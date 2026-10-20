Финские спутники собрали базу целей для ударов Украины по России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Спутники-разведчики применяются для наведения украинских дальнобойных дронов при нанесении ударов по территории России. «Де-факто – это группировка микроспутников-разведчиков, которая обеспечивает набор широких данных дистанционного зондирования Земли, в том числе позволяет обеспечить наблюдение перемещений военной техники, а также поддержку логистики и разведывательных задач в интересах ВСУ», – заявил Степанов ТАСС.

По словам эксперта, компанию ICEYE часто ошибочно называют исключительно финской. Он пояснил, что хотя оператором выступает Финляндия и там же находится центр управления, пусковые возможности обеспечивает SpaceX. Степанов добавил, что ICEYE снабжала украинское командование результатами дистанционного зондирования Земли с первых дней спецоперации.

Ранее сообщалось о сближении российского аппарата «Космос-2612» с радиолокационным спутником ICEYE-X36 на высоте 550–560 км.

Кроме того, Степанов напомнил о приоритетной задаче Евросоюза по созданию собственной независимой спутниковой разведки. В рамках ключевой программы IRIS2 планируется вывести на орбиту около 290 аппаратов, на реализацию этого проекта выделено 10 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет». В тот же день в Киеве назвали эти спутники главной угрозой для ВСУ. Сенатор Марко Рубио отверг причастность Белого дома к сбоям в работе системы Starlink на Украине.