  • Новость часаРоссийские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области
    Лавров сказал, кем Россия считает Зеленского
    Эксперт: Венгрия в ответ на хамство Зеленского обратится к США
    Бойцы на трофейном БТР под флагами России и США передали привет западным СМИ
    Дипломат Мирошник осудил Киев за попытку теракта с использованием иконы
    Российские войска зашли на окраины Константиновки
    Швейцария арестовала счета «ВСМПО-Ависма»
    Мерц заявил о социальной неустойчивости Германии
    Вэнс заявил о крупных уступках России по украинским переговорам
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что мешает встрече Путина и Зеленского

    Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».

    2 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Своя колея, дальневосточная мечта и холодное лето Валерия Приёмыхова

    Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина так и не стала мне Родиной

    Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

    13 комментариев
    25 августа 2025, 13:46 • В мире

    США нашли в Латинской Америке место для нового вторжения

    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Президента США Дональда Трампа подозревают в намерении вторгнуться в Венесуэлу. Его старая борьба с «диктатором Мадуро» не увенчалась успехом, и теперь Вашингтон хочет бросить вызов «наркотеррористу Мадуро», задействовав Пентагон. Американцы при этом многим рискуют, но Трамп привык рисковать – и у него есть повод.

    Пятьдесят миллионов долларов. Такую сумму власти США готовы выплатить за «информацию, которая приведет к аресту или суду над лидером специально созданного международного террористического наркокартеля Los Soles».

    Нюанс в том, что зовут этого лидера Николас Мадуро – и он занимает пост президента Венесуэлы. Это его США обвиняют в создании Los Soles (с испанского – солнце) и в «организации наркотерроризма». По словам генпрокурора Памелы Бонди, 8 августа американцами были перехвачены 30 тонн кокаина, семь из которых принадлежали Мадуро, а остальные его окружению. Ранее в Вашингтоне отчитались об аресте активов на 700 млн долларов, якобы это тоже собственность Мадуро.

    Преследование венесуэльского президента идет уже давно. Пять лет назад награда за его поимку составляла 15 млн долларов. Теперь Мадуро, судя по ценам, гораздо более опасен для США, чем раньше. И в Вашингтоне это подтверждают.

    «Мадуро, которому в настоящее время предъявлено обвинение нашей нацией, коррумпировал институты Венесуэлы, чтобы помочь преступной схеме наркоторговли картеля в Соединенных Штатах», – говорит госсекретарь Марко Рубио.

    Якобы для борьбы с этим картелем США развернули у берегов Венесуэлы три эсминца с четырьмя тысячами моряков и морпехов. В тот же район направляются еще несколько кораблей, где моряков и морпехов почти семь тысяч. Мадуро обещает выставить против них четыре с половиной миллиона венесуэльских ополченцев для «защиты наших вод, нашего неба и наших земель».

    Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявлял, что награда за Мадуро – это «самая нелепая дымовая завеса из тех, которые мы видели». По его мнению, эта завеса должна отвлечь население США от внутренних проблем. Но ситуация несколько сложнее,

    Вашингтон действительно готовится к войне с наркобаронами, а операция против Венесуэлы рассматривается как часть общей стратегии.

    «Деятельность наркокартелей, близость к границам и вторжение непосредственно на территорию США представляют собой неприемлемую угрозу национальной безопасности», – говорится в указе, который президент Дональд Трамп выпустил в первый день своего второго срока, выполнив тем самым свое предвыборное обещание.

    В августе он пошел еще дальше и подписал указ об использовании военной силы против некоторых картелей. «Распоряжение обеспечивает официальную основу для возможности проведения прямых военных операций на море и на чужой земле», – отмечает The New York Times.

    До этого борьба, например, с мексиканскими картелями велась силами Минюста, разведки и Агентства по борьбе с наркотиками. В основном она подразумевала помощь местным властям – техникой, советом, деньгами и отдельными спецоперациями. Теперь арсенал средств расширен за счет самого Пентагона.

    Однако картели – это не централизованный враг, с которым можно вести войну по классическим правилам. В одной только Мексике действует более 400 различных банд.

    Есть проблемы и юридического характера. Американское законодательство запрещает использовать армию, флот, морскую пехоту, ВВС и космические силы для выполнения правоохранительных функций. Однако Рубио заявил, что раз наркобаронов признали террористами, США будут использовать «разведку, Минобороны – все, что угодно, для атаки на эти группировки».

    В случае с Мексикой это адекватно ситуации в ряде мест, где наркокартели располагают собственными армиями, включая танки и БПЛА. И львиная доля наркотиков идет в США через сухопутную границу именно с Мексикой.

    А через аэропорты и порты Венесуэлы, по данным американского управления по борьбе с наркотиками, в США попадает только 10% от общего объема кокаина, несмотря на то, что Каракас с Вашингтоном по борьбе с наркоторговлей не сотрудничает.

    Еще в 2005 году тогдашний президент Венесуэлы Уго Чавес разорвал отношения с американским Агентством по борьбе с наркотиками под предлогом того, что оно занималось шпионажем. Но в период с 2017 по 2025 год, по словам генпрокурора Венесуэлы, у наркоторговцев изъяли 356 тонн готовой продукции, 208 самолетов, 218 судов, 6946 других транспортных средств и 2454 единицы оружия. Всего было вынесено более 19 тысяч обвинительных приговоров. В общем, современная Венесуэла – это не Тортуга.

    Именно поэтому многие эксперты-международники полагают, что целью американского военного присутствия у венесуэльских берегов является не столько борьба с картелями, сколько давление на Каракас. В том числе через угрозу вторжения.

    В 1989 году США уже вторгались в одну из стран под предлогом того, что ее лидер занимается торговлей наркотиками.

    Это была Панама, где Штаты хотели установить более плотный контроль за каналом.

    В Венесуэле они хотят установить контроль за «нефтянкой» и сделать значимый шаг по возвращению под свое крыло Латинской Америки, где в последние годы опасно усилился Китай,

    Венесуэла в регионе – самый антивашингтонский из крупных игроков и самый крупный из антивашингтонских. Поэтому Трамп использует в отношении Каракаса целый комплекс мер, включая обвинения в наркоторговле, угрозу вторжения и экономическое давление.

    Одним из инструментов стала задержка выдачи разрешений иностранным компаниям (среди которых итальянская Eni и испанская Repsol) на работу в Венесуэле. Разрешения нужны для того, чтобы инвесторы не попали под американские санкции, но в случае с Венесуэлой США сами импортируют оттуда примерно 250 тысяч баррелей нефти в день.

    Шантаж Трампа может привести к ощутимым последствиям в случае, если он не сработает. С учетом неудачных попыток шантажировать Бразилию, Индию, Китай, Мексику, Россию, а также не доведенную до внятного результата агрессию против Ирана, разочарованный хозяин Белого дома может наконец-то решиться на «маленькую победоносную войну», чреватую хаосом, резким ростом цен на нефть и втягиванием США в серию конфликтов в Южной Америке.

    Врио замглавы Курской области задержан по делу о строительстве фортификаций
    Неонацист Стерненко пригрозил Зеленскому расправой за Донбасс
    Китай отказался отправлять миротворцев на Украину
    Франция вызвала посла США после критики из-за антисемитизма
    В России начали продавать пиво из Северной Кореи
    ВЦИОМ: Меньшая часть россиян считают русских особым народом
    МИД Украины осудил Вуди Аллена за участие в Московской неделе кино

    США начали ледокольную гонку с Россией

    США со своими союзниками начали строительство ледокола на финской верфи, которая ранее принадлежала России и производила суда именно для нашей страны. Теперь США используют ее, чтобы ликвидировать отставание. Вашингтон хочет вдвое больший флот судов ледового класса, чем у России, хотя пока имеет на руках один-единственный старенький ледокол 1976 года. У Китая шансов догнать Россию, кажется, больше. Подробности

    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС

    «Логика действий Украины, поддерживаемой Брюсселем, строится на том, что без "Дружбы" Венгрия и Словакия станут куда более сговорчивыми», – так эксперты комментируют новый удар ВСУ по нефтепроводу. При этом действия офиса Владимира Зеленского разозлили даже Дональда Трампа. Чего добивается Киев и как отреагирует Брюссель на призыв Будапешта и Братиславы прекратить нападения на «Дружбу»? Подробности

    «Заткнись, черноморцы не сдаются!». Как маленький корабль совершил большой подвиг

    В истории отечественного флота немало случаев, когда экипажи кораблей демонстрировали в неравном бою эпические образцы мужества. В понедельник годовщина одного из таких боев – малоизвестного, так как незаслуженно забытого. В 1943 году маленький советский корабль «Шквал» сильно удивил командование немецкой подлодки. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    • За старым врагом России пришло ФБР

      ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    • Лавров поставил Зеленского на место

      «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

