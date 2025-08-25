США нашли в Латинской Америке место для нового вторжения

Tекст: Геворг Мирзаян,

доцент Финансового университета

Пятьдесят миллионов долларов. Такую сумму власти США готовы выплатить за «информацию, которая приведет к аресту или суду над лидером специально созданного международного террористического наркокартеля Los Soles».

Нюанс в том, что зовут этого лидера Николас Мадуро – и он занимает пост президента Венесуэлы. Это его США обвиняют в создании Los Soles (с испанского – солнце) и в «организации наркотерроризма». По словам генпрокурора Памелы Бонди, 8 августа американцами были перехвачены 30 тонн кокаина, семь из которых принадлежали Мадуро, а остальные его окружению. Ранее в Вашингтоне отчитались об аресте активов на 700 млн долларов, якобы это тоже собственность Мадуро.

Преследование венесуэльского президента идет уже давно. Пять лет назад награда за его поимку составляла 15 млн долларов. Теперь Мадуро, судя по ценам, гораздо более опасен для США, чем раньше. И в Вашингтоне это подтверждают.

«Мадуро, которому в настоящее время предъявлено обвинение нашей нацией, коррумпировал институты Венесуэлы, чтобы помочь преступной схеме наркоторговли картеля в Соединенных Штатах», – говорит госсекретарь Марко Рубио.

Якобы для борьбы с этим картелем США развернули у берегов Венесуэлы три эсминца с четырьмя тысячами моряков и морпехов. В тот же район направляются еще несколько кораблей, где моряков и морпехов почти семь тысяч. Мадуро обещает выставить против них четыре с половиной миллиона венесуэльских ополченцев для «защиты наших вод, нашего неба и наших земель».

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявлял, что награда за Мадуро – это «самая нелепая дымовая завеса из тех, которые мы видели». По его мнению, эта завеса должна отвлечь население США от внутренних проблем. Но ситуация несколько сложнее,

Вашингтон действительно готовится к войне с наркобаронами, а операция против Венесуэлы рассматривается как часть общей стратегии.

«Деятельность наркокартелей, близость к границам и вторжение непосредственно на территорию США представляют собой неприемлемую угрозу национальной безопасности», – говорится в указе, который президент Дональд Трамп выпустил в первый день своего второго срока, выполнив тем самым свое предвыборное обещание.

В августе он пошел еще дальше и подписал указ об использовании военной силы против некоторых картелей. «Распоряжение обеспечивает официальную основу для возможности проведения прямых военных операций на море и на чужой земле», – отмечает The New York Times.

До этого борьба, например, с мексиканскими картелями велась силами Минюста, разведки и Агентства по борьбе с наркотиками. В основном она подразумевала помощь местным властям – техникой, советом, деньгами и отдельными спецоперациями. Теперь арсенал средств расширен за счет самого Пентагона.

Однако картели – это не централизованный враг, с которым можно вести войну по классическим правилам. В одной только Мексике действует более 400 различных банд.

Есть проблемы и юридического характера. Американское законодательство запрещает использовать армию, флот, морскую пехоту, ВВС и космические силы для выполнения правоохранительных функций. Однако Рубио заявил, что раз наркобаронов признали террористами, США будут использовать «разведку, Минобороны – все, что угодно, для атаки на эти группировки».

В случае с Мексикой это адекватно ситуации в ряде мест, где наркокартели располагают собственными армиями, включая танки и БПЛА. И львиная доля наркотиков идет в США через сухопутную границу именно с Мексикой.

А через аэропорты и порты Венесуэлы, по данным американского управления по борьбе с наркотиками, в США попадает только 10% от общего объема кокаина, несмотря на то, что Каракас с Вашингтоном по борьбе с наркоторговлей не сотрудничает.

Еще в 2005 году тогдашний президент Венесуэлы Уго Чавес разорвал отношения с американским Агентством по борьбе с наркотиками под предлогом того, что оно занималось шпионажем. Но в период с 2017 по 2025 год, по словам генпрокурора Венесуэлы, у наркоторговцев изъяли 356 тонн готовой продукции, 208 самолетов, 218 судов, 6946 других транспортных средств и 2454 единицы оружия. Всего было вынесено более 19 тысяч обвинительных приговоров. В общем, современная Венесуэла – это не Тортуга.

Именно поэтому многие эксперты-международники полагают, что целью американского военного присутствия у венесуэльских берегов является не столько борьба с картелями, сколько давление на Каракас. В том числе через угрозу вторжения.

В 1989 году США уже вторгались в одну из стран под предлогом того, что ее лидер занимается торговлей наркотиками.

Это была Панама, где Штаты хотели установить более плотный контроль за каналом.

В Венесуэле они хотят установить контроль за «нефтянкой» и сделать значимый шаг по возвращению под свое крыло Латинской Америки, где в последние годы опасно усилился Китай,

Венесуэла в регионе – самый антивашингтонский из крупных игроков и самый крупный из антивашингтонских. Поэтому Трамп использует в отношении Каракаса целый комплекс мер, включая обвинения в наркоторговле, угрозу вторжения и экономическое давление.

Одним из инструментов стала задержка выдачи разрешений иностранным компаниям (среди которых итальянская Eni и испанская Repsol) на работу в Венесуэле. Разрешения нужны для того, чтобы инвесторы не попали под американские санкции, но в случае с Венесуэлой США сами импортируют оттуда примерно 250 тысяч баррелей нефти в день.

Шантаж Трампа может привести к ощутимым последствиям в случае, если он не сработает. С учетом неудачных попыток шантажировать Бразилию, Индию, Китай, Мексику, Россию, а также не доведенную до внятного результата агрессию против Ирана, разочарованный хозяин Белого дома может наконец-то решиться на «маленькую победоносную войну», чреватую хаосом, резким ростом цен на нефть и втягиванием США в серию конфликтов в Южной Америке.