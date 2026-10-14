ВСУ «ослепли» из-за хамства Зеленского

Tекст: Олег Исайченко

Украина вторые сутки жалуется на отсутствие разведданных и винит в этом США. Так, Киев не получил данные о пуске ракет с территории России. Кроме того, в ночь на 14 октября была ограничена работа терминалов спутниковой связи Starlink, из-за чего оказались сорваны «несколько важных военных миссий» ВСУ, сообщил бывший советник украинского министра обороны Сергей Стерненко.

Сначала он заявил, что связь начала пропадать при движении аппаратов со скоростью более 160 км/ч, однако позже уточнил, что для украинских операторов ужесточили ограничения – теперь связь пропадает на скорости 60-70 км/ч. «Вероятно, компания SpaceX прибегла к таким мерам по запросу администрации Дональда Трампа», – считает Стерненко.

Между тем в ночь на среду ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетической и коммуникационной инфраструктуры на Украине. Согласно сводке Минобороны, в Киеве и области поражены в том числе Дарницкая ТЭЦ-4, Киевская ТЭЦ-5 и Киевская ТЭЦ-6, а также Трипольская ТЭС, а в Харьковской области – Харьковская ТЭЦ-5 и Змиевская ТЭС.

По информации Владимира Зеленского, после ночной атаки повреждены 26 элементов энергосистемы и четыре нефтегазовых объекта. Примечательно, что его заявления о взаимодействии с США в разведывательной сфере носят противоречивый характер. Сначала он говорил, что Украина перестала получать данные о запусках российских ракет, однако позднее стал утверждать, что Штаты лишь угрожали украинским генералам прекращением обмена разведданными.

Американский президент Дональд Трамп в свою очередь заявил, что разведка США продолжает делиться информацией с Киевом. Отметим, Украина получает предупреждения о пуске ракет через систему Battlespace Command and Control Center. Как сообщил источник Politico, в ночь на 13 октября система дала сбой из-за «плохих погодных условий». Однако украинская сторона считает это объяснение отсутствия разведывательных данных недостаточным.

На этом фоне офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис иронично отметил, что Украине не стоит жаловаться на потерю доступа к данным американской разведки о российских атаках, а следует заключить сделку с Москвой. Он указал, что разведданные едва ли помогают ВСУ, так как они не в силах перехватывать ракеты ВС России.

Напомним, предположения об ограничении американской поддержки возникли на фоне обострения отношений Вашингтона и Киева. Как пишет The Atlantic, Зеленский допустил ряд резких высказываний в адрес Трампа: публично обвинил его в слабости после заключения дизельной сделки с Москвой и отказался выполнять требование не наносить удары по российским НПЗ. В ответ глава Белого дома пришел в ярость из-за самонадеянности Зеленского, отмечает издание.

По информации Financial Times, представители американской администрации пригрозили приостановить работу механизма PURL, по которому европейские страны закупают американское оружие для Киева, а также прекратить обмен разведданными. Украинский источник Axios утверждает, что угрозы прозвучали во время переговоров в Майами со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Американский чиновник, однако, эту информацию опроверг. Еще одной возможной мерой давления на Киев может стать отключение системы спутниковой связи Starlink.

Это не первый случай, когда Вашингтон использует разведывательную и военную поддержку как инструмент давления на Киев. В марте 2025 года США приостановили обмен разведданными с Украиной, отключили системы оповещения о воздушных атаках и целеуказания для ракетных установок HIMARS, а также запретили союзникам передавать Киеву стратегическую информацию.

Решение последовало за публичным конфликтом Трампа и Зеленского в Овальном кабинете, где стороны планировали подписать соглашение о добыче полезных ископаемых, но так и не сделали этого. Тогда же Reuters сообщало, что Белый дом угрожал отключить Украине Starlink, если Зеленский откажется от сделки по полезным ископаемым. Илон Маск назвал эту информацию «ложью». Возобновление американской помощи и обмена разведданными Трамп увязывал с готовностью Киева изменить подход к мирным переговорам.

В нынешней же ситуации эксперты расценивают ограничение разведданных и связи как очередной сигнал Зеленскому, а заверения Трампа в продолжении обмена сведениями с Украиной – как троллинг Киева. В реальности же потеря доступа к разведывательной информации способна серьезно осложнить положение ВСУ и усилить давление на украинское руководство, вынуждая его учитывать требования Вашингтона. Как бы то ни было,

пока противник испытывает трудности, российские войска успешно пользуются этим «окном возможностей» для максимизации урона,

отмечают авторы Telegram-канала «Рыбарь». Впрочем, оговорились они, эффективность ударов обеспечена общей системностью кампании атак – в течение более чем месяца по целям на Украине «летит» ежедневно, напомнили аналитики.

«В результате ПВО противника была перегружена и пока не способна адаптироваться к стремительно увеличивающейся массе налетов. Чем бы не закончилась ссора Трампа и Зеленского, это не должно влиять на темпы нанесения ударов – чем их больше, тем действеннее будут способы дипломатического принуждения к миру», – подчеркнул «Рыбарь».

Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Борис Джерелиевский. По его мнению, прямой корреляции между ограничением доступа Киева к разведданным и результативностью ударов ВС России нет. «Но доступ к разведданным действительно серьезно влияет на ситуацию на Украине», – указал он.

При этом киевские власти неслучайно делают акцент именно на информации о ракетных пусках – они пытаются выставить США соучастниками российских атак по территории республики,

считает собеседник. «Но гораздо важнее другое, – продолжил он. – Даже если бы Штаты продолжали в последние дни предупреждать украинскую сторону о запусках ракет, у противника почти нет возможности их перехватывать».

Что касается ограничений Starlink, то последствия такого решения окажутся катастрофичными для ВСУ. «Во-первых, практически вся связь между подразделениями украинской армии обеспечивается исключительно за счет спутникового интернета. Во-вторых, с помощью Starlink противник наносит удары по нашей территории и корректирует дроны «Хорнет», Middle Strike и другие системы», – детализировал Джерелиевский.

Он допустил, что речь может идти о блокировке терминалов, установленных на БПЛА. Вероятно, сорванные миссии, о которых говорил Стерненко, подразумевали удары по определенным целям в глубине территории России. О том, что одновременное прекращение передачи разведывательной информации и отключение Starlink создаст для Украины крайне сложную оперативную обстановку, говорит и военный эксперт Юрий Кнутов.

«США располагают одной из наиболее развитых в мире систем спутникового слежения за ракетными пусками. Передача таких данных существенно помогает Украине»,

– отметил он. Спутники позволяют фиксировать взлет бомбардировщиков с ракетами и сами пуски баллистических ракет. Затем информация практически в реальном времени поступает украинской стороне, что дает ей возможность заблаговременно объявлять воздушную тревогу и приводить ПВО в готовность.

Однако у Украины есть и собственные средства обнаружения воздушных целей – европейские и советские радиолокационные станции. По словам Кнутова, они способны отслеживать баллистические и крылатые ракеты, а также крупные беспилотники. Но в последние десять дней российские военные целенаправленно поражали украинские РЛС. В результате первая линия радиолокационного эшелона ослабла, а станции второго эшелона не успевают своевременно обнаруживать баллистические цели.

Эксперт не исключает, что отсутствие предупреждения о ракетных пусках связано именно с ограничением американской разведывательной поддержки. Прежде всего Киев рискует потерять данные о конфигурации российской системы ПВО. Сейчас эта информация помогает украинским военным планировать маршруты беспилотников и обходить зоны поражения зенитных ракетных комплексов. Без нее дроны будут действовать практически вслепую, что позволит российской армии сбивать их значительно чаще, пояснил эксперт.

Не менее серьезными могут оказаться последствия отключения Starlink. Оно снизит ситуационную осведомленность украинских подразделений и осложнит применение беспилотников. Изолированные группы ВСУ, в том числе в районе Волчанского котла в Харьковской области, могут потерять связь с командованием. Переход на радиосвязь не станет полноценной заменой: такие каналы можно подавлять средствами радиоэлектронной борьбы, а передаваемые сообщения – перехватывать и анализировать. Ввиду перечисленных последствий

Зеленский будет вынужден уступить Трампу и согласиться на его требования. Украинское руководство сильнее реагирует на реальные меры давления, чем на угрозы,

указал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его словам, Зеленский зависит от внешней поддержки, поэтому у Вашингтона достаточно рычагов воздействия.

«Если США действительно ограничивают передачу разведданных, это может стать переломным моментом в конфликте», – отметил он. В ближайшие дни, считает собеседник, реакция Киева на российские удары покажет, сохраняется ли у ВСУ доступ к американской разведывательной информации.

«Если пауза подтвердится, Зеленский, вероятно, продолжит обращаться за поддержкой к европейским лидерам. С субботы он уже провел переговоры с целым рядом из них, причем с некоторыми – неоднократно», – напомнил эксперт.

Однако рассчитывать только на помощь Европы и Британии Киеву недостаточно. По словам Ткаченко, украинское руководство связывает надежды с победой демократов на ноябрьских выборах в Конгресс США: оно рассчитывает, что проукраински настроенные законодатели усилят давление на Трампа и добьются расширения военной и финансовой поддержки ВСУ.

В свою очередь американист Малек Дудаков полагает, что победа демократов не гарантирует Киеву изменения политики Вашингтона. «Основные рычаги во внешней политике все равно останутся в руках исполнительной власти и Белого дома. Поэтому

Демократическая партия не спасет положение Зеленского предстоящей зимой»,

– отметил аналитик. По мнению Дудакова, Зеленский идет ва-банк в противостоянии с Трампом, несмотря на риск потерять американскую поддержку.

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин также рассматривает возможное ограничение разведывательной поддержки как проявление растущего недовольства администрации Трампа. «Он всегда болезненно воспринимает, если его не слушают или пренебрегают его интересами», – напоминает спикер.

«Сейчас, судя по всему, он счел, что чаша терпения переполнена», – пояснил эксперт. По его оценке, на позицию американского лидера также влияют предвыборная борьба в США и энергетическая повестка: в такой ситуации потеря рычагов влияния становится для него особенно чувствительной.

При этом Ярыгин полагает, что решение Вашингтона может оказаться обратимым. Украинские лоббисты и поддерживающие Киев сенаторы, вероятно, попытаются добиться отмены ограничений, а Трамп может изменить позицию, если получит необходимые уступки. «На мой взгляд, Штаты готовы затянуть паузу в обмене разведданными до тех пор, пока Украина не пойдет на требуемые уступки. Но, повторю, речь идет именно о паузе: США не бросят проект поддержки Украины», – заключил Ярыгин.