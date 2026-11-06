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Войска группировки «Юг» уничтожили 99 тяжелых коптеров ВСУ
Российские войска уничтожили 99 тяжелых коптеров и 63 наземных робота ВСУ
Начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев сообщил, что за минувшие сутки российские военные уничтожили 63 украинских наземных робототехнических комплекса и 99 тяжелых беспилотников.
За прошедшие сутки потери украинской армии от действий Южной группировки войск составили 63 наземных робототехнических комплекса, 99 тяжелых коптеров и 34 беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, передает ТАСС.
«Поражено 53 пункта управления БПЛА, 63 наземных робототехнических комплекса, 4 склада с запасами материальных средств, 47 антенн связи и БПЛА. Средствами ПВО сбито 34 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 99 тяжелых БПЛА коптерного типа», – заявил Астафьев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник подразделения четырех российских группировок войск уничтожили свыше 400 беспилотных летательных аппаратов украинской армии.
Ранее военнослужащие Южной группировки войск ликвидировали 64 наземных робототехнических комплекса ВСУ.
Также подразделения этой группировки сбили 184 беспилотника Вооруженных сил Украины.