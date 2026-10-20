Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.10 комментариев
Группировка «Юг» уничтожила более 180 украинских беспилотников за сутки
Средства ПВО Южной группировки сбили 107 тяжелых коптеров ВСУ
Российские военнослужащие Южной группировки войск за минувшие сутки уничтожили 184 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины.
Вооруженные силы Украины за сутки потеряли десятки дронов на южном направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, передает ТАСС.
«Средствами ПВО сбиты 77 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 107 тяжелых БПЛА коптерного типа», – сообщил Астафьев.
По его словам, в течение суток российские силы также поразили 54 пункта управления беспилотной авиацией, 59 наземных робототехнических комплексов, пять складов с запасами материальных средств и 72 антенны связи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российская группировка «Восток» уничтожила шесть станций Starlink украинской армии. В понедельник российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 405 беспилотников Вооруженных сил Украины. Ранее группировка «Юг» поразила 62 пункта управления дронами противника.