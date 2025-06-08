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    8 июня 2025, 18:18 • Политика

    Мятежники в США почувствовали слабость Трампа

    Мятежники в США почувствовали слабость Трампа
    @ REUTERS/Barbara Davidson

    Tекст: Евгений Поздняков

    Калифорния снова стала центром американских протестов. После массовых задержаний нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе начались столкновения демонстрантов с полицией. Дональд Трамп даже распорядился ввести в город войска – силы национальной гвардии. По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Как Белому дому не потерять контроль над ситуацией?

    Правительство США назвало мятежом протесты против депортации мигрантов в Лос-Анджелесе. По словам Стивена Миллера, главы аппарата Белого дома, действия протестующих направлены против действующих законов и суверенитета Штатов. Он также раскритиковал главу полиции города Джима Макдоннела за принятие стороны «захватчиков, а не граждан».

    Кроме того, министр обороны страны Пит Хегсет в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что военное ведомство намерено мобилизовать национальную гвардию для поддержки федеральных правоохранительных органов в Лос-Анджелесе. Он добавил, что в случае продолжения мятежа, для его подавления могут быть использованы военнослужащие корпуса морской пехоты.

    В свою очередь Дональд Трамп поблагодарил местные силы нацгвардии за разгон протестующих. В соцсети Truth Social он отметил высокий профессионализм солдат, а также обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в некомпетентности. Президент США также объявил о запрете ношения масок на будущих демонстрациях.

    Протесты в Лос-Анджелесе вспыхнули в субботу после десятков арестов нелегальных мигрантов, инициированных таможенной полицией, пишет CBS. Наиболее резонансным стал обыск склада одежды Fashion District, владелец которого использовал фиктивные документы для найма целого ряда сотрудников.

    Масштабные обыски также происходили в магазинах Home Depot и Dale's Donuts. Узнав о волне задержаний, толпы мигрантов стали препятствовать действиям правоохранительных органов: граждане старались помешать служебным машинам подъехать к складам и торговым точкам, в автомобили также бросали камни и другие предметы.

    С пятницы было задержано 118 человек. В ответ на это мигранты стали собираться у федерального центра содержания под стражей, скандируя лозунг «Освободите их, пусть остаются!». Протестующие также начали рисовать граффити на стенах здания. Так рейды иммиграционной полиции США переросли в стычки с демонстрантами.

    На этом фоне Дональд Трамп подписал меморандум о дополнительном привлечении двух тысяч солдат национальной гвардии для подавления мятежа, сообщает Axios. Срок их пребывания в Лос-Анджелесе должен составить не менее 60 дней. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила этот шаг беспомощностью местных властей в деле защиты граждан США.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом осудил решение президента Трампа, отмечает Politico. По его оценке, намерения администрации Трампа о вводе войск «заведомо провокационны». Он также добавил, что подобные действия лишь усилят напряженность в городе. Ситуация усугубляется и возможностью снижения финансирования штата.

    Так, The Washington Post сообщает, что глава Белого дома попросил федеральных служащих обосновать возможное сокращение бюджетных средств Калифорнии. Как отметил заместитель пресс-секретаря администрации Трампа Куш Десаи, налогоплательщики не должны поддерживать «безумную» политику штата.

    «Хоть поводом к событиям в Лос-Анджелесе и послужили задержания миграционной полиции, однако причина беспорядков гораздо глубже.

    Фактически мы имеем дело с выплеском негатива со стороны леволиберальной части населения Штатов. Люди борются не с участившимися депортациями, а с Дональдом Трампом как заметным явлением американской политики», – пояснил Борис Межуев, политолог, доцент философского факультета МГУ.

    «Сложно говорить о том, насколько текущие протесты носили организованный характер. Вполне возможно, что к стихийно возникшим проявлениям недовольства на определенном этапе подключились силы, аффилированные с институтами Демократической партии. В конечном счете 2020 год подарил противникам Трампа разветвленную сеть возможных лидеров оппозиции», – говорит он.

    «Организаторы движения BLM до сих пор сохраняют значительное влияние в определенных кругах. Мобилизовать их на новые «свершения» достаточно просто. И если они не были применены противниками Белого дома сегодня, то в будущем их обязательно привлекут к созданию новых очагов протеста. К выборам в парламент 2026 года давление на Трампа значительно усилится», – полагает собеседник.

    «Президент Трамп понимает серьезность происходящего.

    Именно поэтому его команда и пытается внедрить в описание текущих событий термин «мятеж». Данное слово имеет более яркий эмоциональный фон. Кроме того, оно подразумевает жесткие действия, направленные на его подавление. Таким образом, правительство пытается показать намерение к проявлению силы», – указывает эксперт.

    «Ведь еще в 2020 году главной проблемой Трампа стала невозможность использования военных для ликвидации массовых протестов BLM. Тогда от него фактически отвернулась армия страны. Сегодня расклад несколько поменялся – и нацгвардия, например, выглядит готовой последовать приказаниям Белого дома», – отмечает он.

    «Поэтому время требует от Трампа и его команды решимости. Строгой риторикой здесь не обойтись. Лос-Анджелесом все не ограничится. Это пролог к будущим гораздо большим проявлениям общественного недовольства. Победитель будет определен именно на основании готовности применить силу», – считает Межуев.

    «Волнения на почве недовольства миграционной политикой сопровождают президентство Трампа с марта.

    В этот раз ситуация обострилась прямым столкновением президента с губернатором Калифорнии. Белый дом пытается разыграть карту нацгвардии, но получится ли у него реализовать эту идею на все сто процентов – большой вопрос», – рассуждает американист Дмитрий Дробницкий.

    «Вообще нацгвардия подчиняется руководству штата, в котором она расположена. Удастся ли Трампу придумать основания для передачи лидерства Пентагону для более широкой ставки на военных пока непонятно. В целом, Белый дом сегодня выглядит достаточно вялым игроком, что ощущают и их оппоненты из Демпартии», – продолжает он.

    «Значительных успехов на внешнеполитическом направлении у Трампа нет, в движении MAGA наблюдается раскол, который особенно ярко выразился во время интернет-перепалки с Илоном Маском. Противники президента постараются максимально использовать неудачи президента с помощью развития имеющихся тенденций к массовым беспорядкам», – добавляет собеседник.

    «Беспорядки уже вспыхнули в Нью-Йорке, но пока ситуацию удается сдерживать под контролем.

    Если демократы сумеют перевести текущие протесты в сторону расового вопроса, то велик риск повторения событий 2020 года. Кроме того, им очень важно добиться от людей решимости в действиях», – полагает эксперт.

    «Фактически, на это у них есть целое воскресенье. Если гражданам донесут мысль, что ради общей цели им следует пропустить рабочий день в понедельник, то у Трампа начнутся серьезные проблемы. Нью-Йорк, как ни крути, город трудяг. Остановка деятельности компаний здесь чревата крупным падением стоимости акций», – уточняет он.

    «Поэтому Белому дому очень важно показать решимость в подавлении мятежа. Обе стороны конфликта побаиваются обострять противоречия до максимума. Проиграет тот, кто первым даст слабину. Трампу необходимо заручиться поддержкой силовых структур. Тогда, возможно, ему удастся купировать назревающие бунты», – заключил Дробницкий.

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