довести дело до смены власти. Все указывает на то, что планы Вашингтона провалятся. У США не получилось это сделать в 2019 году, когда в Колумбии и Бразилии у власти были правые, которые поддержали кампанию и тоже объявили эмбарго на торговлю с Каракасом», – напомнил эксперт.

«Сейчас же ситуация с соседями у Венесуэлы намного лучше. К тому же в 2019 году экономика страны действительно находилась на грани полного коллапса. Сейчас же она пребывает в существенно более прочном состоянии. Таким образом, у Каракаса намного больше шансов, чем раньше, выстоять перед натиском Трампа. И ее успешная защита будет означать провал доктрины Монро», – резюмировал собеседник.