Европа почувствовала себя преданной из-за сделки Трампа с Москвой

Tекст: Олег Исайченко

Европа выступила против планов Дональда Трампа возобновить закупки российского дизельного топлива. Лидеры ЕС подчеркнули, что они намерены продолжить курс на международную изоляцию Москвы, сообщает Politico. «Эта сделка не способствует укреплению единства трансатлантического сообщества», – заявил глава МИД Литвы Кестутис Будрис.

Его ирландская коллега Хелен МакЭнти охарактеризовала заявления американского лидера как «вызывающее беспокойство», а глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала США присоединиться к Брюсселю и Лондону в деле введения жестких санкций против РФ, добавив, что единственный путь завершения конфликта – усиление давления на Москву.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уточнил, что Берлин «принял к сведению» договоренности Штатов и России, однако подобное решение «исключено для Германии и Европы». «После беспощадных ударов, нанесенных Москвой по гражданской энергетической инфраструктуре Украины, мы должны даже ужесточить эти санкции», – продолжил он.

В схожем ключе ситуацию комментирует и западная пресса. Так, The Telegraph отмечает, что действия администрации Трампа «продлевают» сложившийся конфликт, а польская Mysl Polska подчеркивает, что подобное развитие событий стало шоком для Украины и ее европейских союзников.

При этом власти США раздражительно реагируют на подобные заявления Старого Света. Например, американский министр финансов Скот Бессент обвинил Брюссель в лицемерии. Он напомнил, что ЕС с начала боевых действий заплатили Москве больше денег, чем перечислили Украине. «А все потому, что они не могут обходиться без российских ресурсов. У них была ошибочная политика в сфере энергетики», – пояснил он в интервью Fox News.

Кроме того, как сообщает The Wall Street Journal, в настоящее время отношения Дональда Трампа и Владимира Зеленского свелись к самому худшему состоянию с момента их ссоры в белом Доме в феврале 2025 года. Волна критики в адрес Украины со стороны США якобы рискует перечеркнуть 18 месяцев усилий Европы, которая пыталась удержать Штаты в форматере поддержки Киева.

Это в интервью Axios подтверждают и представители Белого дома. По их словам, неготовность Зеленского остановить удары по российским НПЗ в настоящий момент вредит диалогу Вашингтону и Киева больше, чем Москве. «Трамп действительно очень зол», – передает анонимный источник из американской администрации.

При этом CNN уже сообщает, что США уже предупредили Украину и ее партнеров, что они могут приостановить обмен разведывательной информацией и европейские закупки американского вооружения для ВСУ в случае, если Зеленский не пойдет навстречу Белому дому по вопросу энергетического перемирия.

Напомним, в пятницу Дональд Трамп заявил о достигнутых с Россией договоренностях по поставкам дизельного топлива на американский и мировые рынки. Он отметил, что Москва готова направить свыше 300 тыс. тонн энергоресурсов немедленно, еще 500 тыс. – в течение ноября, а сразу вслед за этим – 1 млн. Президент уточнил, что таким образом цены на топливо начнут снижаться рекордными темпами.

«Евросоюз уже принял санкционный пакет, запрещающий со следующего года закупать любые энергоносители от России.

Это решение грозит ЕС большой бедой – зимой начнутся холода, а топлива будет не хватать. Но Брюссель идет на столь резкий шаг несмотря ни на что. Более того, Старый Свет рассчитывал, что США поддержат эту политику», – говорит германский политолог Александр Рар.

По его мнению, в Европе считают, что изоляция Москвы от энергетических рынков способна лишить ВС РФ военного бюджета. Однако решение Трампа обрывает подобную стратегию. «Лидеры ЕС в полном шоке. Их единственная надежда – проигрыш республиканцев на выборах в Конгресс, что позволит демократам перехватить власть и встать на сторону Брюсселя», – рассуждает он.

Иного варианта европейцы не рассматривают. «Они не мыслят стратегическими категориями. Не думают рационально. Они живут в мнимом, комфортном для них мире, а от любых альтернативных представлений они надменно отмахиваются, безоговорочно веря в собственную правоту», – акцентирует Рар.

«Реакцию Европы на дизельную сделку Вашингтона и Москвы вполне можно расценивать как раскол между ЕС и США.

Показательно, что на Варшавской конференции по безопасности условиями победы Запада над Россией назвали присвоение 200 млрд евро российских золотовалютных резервов, поставки Украине Patriot и, главное, отказ американцев от закупок российского дизеля», – сказал политолог Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Поскольку в зале присутствовали министры и главы правительств, такие заявления сложно списать на частное мнение. Они отражают общее настроение европейских элит, которое все больше напоминает паранойю. Тем не менее США выбирают собственный курс, и он явно расходится с тем, чего от них ждали в Брюсселе», – отметил он.

Однако несмотря на то, что многие в ЕС восприняли произошедшее как предательство со стороны Трампа, часть европейских государств может оказаться рада ситуативному потеплению диалога Запада и России. «Прежде всего это Словакия и Сербия, для которых разрядка в отношениях с Москвой решает многие проблемы. Потенциально же сюда можно включить и те страны, которые исторически зависели от поставок энергоресурсов из РФ», – поясняет собеседник.

«Многие из них были бы рады снижению напряженности на своих энергетических рынках.

Значительные объемы, например, закупали Нидерланды, которые затем перепродавали сырье в Германию и Бельгию. К регулярным в прошлом клиентам Москвы можно отнести и Мадрид, Афины, Рим. Эти акторы только выиграли бы от стабилизации ситуации», – продолжает эксперт.

«В таком случае у них появилась бы возможность снизить цены на дизельное топливо, чего сейчас добиваются Соединенные Штаты. Для экономик южной Европы, чувствительных к стоимости топлива, это имело бы ощутимое значение», – рассуждает он, добавляя, что при таком разбросе мнений единой позиции Европы по данному вопросу ждать не приходится.

«Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен продолжит жесткую риторику, но энергетическая политика по праву ЕС остается в руках национальных правительств, и Брюссель влияет на нее лишь через экологические стандарты. Поэтому страны, сильнее зависящие от США, будут ориентироваться на Вашингтон», – подчеркнул политолог.

«Особый интерес здесь представляет Польша, которая последние полгода последовательно копирует действия американской администрации. Формально Варшава должна придерживаться антироссийского курса, но статистика говорит о противоположном. Помимо нефти и газа, вплоть до введения санкций Польша закупала в России крупные объемы угля. Так что за ее дальнейшим поведением стоит следить особенно внимательно», – резюмировал Ткаченко.