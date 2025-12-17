Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?0 комментариев
МИД предостерег от нагнетания напряженности вокруг Венесуэлы
МИД: Ситуация вокруг Венесуэлы грозит последствиями для Западного полушария
Усиление напряженности вокруг Венесуэлы может привести к непредсказуемым последствиям для всего Западного полушария, заявил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.
На церемонии в Москве, посвященной 195-летию со дня смерти Симона Боливара, Щетинин подчеркнул: «Рассчитываем, что инициатором сегодняшней напряженности, которая нагнетается вокруг Венесуэлы, все же удастся удержаться от дальнейшего сползания к ситуации, грозящей обернуться непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария, что им удастся не допустить ошибки», передает ТАСС.
Ранее NYT сообщила, что США разместили возле Венесуэлы радар системы ПВО.
В среду министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес выступил с обвинениями в адрес США, говоря о попытках вооруженного захвата и контроле природных ресурсов региона.
Напомним, Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии. Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли у берегов Венесуэлы, объясняя это борьбой с наркокартелями.