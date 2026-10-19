Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
ПВО России сбила за сутки 405 беспилотников ВСУ
Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты 405 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цехам сборки, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, говорится в канале Max Минобороны.
Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 265 550 беспилотников, 672 ЗРК, 31 301 бронемашина, 1792 боевые машины РСЗО, 36 759 орудий полевой артиллерии и минометов, 74 963 единицы спецтехники.
В понедельник утром сообщалось, что российские войска поразили дата-центр и военные заводы в Киеве.
Напомним, в минувшие выходные ВС России уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море.
ВС России за неделю нанесли массированный и семь групповых ударов.