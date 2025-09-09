Чем рискует Америка при вторжении в Венесуэлу

  • Новость часаРоссийские войска уничтожили пусковую установку и кабину управления ЗРК С-300 ВСУ
    Венгрия анонсировала рекордный контракт на закупку газа «с западного направления»
    Симоньян вышла из наркоза после операции
    В Подмосковье отметили моду на старославянские имена для новорожденных
    Назван план «не желающих» отправлять войска на Украину стран Запада
    NYT: Франция встала на ухабистый путь
    Американист объяснил скандал между Вашингтоном и Сеулом
    Семь крупнейших российских банков снизили ставки по вкладам
    Силуанов разъяснил подход к формированию бюджета на 2026 год
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мы не обязаны верить в Ленина

    Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.

    Игорь Караулов Игорь Караулов У Европы и США – разная судьба в многополярном мире

    Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный

    Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

    9 сентября 2025, 12:30 • В мире

    @ JEON HEON-KYUN/POOL/Pool/REUTERS

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Им нужна нефть. Дело не в наркотрафике, нет – им нужны нефть, газ». Такими словами президент Венесуэлы Николас Мадуро описывает настоящие цели США, которые концентрируют свои войска у венесуэльских берегов. Способен ли Трамп решиться на военную операцию против Венесуэлы, как она может выглядеть – и какие будет иметь последствия?

    Президент США Дональд Трамп переименовал Министерство обороны в военное министерство – и, судя по всему, первая в его новом статусе война не за горами. Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли возле Венесуэлы, а президент страны Николас Мадуро в ответ мобилизует ополченцев и собирает армию, размещая ее на побережье и возле границ с соседними государствами.

    Это не первая попытка США убрать нелояльный им режим в Венесуэле, но, пожалуй, самая серьезная. И не только потому, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп настроен крайне решительно.

    Так, у США сейчас есть все юридические основания для вторжения. И под юридическими тут понимается не международное, а внутриамериканское право. Президент США имеет полное право начинать войну против другой страны и вести ее два месяца без одобрения Конгресса.

    Вашингтон уже объявил войну наркокартелям, и Пентагону даны указания атаковать силы картелей в любой точке мира. В том числе и на территории третьих стран. При этом Белый дом официально заявляет, что президент Венесуэлы Николас Мадуро по совместительству является лидером картеля Los Soles (который ответственен чуть ли не за 20% от всего южноамериканского кокаина, попадающего на американский рынок), и за его поимку назначена награда в 50 млн долларов.

    Госсекретарь США Марко Рубио открыто называет Николаса Мадуро «наркоторговцем» и «террористом», и утверждает, что ему здесь не интересно мнение международных инстанций. «Организация Объединенных Наций не согласна, но мне всё равно, что они говорят. Он скрывается от американского правосудия, он не является законным лидером Венесуэлы», – говорит глава Госдепа. Поэтому вторжение в Венесуэлу вполне может быть оформлено как антинаркотическая операция.

    Конечно, это выглядит как лицемерие и прикрытие настоящих целей США. «Им нужна нефть. Дело не в наркотрафике, нет - им нужны нефть, газ», говорит по этому поводу президент Венесуэлы Николас Мадуро. И действительно, Венесуэла обладает одними из крупнейших в мире запасов углеводородов, и права на добычу этих ресурсов могут быть переданы странам БРИКС. А именно с БРИКС в последнее время активнее всего борется на международной арене администрация Белого дома.

    С чисто военной точки зрения США, несомненно, имеют многократный перевес над Венесуэлой. «Общая численность вооруженных сил Венесуэлы составляет до 150 тысяч бойцов, из них до 100 тысяч сухопутных войск. Есть в небольшом количестве современные вооружения – танки, БМП, авиационная техника российского производства. Небольшие, но эффективные войсковые комплексы ПВО С-300», – объясняет газете ВЗГЛЯД глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. По его словам, Венесуэла подготовила неплохую региональную армию для противостояния противнику в рамках своего континента – но этого абсолютно недостаточно, чтобы противостоять Соединенным Штатам, обладающим сильнейшей армией в Западном полушарии.

    Стратегический перевес тоже на стороне Соединенных Штатов. Хотя бы потому, что они как нападающая сторона способны выбрать любую стратегию, которую посчитают нужной.

    «Речь скорее всего пойдет о точечном нанесении ударов крылатыми ракетами. Собранные в регионе эсминцы и подводные лодки могут сформировать ударный залп из порядка 1200 крылатых ракет Томагавк. Этот залп может прорвать любую систему ПВО»,

    – считает Андрей Клинцевич.

    После этого Вашингтон может зачистить венесуэльское небо и дальше уже вводить сухопутные части. В частности, прямо сейчас американская армия в соседнем Пуэрто-Рико проводит учения по отработке десантных операций, высадке пехоты с моря на сушу. Хотя при этом вряд ли Пентагон планирует полноценную оккупацию Венесуэлы – хотя бы потому, что в джунглях венесуэльцы способны навязать американцам серьезную партизанскую войну, сводящую на нет все потенциальные выгоды от захвата венесуэльских месторождений.

    «Судя по тому, что готовится американцами, какую-то большую наземную сухопутную операцию они не планируют. Пятитысячный контингент морской пехоты, который сейчас тренируется в Пуэрто-Рико, заточен под задачи либо эвакуации либо какого-то физического захвата Мадуро. Высадились, захватили объект и ушли», – говорит Андрей Клинцевич.

    Внутриполитическая ситуация в Венесуэле тоже располагает к подобным действиям. Да, Николас Мадуро уверяет об «организованной борьбе всего народа в случае агрессии», но если речь пойдет о «высадились, захватили и ушли», то весь народ на улицы не выйдет. Ведь позиции Николаса Мадуро в стране отнюдь нельзя назвать прочными. На выборах 2024 года он получил лишь 52% голосов – и можно с уверенностью заявить, что порядка 40% (в массе своей средний класс) населения настроены против него.

    Лидер оппозиции Мария Корино Мачадо уже обвинила Мадуро в том, что он вооружает ополченцев из-за недоверия армии. И намекнула, что президент сам виноват в сложившейся ситуации – потому, что принимает решения в угоду внешним странам (России, Китаю, Кубе и Ирану).

    Поэтому США в Венесуэле могут найти множество сочувствующих их целям – если, конечно, их целью будет свержение Мадуро, а не оккупация страны. В этом случае власть подхватят представители оппозиции, ряд из которых занимают посты мэров и даже губернаторов отдельных провинций. Которые затем смогут подписать с американцами все нужные Вашингтону нефтяные месторождения.

    На данный момент для ограниченного вторжения не хватает лишь одного – политического решения Трампа. Президент США понимает, что даже в случае успешно проведенной операции эффект от нее будет непредсказуемым. Любая война чревата сюрпризами, в том числе неприятными.

    Да, успешные удары по экономическим объектам и даже захват Николаса Мадуро могут стать серьезнейшим сигналом странам Западного полушария. Подавить их волю к сотрудничеству с Китаем и заставить уважать американские желания. Но, с другой стороны, они могут вызвать мощнейший всплеск антиамериканских настроений в регионе, который всегда ненавидел Америку. И тем самым похоронить все надежды на возвращение идейно-экономического контроля над своим «задним двором».

    «Ни в Панаме, ни в Эквадоре, ни в Колумбии, ни в Венесуэле не должно быть раболепного подчинения иностранцам», – говорит Густаво Петро. Президент Колумбии, которая еще недавно считалась ключевым союзником США в Южной Америке.

    Поэтому Трамп должен решить, готов ли он пойти на риск. Бросить политические кости в надежде на то, что на них выпадет удачный для него результат. Ведь если он будет неудачным, если он повлечет за собой волну антиамериканского гнева и консолидацию Южной Америки на этой основе, то это поражение будет для него будет куда болезненнее, чем грядущее фиаско на Украине. Все внутриполитические враги Трампа воспрянут (причем не только в Демократической партии, но также в Республиканской), и в лучшем случае его ждет поражение на промежуточных выборах 2026 года, а в худшем – импичмент.

    ВС России прорвали оборону ВСУ к юго-востоку от Красноармейска
    Володин: Франция устала от позора Макрона
    Rheinmetall пообещал Киеву новые системы противодронной защиты Skyranger
    Индия начала избавляться от гособлигаций США еще до пошлин Трампа
    Непальцы подожгли резиденцию президента и премьера
    Охранника в Петербурге задержали за интимную связь с восьмиклассником
    При пожаре в зоопарке Ейска погибли 28 крокодилов

    Китай откроет Газпрому и Росатому доступ к дешевым деньгам

    «Мы имеем дело с продуманным планом Зеленского». Такими словами политологи оценивают очередную серию «разоблачений», появившихся в западной прессе по поводу того, кто стоит за уничтожением российских газопроводов «Северный поток». Почему эти «расследования» имеют мало отношения к реальности, но прямое отношение к планам Запада о том, кто будет следующим президентом Украины? Подробности

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Мы не обязаны верить в Ленина

      Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.

    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      У Европы и США – разная судьба в многополярном мире

      Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.

    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный

      Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

