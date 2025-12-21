  • Новость часаУшаков назвал предложения Киева и ЕС неконструктивными
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Минобороны рассказало о новой танковой тактике для прорыва обороны ВСУ
    Лукашенко подарил Путину картину с видами Валаама
    Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни «Машенька»
    Посольство сообщило о скором выезде экипажа Ми-26 из Туниса
    Блумберг: США перехватили третий нефтяной танкер у берегов Венесуэлы
    Эксперт объяснил заявление главы нацразведки США о лжи по поводу планов России
    На сайте Кремля появился официальный перевод термина «подсвинки» на английский
    Заключенный Саакашвили в день рождения пожаловался на облысение
    Мнения
    Владимир Касютин Владимир Касютин Собаки и кошки – мягкая сила России

    Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов На «Прямой линии» главной была «мысль семейная»

    При всей важности СВО Путин уже смотрит дальше, за горизонт украинского конфликта. Можно сказать, что в разговоре на «Итогах года» его больше всего интересовала «мысль семейная». К идее семьи он возвращался на протяжении всех четырех с половиной часов.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    4 комментария
    21 декабря 2025, 21:55 • В мире

    Морскому пиратству США поставит предел Китай

    Морскому пиратству США поставит предел Китай
    @ DHS/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США выполняют свое обещание устроить полную морскую блокаду Венесуэлы – они взяли на абордаж вот уже третий танкер у берегов этой страны. Эксперты считают, что происходящее напрямую затрагивает интересы Китая. К каким последствиям для всей Латинской Америки приведет американское пиратство и почему планы Вашингтона провалятся?

    21 декабря американские силы задержали у берегов Венесуэлы в международных водах танкер Centuries, перевозивший нефть для крупного нефтетрейдера из Китая. Это было сделано в рамках блокады нефтяных месторождений страны, сообщило министерство внутренней безопасности США.

    Reuters со ссылкой на британскую компанию Vanguard, специализирующуюся на управлении морскими рисками, сообщило, что судно, следовавшее под панамским флагом, было перехвачено к востоку от Барбадоса в Карибском море. Танкер не входит в санкционный список США. За последние пять лет оно также ходило под флагами Греции и Либерии.

    Операцией руководила Береговая охрана, а американские военные оказывали ей поддержку, предоставив вертолет для посадки на палубу. «Мы будем продолжать преследовать незаконное перемещение санкционированной нефти, используемой для финансирования наркотерроризма в регионе. Мы вас найдем и остановим», – заявила Кристи Ноэм, министр внутренней безопасности США.

    Анна Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома, заявила, что Centuries перевозил углеводороды, находящиеся под санкциями США. «Это судно под ложным флагом, действовавшее в составе «теневого флота» Венесуэлы для контрабанды украденной нефти и финансирования наркотеррористического режима Мадуро», – сказала она. А министерство внутренней безопасности США (DHS) сообщило, что любое судно, перевозящее венесуэльскую нефть, может попасть под американскую блокаду. Сейчас около 70 нефтяных танкеров стоят в венесуэльских водах, 38 из них находятся под санкциями Минфина США.

    Позднее стало известно, что США захватили еще один нефтяной танкер недалеко от Венесуэлы. Судно Bella 1, находящееся под санкциями Белого дома, шло под панамским флагом в Венесуэлу для погрузки, сообщает Bloomberg. На прошлой неделе американская сторона задержала танкер Skipper, который попал в санкционный список Вашингтона в 2022 году под своим прежним названием Adisa за поддержку иранского экспорта нефти.

    Каракас назвал инцидент «серьезным актом международного пиратства». «Венесуэла осуждает захват частного судна, перевозившего нефть, а также насильственное похищение его экипажа, совершенные военнослужащими США в международных водах», – говорится в заявлении. О произошедшем будет сообщено Совету Безопасности ООН, а также другим организациям и правительствам, утверждается в коммюнике.

    Возможное военное вмешательство США в дела Венесуэлы может привести к катастрофе, предупредил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на открытии 67-го саммита МЕРКОСУР. По его словам, такое развитие событий станет бедствием для Западного полушария.

    Пекин также выразил поддержку Каракасу. Глава МИД КНР Ван И заявил своему венесуэльскому коллеге Ивану Гилу, что Пекин выступает против «одностороннего запугивания» и поддерживает право всех стран защищать свой суверенитет и национальное достоинство, передает Bloomberg.

    Усиление напряженности вокруг Венесуэлы может привести к непредсказуемым последствиям для всего Западного полушария, заявил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин на церемонии в Москве, посвященной 195-летию со дня смерти Симона Боливара.

    На прошлой неделе Белый дом усилил давление на Каракас, обвинив его в захвате нефти и заявив, что США потеряли свои инвестиции. «Они забрали все наши энергоносители. Мы хотим их вернуть», – сказал американский лидер Дональд Трамп. Он распорядился о «полной и всеобъемлющей» блокаде всех находящихся под санкциями нефтяных танкеров, входящих и выходящих из Венесуэлы.

    Centuries перевозил около 1,8 млн баррелей венесуэльской нефти марки Merey. Углеводороды были приобретены компанией Satau Tijana Oil Trading, одним из многих посредников, участвовавших в продажах энергоносителей государственной нефтегазовой венесуэльской компании PDVSA независимым китайским НПЗ, пишет The Guardian. Китай является крупнейшим покупателем венесуэльской нефти. По прогнозам аналитиков, объем поставок в декабре составляет в среднем около 600 тыс. баррелей в сутки.

    «Это очень важный прецедент, который демонстрирует уязвимость морских поставок стратегических ресурсов в современных условиях.

    Судно – по разным источникам – принадлежит Греции или гонконгской компании. К тому же следовало оно под флагом Панамы, который широко используется многими перевозчиками мира», – отметил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

    «Ни один из указанных участников не включен в американские санкционные списки, а сами США не находятся в состоянии вооруженного конфликта с Панамой. Кроме того, нет никаких рестрикций, касающихся судоходства в этом районе. То есть американская сторона перехватила танкер, по сути, без видимых оснований. Очевидно, США могут сделать то же самое с любым другим судном в любой части Мирового океана», – продолжил спикер.

    «Китай не оставит произошедшее без реакции. Думаю, Пекин попытается уладить ситуацию с Вашингтоном в ходе неафишируемых дискуссий. Не факт, что китайская сторона незамедлительно пойдет на эскалацию, но ей будет необходимо обозначить некоторые красные линии для Белого дома. К тому же Китай запустит переоценку подходов к защите своих интересов», – спрогнозировал политолог.

    «Если же переговоры с США не принесут результата, китайской стороне придется создать весомое военно-морское присутствие в Карибском регионе.

    И у КНР есть такие возможности. Собственно, это ровно тот сценарий развития событий, в предвидении которого Китай реализовывал масштабную оборонную программу строительства флота», – напомнил он.

    «Корабли Народно-освободительной армии Китая уже посещали Латинскую Америку и Карибский бассейн, осуществляли заходы в порты, проводили учения. У них уже есть установившаяся практика дальних океанских походов и специально построенный для таких сценариев флот больших универсальных кораблей снабжения с водоизмещением по 50 тыс. тонн и более», – отметил аналитик.

    «Именно защита морских поставок стратегических ресурсов в первую очередь сподвигла Пекин на создание мощного военного флота, а не абстрактные экстерриториальные амбиции. Потому можно ожидать также отправки дополнительного китайского флота в Персидский залив и Индийский океан, откуда Китай по-прежнему получает большую часть импортной нефти», – уверен спикер.

    «Кроме того, Китай зависим от импорта ряда других стратегически важных сырьевых товаров, таких как железная руда, сжиженный природный газ, некоторых видов продовольственной продукции, например, сои. Поэтому он, судя по всему, готовится защищать все эти маршруты и суда военным способом. Происходящее ухудшит и без того напряженную ситуацию в Карибском бассейне и на Ближнем Востоке», – резюмировал собеседник.

    Американист Малек Дудаков в свою очередь считает, что Китай пока не будет отвечать на действия США столь резко – отправкой военных кораблей на Карибы. «Это довольно драматичное событие, но пока не ставшее тенденцией. Безусловно, в странах Латинской Америки и в Пекине происходящее вызывает самые негативные чувства. Но им нечего противопоставить стратегии американцев. От соседей Венесуэлы тоже не следует ждать военных операций в поддержку Каракаса», – уверен он.

    «При этом действия Белого дома, безусловно, будут бить по имиджу США в Латинской Америке. И в долгосрочной перспективе это действительно может помочь Пекину усилить свои позиции в регионе. Тем более уже сейчас Китай является ключевым торговым партнером почти для всех латиноамериканских стран», – указал аналитик.

    «Сейчас в Латинской Америке маятник общественных настроений и политических убеждений качается сильно из стороны в сторону. Но власти всех стран – левые и правые – отлично понимают, что порча отношений с Китаем ударит по их экономикам.

    Поэтому в латиноамериканском истеблишменте сформировался прокитайский консенсус», – заметил спикер.

    «Тем не менее Трамп попытается реализовать доктрину Монро в отношении Венесуэлы. Многое будет зависеть от того, удастся ли ему расшатать ситуацию в экономике и довести дело до смены власти. Все указывает на то, что планы Вашингтона провалятся. У США не получилось это сделать в 2019 году, когда в Колумбии и Бразилии у власти были правые, которые поддержали кампанию и тоже объявили эмбарго на торговлю с Каракасом», – напомнил эксперт.

    «Сейчас же ситуация с соседями у Венесуэлы намного лучше. К тому же в 2019 году экономика страны действительно находилась на грани полного коллапса. Сейчас же она пребывает в существенно более прочном состоянии. Таким образом, у Каракаса намного больше шансов, чем раньше, выстоять перед натиском Трампа. И ее успешная защита будет означать провал доктрины Монро», – резюмировал собеседник.

    Главное
    Швеция досмотрела подавший сигнал бедствия российский контейнеровоз
    Захарова опровергла сообщения о переговорах с Южной Кореей
    Ушаков: Поправки Европы и Украины в мирный план мешают урегулированию
    Пашинян поблагодарил Алиева за открытие транзита грузов в Армению
    В базу «Миротворца» внесли 12 детей из России
    Банки стали уточнять отношения между отправителем и получателем при переводах
    Онищенко объяснил невозможность четырехдневной рабочей недели для россиян

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего

    В пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответил на десятки вопросов граждан и журналистов. Обсуждались разные темы – ход СВО, демография, социальная политика, экономика, искусственный интеллект. По мнению экспертов, президент не только подвел итоги года, но и продемонстрировал четкое понимание будущего страны. Его послание потомкам показало: глава государства мыслит не «пятилетками», а более масштабно. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отрезает Украину от Дуная

    Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки. Ранее удары наносились по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Теперь доставка на Украину военных грузов НАТО и топлива из Румынии значительно усложняется. Как говорят эксперты, эти удары серьезно скажутся на устойчивости сил противника на южном фланге. Подробности

    Перейти в раздел

    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

      В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    • Зеленский пожелал Трампу смерти

      Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    • Кто помешал Урсуле ограбить Россию

      План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации