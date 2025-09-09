Чем рискует Америка при вторжении в Венесуэлу

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Президент США Дональд Трамп переименовал Министерство обороны в военное министерство – и, судя по всему, первая в его новом статусе война не за горами. Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли возле Венесуэлы, а президент страны Николас Мадуро в ответ мобилизует ополченцев и собирает армию, размещая ее на побережье и возле границ с соседними государствами.

Это не первая попытка США убрать нелояльный им режим в Венесуэле, но, пожалуй, самая серьезная. И не только потому, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп настроен крайне решительно.

Так, у США сейчас есть все юридические основания для вторжения. И под юридическими тут понимается не международное, а внутриамериканское право. Президент США имеет полное право начинать войну против другой страны и вести ее два месяца без одобрения Конгресса.

Вашингтон уже объявил войну наркокартелям, и Пентагону даны указания атаковать силы картелей в любой точке мира. В том числе и на территории третьих стран. При этом Белый дом официально заявляет, что президент Венесуэлы Николас Мадуро по совместительству является лидером картеля Los Soles (который ответственен чуть ли не за 20% от всего южноамериканского кокаина, попадающего на американский рынок), и за его поимку назначена награда в 50 млн долларов.

Госсекретарь США Марко Рубио открыто называет Николаса Мадуро «наркоторговцем» и «террористом», и утверждает, что ему здесь не интересно мнение международных инстанций. «Организация Объединенных Наций не согласна, но мне всё равно, что они говорят. Он скрывается от американского правосудия, он не является законным лидером Венесуэлы», – говорит глава Госдепа. Поэтому вторжение в Венесуэлу вполне может быть оформлено как антинаркотическая операция.

Конечно, это выглядит как лицемерие и прикрытие настоящих целей США. «Им нужна нефть. Дело не в наркотрафике, нет - им нужны нефть, газ», говорит по этому поводу президент Венесуэлы Николас Мадуро. И действительно, Венесуэла обладает одними из крупнейших в мире запасов углеводородов, и права на добычу этих ресурсов могут быть переданы странам БРИКС. А именно с БРИКС в последнее время активнее всего борется на международной арене администрация Белого дома.

С чисто военной точки зрения США, несомненно, имеют многократный перевес над Венесуэлой. «Общая численность вооруженных сил Венесуэлы составляет до 150 тысяч бойцов, из них до 100 тысяч сухопутных войск. Есть в небольшом количестве современные вооружения – танки, БМП, авиационная техника российского производства. Небольшие, но эффективные войсковые комплексы ПВО С-300», – объясняет газете ВЗГЛЯД глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. По его словам, Венесуэла подготовила неплохую региональную армию для противостояния противнику в рамках своего континента – но этого абсолютно недостаточно, чтобы противостоять Соединенным Штатам, обладающим сильнейшей армией в Западном полушарии.

Стратегический перевес тоже на стороне Соединенных Штатов. Хотя бы потому, что они как нападающая сторона способны выбрать любую стратегию, которую посчитают нужной.

«Речь скорее всего пойдет о точечном нанесении ударов крылатыми ракетами. Собранные в регионе эсминцы и подводные лодки могут сформировать ударный залп из порядка 1200 крылатых ракет Томагавк. Этот залп может прорвать любую систему ПВО»,

– считает Андрей Клинцевич.

После этого Вашингтон может зачистить венесуэльское небо и дальше уже вводить сухопутные части. В частности, прямо сейчас американская армия в соседнем Пуэрто-Рико проводит учения по отработке десантных операций, высадке пехоты с моря на сушу. Хотя при этом вряд ли Пентагон планирует полноценную оккупацию Венесуэлы – хотя бы потому, что в джунглях венесуэльцы способны навязать американцам серьезную партизанскую войну, сводящую на нет все потенциальные выгоды от захвата венесуэльских месторождений.

«Судя по тому, что готовится американцами, какую-то большую наземную сухопутную операцию они не планируют. Пятитысячный контингент морской пехоты, который сейчас тренируется в Пуэрто-Рико, заточен под задачи либо эвакуации либо какого-то физического захвата Мадуро. Высадились, захватили объект и ушли», – говорит Андрей Клинцевич.

Внутриполитическая ситуация в Венесуэле тоже располагает к подобным действиям. Да, Николас Мадуро уверяет об «организованной борьбе всего народа в случае агрессии», но если речь пойдет о «высадились, захватили и ушли», то весь народ на улицы не выйдет. Ведь позиции Николаса Мадуро в стране отнюдь нельзя назвать прочными. На выборах 2024 года он получил лишь 52% голосов – и можно с уверенностью заявить, что порядка 40% (в массе своей средний класс) населения настроены против него.

Лидер оппозиции Мария Корино Мачадо уже обвинила Мадуро в том, что он вооружает ополченцев из-за недоверия армии. И намекнула, что президент сам виноват в сложившейся ситуации – потому, что принимает решения в угоду внешним странам (России, Китаю, Кубе и Ирану).

Поэтому США в Венесуэле могут найти множество сочувствующих их целям – если, конечно, их целью будет свержение Мадуро, а не оккупация страны. В этом случае власть подхватят представители оппозиции, ряд из которых занимают посты мэров и даже губернаторов отдельных провинций. Которые затем смогут подписать с американцами все нужные Вашингтону нефтяные месторождения.

На данный момент для ограниченного вторжения не хватает лишь одного – политического решения Трампа. Президент США понимает, что даже в случае успешно проведенной операции эффект от нее будет непредсказуемым. Любая война чревата сюрпризами, в том числе неприятными.

Да, успешные удары по экономическим объектам и даже захват Николаса Мадуро могут стать серьезнейшим сигналом странам Западного полушария. Подавить их волю к сотрудничеству с Китаем и заставить уважать американские желания. Но, с другой стороны, они могут вызвать мощнейший всплеск антиамериканских настроений в регионе, который всегда ненавидел Америку. И тем самым похоронить все надежды на возвращение идейно-экономического контроля над своим «задним двором».

«Ни в Панаме, ни в Эквадоре, ни в Колумбии, ни в Венесуэле не должно быть раболепного подчинения иностранцам», – говорит Густаво Петро. Президент Колумбии, которая еще недавно считалась ключевым союзником США в Южной Америке.

Поэтому Трамп должен решить, готов ли он пойти на риск. Бросить политические кости в надежде на то, что на них выпадет удачный для него результат. Ведь если он будет неудачным, если он повлечет за собой волну антиамериканского гнева и консолидацию Южной Америки на этой основе, то это поражение будет для него будет куда болезненнее, чем грядущее фиаско на Украине. Все внутриполитические враги Трампа воспрянут (причем не только в Демократической партии, но также в Республиканской), и в лучшем случае его ждет поражение на промежуточных выборах 2026 года, а в худшем – импичмент.