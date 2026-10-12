Европа почувствовала себя преданной из-за сделки Трампа с Москвой

  • Новость часаНовак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    У России с Японией может появиться сухопутная граница
    Генерация электроэнергии в Киеве полностью уничтожена
    Заслуженный учитель России: Обучать школьников ИИ может любой педагог
    Трамп назвал правильной закупку российского дизеля
    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о трудовой миграции
    В Бангладеш запустили реактор на построенной с участием России АЭС
    В ЕС назвали угрозы США в адрес Украины плохим сигналом Киеву
    Саудовская Аравия пожаловалась на слабую помощь Запада в борьбе против хуситов
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

    Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

    0 комментариев
    Олег Ясинский Олег Ясинский Открытие Америки привело к самому страшному геноциду

    12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.

    18 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Суворов не дал туркам сжечь Херсон и Черноморский флот

    12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.

    0 комментариев
    12 октября 2026, 21:55 • Политика

    Европа почувствовала себя преданной из-за сделки Трампа с Москвой

    Европа почувствовала себя преданной из-за сделки Трампа с Москвой
    @ Daniel Torok/Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Дизельная сделка США и РФ привела европейцев в состояние шока. Украина и лидеры ЕС недовольны готовностью Вашингтона сотрудничать в Москвой в сфере энергетики. При этом несговорчивость Владимира Зеленского в вопросе остановки ударов по российским НПЗ рискует оставить ВСУ без американской поддержки в виде передачи разведданных. Почему Брюссель и Киев не готовы пойти на уступки Вашингтону?

    Европа выступила против планов Дональда Трампа возобновить закупки российского дизельного топлива. Лидеры ЕС подчеркнули, что они намерены продолжить курс на международную изоляцию Москвы, сообщает Politico. «Эта сделка не способствует укреплению единства трансатлантического сообщества», – заявил глава МИД Литвы Кестутис Будрис.

    Его ирландская коллега Хелен МакЭнти охарактеризовала заявления американского лидера как «вызывающее беспокойство», а глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала США присоединиться к Брюсселю и Лондону в деле введения жестких санкций против РФ, добавив, что единственный путь завершения конфликта – усиление давления на Москву.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уточнил, что Берлин «принял к сведению» договоренности Штатов и России, однако подобное решение «исключено для Германии и Европы». «После беспощадных ударов, нанесенных Москвой по гражданской энергетической инфраструктуре Украины, мы должны даже ужесточить эти санкции», – продолжил он.

    В схожем ключе ситуацию комментирует и западная пресса. Так, The Telegraph отмечает, что действия администрации Трампа «продлевают» сложившийся конфликт, а польская Mysl Polska подчеркивает, что подобное развитие событий стало шоком для Украины и ее европейских союзников.

    При этом власти США раздражительно реагируют на подобные заявления Старого Света. Например, американский министр финансов Скот Бессент обвинил Брюссель в лицемерии. Он напомнил, что ЕС с начала боевых действий заплатили Москве больше денег, чем перечислили Украине. «А все потому, что они не могут обходиться без российских ресурсов. У них была ошибочная политика в сфере энергетики», – пояснил он в интервью Fox News.

    Кроме того, как сообщает The Wall Street Journal, в настоящее время отношения Дональда Трампа и Владимира Зеленского свелись к самому худшему состоянию с момента их ссоры в белом Доме в феврале 2025 года. Волна критики в адрес Украины со стороны США якобы рискует перечеркнуть 18 месяцев усилий Европы, которая пыталась удержать Штаты в форматере поддержки Киева.

    Это в интервью Axios подтверждают и представители Белого дома. По их словам, неготовность Зеленского остановить удары по российским НПЗ в настоящий момент вредит диалогу Вашингтону и Киева больше, чем Москве. «Трамп действительно очень зол», – передает анонимный источник из американской администрации.

    При этом CNN уже сообщает, что США уже предупредили Украину и ее партнеров, что они могут приостановить обмен разведывательной информацией и европейские закупки американского вооружения для ВСУ в случае, если Зеленский не пойдет навстречу Белому дому по вопросу энергетического перемирия.

    Напомним, в пятницу Дональд Трамп заявил о достигнутых с Россией договоренностях по поставкам дизельного топлива на американский и мировые рынки. Он отметил, что Москва готова направить свыше 300 тыс. тонн энергоресурсов немедленно, еще 500 тыс. – в течение ноября, а сразу вслед за этим – 1 млн. Президент уточнил, что таким образом цены на топливо начнут снижаться рекордными темпами.

    «Евросоюз уже принял санкционный пакет, запрещающий со следующего года закупать любые энергоносители от России.

    Это решение грозит ЕС большой бедой – зимой начнутся холода, а топлива будет не хватать. Но Брюссель идет на столь резкий шаг несмотря ни на что. Более того, Старый Свет рассчитывал, что США поддержат эту политику», – говорит германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, в Европе считают, что изоляция Москвы от энергетических рынков способна лишить ВС РФ военного бюджета. Однако решение Трампа обрывает подобную стратегию. «Лидеры ЕС в полном шоке. Их единственная надежда – проигрыш республиканцев на выборах в Конгресс, что позволит демократам перехватить власть и встать на сторону Брюсселя», – рассуждает он.

    Иного варианта европейцы не рассматривают. «Они не мыслят стратегическими категориями. Не думают рационально. Они живут в мнимом, комфортном для них мире, а от любых альтернативных представлений они надменно отмахиваются, безоговорочно веря в собственную правоту», – акцентирует Рар.

    «Реакцию Европы на дизельную сделку Вашингтона и Москвы вполне можно расценивать как раскол между ЕС и США.

    Показательно, что на Варшавской конференции по безопасности условиями победы Запада над Россией назвали присвоение 200 млрд евро российских золотовалютных резервов, поставки Украине Patriot и, главное, отказ американцев от закупок российского дизеля», – сказал политолог Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Поскольку в зале присутствовали министры и главы правительств, такие заявления сложно списать на частное мнение. Они отражают общее настроение европейских элит, которое все больше напоминает паранойю. Тем не менее США выбирают собственный курс, и он явно расходится с тем, чего от них ждали в Брюсселе», – отметил он.

    Однако несмотря на то, что многие в ЕС восприняли произошедшее как предательство со стороны Трампа, часть европейских государств может оказаться рада ситуативному потеплению диалога Запада и России. «Прежде всего это Словакия и Сербия, для которых разрядка в отношениях с Москвой решает многие проблемы. Потенциально же сюда можно включить и те страны, которые исторически зависели от поставок энергоресурсов из РФ», – поясняет собеседник.

    «Многие из них были бы рады снижению напряженности на своих энергетических рынках.

    Значительные объемы, например, закупали Нидерланды, которые затем перепродавали сырье в Германию и Бельгию. К регулярным в прошлом клиентам Москвы можно отнести и Мадрид, Афины, Рим. Эти акторы только выиграли бы от стабилизации ситуации», – продолжает эксперт.

    «В таком случае у них появилась бы возможность снизить цены на дизельное топливо, чего сейчас добиваются Соединенные Штаты. Для экономик южной Европы, чувствительных к стоимости топлива, это имело бы ощутимое значение», – рассуждает он, добавляя, что при таком разбросе мнений единой позиции Европы по данному вопросу ждать не приходится.

    «Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен продолжит жесткую риторику, но энергетическая политика по праву ЕС остается в руках национальных правительств, и Брюссель влияет на нее лишь через экологические стандарты. Поэтому страны, сильнее зависящие от США, будут ориентироваться на Вашингтон», – подчеркнул политолог.

    «Особый интерес здесь представляет Польша, которая последние полгода последовательно копирует действия американской администрации. Формально Варшава должна придерживаться антироссийского курса, но статистика говорит о противоположном. Помимо нефти и газа, вплоть до введения санкций Польша закупала в России крупные объемы угля. Так что за ее дальнейшим поведением стоит следить особенно внимательно», – резюмировал Ткаченко.

    На ваш взгляд
    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?
    Результаты
    0 комментариев Ещё голосования

    Главное
    Уничтожен завод «КСМ Протек» под Киевом
    Каллас: ЕС не может собрать десять кораблей для операции в Красном море
    Newsweek назвал кандидатов на смену Зеленскому
    Студент из Киева заложил бомбу под автобус с военными ВСУ
    Зеленский расширил права венгерского языка в украинских школах
    Производители пива предупредили о задержках поставок из-за сбоя в «Яндексе»
    Актер Борисов назвал чудом вероятную номинацию на «Оскар»

    ИИ поможет экономике России зарабатывать больше

    Генеративный искусственный интеллект может принести российской экономике от 6 до 21 трлн рублей накопленного эффекта к 2030 году, следует из исследования «Сбера». Однако для реализации этого потенциала бизнесу недостаточно купить доступ к нейросетям: придется перестроить рабочие процессы, обучить сотрудников и обеспечить безопасность данных. Пока банки и технологические компании уже зарабатывают на GenAI, многие предприятия лишь пробуют его возможности и оценивают риски. В чем они заключаются? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и США заключили идеальную сделку к ужасу Европы

    Эмбарго на экспорт российского дизеля официально смягчено, американцы начнут получать топливо из России уже в ближайшие дни. Для США это приемлемая сделка, для Европы позорная, для Украины отрезвляющая, а для самой России почти идеальная. Так уж сложилось. Подробности

    Перейти в раздел

    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

    Перейти в раздел

    Финское «государство всеобщего благосостояния» идет ко дну

    «Финляндия оказалась в ловушке». Такими словами эксперты описывают причины, по которым чиновники этого государства предлагают резко повысить пенсионный возраст и вообще лишить своих сограждан целого ряда социальных преимуществ и льгот. О какой ловушке идет речь и при чем тут разрыв Финляндии с Россией? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации