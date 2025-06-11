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    11 июня 2025, 13:34 • В мире

    Калифорния горит от желания стать частью Мексики

    Калифорния горит от желания стать частью Мексики
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Пылает Калифорния, горит Лос-Анджелес, начинает дымиться Техас. Бунтующие поднимают флаги Мексики, которой эти земли принадлежали в XIX веке. Развал Соединенных Штатов, о необходимости которого так долго говорили большевики, можно считать начавшимся?

    «Если бы я не ПОСЛАЛ ВОЙСКА в Лос-Анджелес… этот некогда прекрасный и великий город сейчас бы горел дотла», – написал президент США Дональд Трамп в своей собственной социальной сети под названием «Правда».

    Любимый повод для сослагательного наклонения у Трампа поменялся надолго. Раньше было «если бы я был президентом, война бы не началась», теперь будет про спасенный Лос-Анджелес. Если, конечно, он действительно спасется: после того, как президент направил в город сперва две тысячи нацгвардейцев, а потом семь сотен морских пехотинцев, стало как будто хуже.

    Так, по крайней мере, утверждают власти самой Калифорнии. Они чрезвычайно пристрастны, но и так видно, что лучше не становится: кто-то поджигает машины, кто-то грабит магазины, кто-то нападает на полицию. В Голливуде сняли немало фильмов, где что-то подобное происходит в мрачном будущем. Теперь настоящее мрачное будущее приблизилось к Голливуду вплотную – несколько километров осталось.

    Это не очередной «праздник непослушания», каких на родине хиппи и BLM было множество: уличный бунт – традиционная в этих краях реакция на акт несправедливости или превратно истолкованной справедливости. Но события в Калифорнии, постепенно перекидывающиеся на соседний Техас, – лишь хорошо видимая часть огромного клубка, где сплелись интересы не только отдельных политиков, но и целых государств.

    Проще говоря, всё это рискует затянуться. И перерасти во что-нибудь по-настоящему масштабное.

    Формально всё началось с мероприятий федералов, направленных на задержание и высылку нелегальных мигрантов. Полиция штата содействовать в этом Вашингтону отказалась, а сами мигранты и поддерживающие их левые силы оказали сопротивление. Кое-где прошли вполне мирные митинги. Кое-где заполыхали автомобили и дома, а бунтовщики выдвинули глобальные лозунги: демонтаж капитализма и борьба с империализмом.

    Кто-то даже принес с собой флаг СССР и, благодаря ему, теперь прославится на всю Америку.   

    Но тех, кто принес флаги Мексики, было значительно больше. Это не только родина многих протестующих, но и бывшая хозяйка калифорнийских земель. По силе политического высказывания – это как поднять сейчас в Крыму флаг Украины или флаг России в Литве. Без крупного скандала подобное не обошлось бы, а в США – это потенциально сепаратистская история, чреватая гражданской войной.

    В 1846 году военные США высадилась на калифорнийских берегах в ходе войны с Мексикой, но встретили там не мексиканскую армию, а других американцев – картографическую экспедицию Джона Фримонта. В союзе с землевладельцами, понаехавшими из Штатов ранее, Фримонт поднял в Калифорнии своего рода восстание, а новоприбывшим офицерам заявил, что перед ними не Мексика, а независимая Республика Калифорния, граждане которой мечтают стать гражданами США и помочь Вашингтону в его справедливой войне с мексиканцами.

    Впоследствии Фримонт стал сенатором от штата Калифорния и первым в истории кандидатом в президенты США от тогда еще молодой Республиканской партии. Теперь это «великая старая партия», правящая партия и партия Дональда Трампа, а Калифорния как будто засобиралась назад, в лоно Мексики-матери.

    Мексика сейчас не та, что в годы проигранной войны или даже 20 лет назад: страна выросла экономически и изменилась политически. Потеря огромных территорий принудила ее к лояльности – это был для США проблемный, но политически лояльный сосед. Так продолжалось вплоть до 2019 года, когда президентом Мексики избрался левак-антиимпериалист Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

    Такие политики в Латинской Америке часто состоят из одних только лозунгов и взывают к революционному мачете, но Обрадор был человеком с большим опытом в госуправлении, вовлеченностью в проблемы простых людей и особенной личной порядочностью. К концу его президентства Мехико находился во фронде к Вашингтону по большинству вопросов международной политики, но с поправкой на то, что Обрадор внешней политикой интересовался постольку-поскольку, сконцентрировавшись на вопросах мексиканского быта. Рейтинг его поддержки зашкаливал.

    Поскольку президенты в Мексике избираются только на один пятилетний срок, Обрадор передал власть преемнику – нынешнему президенту Клаудии Шейнбаум, которая держит уровень и в плане личной популярности, и в том плане, что Вашингтону спуску не дает. Она не пасовала перед тарифной войной Трампа, а теперь Мексика поддерживает калифорнийский бунт как минимум морально, а может и организационно.

    Это отзеркаливание. Для Шейнбаум, как и для Обрадора, приоритетом стали внутренние проблемы страны. Однако США опекали мексиканскую оппозицию – правые силы и их протестные акции. По мнению некоторых мексиканских СМИ, Вашингтон готовил «цветную революцию» с целью смещения законной власти. «Как ты со мной, так и я с тобой», – как бы говорит ему Мехико теперь, когда заполыхало в Калифорнии.

    Другое дело, что внутри США калифорнийских бунтовщиков тоже много кто поддерживает, вплоть до бывшего вице-президента и немезиды Трампа – Камалы Харрис. В ее (и многих других левых демократов) картине мира в Калифорнии проходили мирные локальные протесты против ультраправой миграционной политики Трампа, а вмешательство национальной гвардии, посланной всё тем же Трампом, провоцирует настоящее побоище.

    Это не государственная измена в пользу Мексики (по крайней мере, пока). Это еще одно обстоятельство, которое делает Калифорнию настолько горячей.

    У демократов идет собственная, параллельная война с президентом и «трампизмом», а Калифорния – это важнейшее поле битвы. Губернатором крупнейшего, богатейшего, либеральнейшего штата страны является Гэвин Ньюсом – наиболее вероятный кандидат в президенты от Демократической партии, с которым придется соперничать преемнику Трампа.

    Ни Белый дом, ни Ньюсом с его группой поддержки не могут в таких условиях пасовать – это репетиция битвы за Вашингтон, и она покажет, кто чего стоит.

    В том числе поэтому ставки задраны настолько высоко. В США с 1960-х такого не было, чтобы президент вводил в штат национальную гвардию без запроса со стороны местных властей. Причем в последний раз гвардейцев посылали в республиканские штаты, где расисты бунтовали против запрета на сегрегацию, и именно Республиканская партия обычно считает такие методы попранием конституционных прав штатов.

    Но Трамп пошел еще дальше, намекнув, что ему нравится ранее высказанная идея об аресте Ньюсома за сопротивление федеральным властям. Ответив в духе «арестуй, если сможешь», губернатор Калифорнии первым побежал в суд, где попытается оспорить действия Трампа. Теперь команда президента планирует доказывать свою правоту законодательными актами времен Гражданской войны. 

    Если вслед за этим баталия переместится с улиц в коридоры суда, 40 миллионам калифорнийцев с тремя миллионами нелегальных мигрантов сильно повезет вне зависимости от вердикта: так штат целее будет. Ну а худший вариант – это новая сецессия и вторая гражданская война.

    Победой Трампа стал бы сценарий, при котором протесты сойдут на нет, а стране убедительно продемонстрируют, что леволиберальная политика Ньюсома довела «золотой штат» до ручки.

    Однако проблема, стоящая перед Трампом, гораздо сложнее противостояния с Ньюсомом и исторического конфликта с Мехико. Это многофакторный вызов, частью которого является огромная сеть нелегалов и наркокартели, ею пользующиеся. В современной Мексике у них есть свои территории, свои армии и свои миллиарды, а для сохранения империи по производству и сбыту фентанила они сделают всё.

    Если надо качать правительство, будут качать правительство. Если надо расчленять США, будут расчленять США.

    Кадры в картелях подобрались амбициозные, но не в полной мере вменяемые.

    В общем, всё только начинается, но начинается как будто не вовремя. Еще полгода назад протестующим можно было бы пожелать доброй охоты, а Мексике – скорейшего восстановления территориальной целостности. Но происходящее так или иначе направлено против такого президента США, с которым у России в кои-то веки сложилось взаимопонимание даже в вопросе о том, можно ли «разбомбить к чертям» Украину. 

    Фальстарт, камрады. Восстановление территориальной целостности Мексики – идея отличная, но вплотную приступать к ее реализации лучше позднее, когда президентом США все-таки станет Камала Харрис.   

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