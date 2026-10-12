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    12 октября 2026, 08:40 • В мире

    Европейцы борются с топливным кризисом воровством

    Европейцы борются с топливным кризисом воровством
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Станислав Лещенко

    Случившийся в западном мире резкий рост стоимости автомобильного топлива немедленно сказался на криминальной статистике. По всей Европе отмечается увеличение количества краж дизеля и бензина, причем не только из автомобилей. К каким ухищрениям прибегают европейцы для подобного воровства и почему не все за это их осуждают?

    Октябрь 2026 года стал месяцем, когда в Эстонии заметили стремительный рост краж автомобильного топлива. С начала 2026-го зарегистрировано более 2000 случаев, что примерно на 50% превышает показатель прошлого года.

    «Большинство зарегистрированных случаев являются систематическими, что скорее указывает на сознательную бизнес-модель, чем на случайные действия. Хороший пример – недавно рассмотренный судом случай, когда с одной заправки за несколько десятков раз украли почти 67 000 литров дизельного топлива», – указали в эстонском Министерстве юстиции.

    Иными словами, кражи становятся промыслом на фоне постоянного роста цен на топливо. Воры крадут большие партии горючего с автозаправок, а потом, судя по объемам, по дешевке сбывают жителям. Самая распространенная схема – кража на доверии: водитель заливает полный бак и удаляется «по-английски», не посетив кассу. В некоторых случаях в дело вступают сообщники: они заходят в магазин при АЗС, создают суету и отвлекают кассира, давая возможность вору скрыться.

    Чтобы не быть опознанными по видеозаписям, преступники следят за тем, чтобы их лица не попали в объективы камер. Также воры используют автомобили с фальшивыми регистрационными знаками. Этого мало: злоумышленники специально модифицируют свои машины, чтобы в бак помещалось больше топлива.

    Аналогичные схемы используются и в других странах ЕС. Например, в Латвии в июле задержали 26-летнего молодого человека, обворовавшего как минимум шесть заправок в Риге и ее окрестностях. Все кражи совершались по одной схеме: парень подъезжал к АЗС, заправлял машину и скрывался, не заплатив.

    В Литве, по словам перевозчиков, проблема приобретает угрожающий масштаб. По данным сети АЗС Viada, у них ежемесячно «забывают» оплатить заправку около 50–60 водителей. Воры действуют расчетливо: они знают, что при краже имущества стоимостью выше порога около 150 евро наступает уголовная ответственность, и стараются его не превышать, чтобы в случае поимки отделаться административным штрафом. При этом крадут уже не только с автозаправок, но и из оставленного без присмотра транспорта.

    Сентябрь 2026 года был отмечен целым рядом эпизодов такого рода. Так, в Вильнюсе из двух грузовиков, стоявших на парковке на улице Киртиму, было украдено около 610 литров дизеля. В деревне Скирвите Шилутского района 21 сентября неизвестные, взломав замки на двери помещения, похитили около 320 литров дизеля. В Пагегяйском самоуправлении из экскаватора, оставленного у ремонтируемого моста в деревне Моцишкяй, было слито около 100 литров дизтоплива. В Кибартае из транспортных средств одного из местных предприятий ночью пропало 567 литров дизеля, а в Каунасе из грузовика слили 200 литров.

    Глава литовской ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландас Микенас бьет тревогу:

    «По мере приближения цены на топливо к трем евро кражи становятся обыденностью. Это вредит не только предприятию, грузовику, но и безопасности, потому что чаще всего в транспортном средстве отдыхает водитель».

    Микенас подчеркивает, что проблема носит общеевропейский характер и усугубляется нехваткой безопасных парковок. Водители вынуждены останавливаться на ночлег на неохраняемых площадках вдоль трасс, где грузовики с большими баками становятся легкой добычей. Перевозчики требуют от государства создания сети охраняемых стоянок с заборами и камерами. Если раньше воры действовали грубо (срывали замки, сверлили баки), то теперь, по словам Микенаса, приезжают микроавтобусы с насосами и емкостями, которые за несколько минут бесшумно опустошают топливные баки.

    Кражи топлива, судя по всему, связаны с расширением теневого рынка. Глава литовской ассоциации предприятий торговли нефтепродуктами Эмилис Циценас отмечает: «Теневой рынок существовал всегда. Здесь все зависит от того, сколько могут заработать нелегальные продавцы: чем больше разница между ценой легально продаваемого и нелегально ввезенного топлива, тем выше стимул заниматься такой деятельностью».

    Одновременно наблюдается и снижение легальных продаж дизеля – до 10% по сравнению с прошлым годом, что может указывать на переток потребителей на теневой рынок. Краденое топливо сбывается по заниженным ценам водителям, фермерам или небольшим предприятиям, которые не могут позволить себе заправляться легально.

    В Великобритании, по данным компании Forecourt Eye на начало августа, с момента начала агрессии США в отношении Ирана водители ежедневно крадут с заправок топлива в среднем почти на 200 000 фунтов стерлингов. Число таких инцидентов за пять месяцев выросло на 20%, а стоимость похищенного – на 48%. В Германии Ассоциация автозаправочных станций (TIV) также подтверждает рост числа случаев, когда водители не рассчитываются за горючее. «По мере приближения цены литра к 2,40 евро порог готовности к преступлению снизился», – жалуется пресс-секретарь TIV Герберт Рабль.

    В сентябре 2026 года, по данным ADAC, литр бензина E10 в ФРГ стоил в среднем 2,27 евро, а литр дизеля – 2,39. Годом ранее оба вида топлива стоили около 1,66 и 1,57 евро соответственно. Некоторые операторы немецких заправок, например в Киле, начали по ночам отключать самые отдаленные и плохо освещенные колонки, чтобы предотвратить кражи.

    Польская полиция также сообщает о многочисленных инцидентах – причем тамошние воры предпочитают действовать по-крупному. В конце сентября злоумышленники слили 1600 литров дизеля из бака локомотива, мирно отстаивавшегося в железнодорожном депо на улице Товаровой в городе Ясло (Подкарпатское воеводство). Воры проникли внутрь, взломав запорные устройства в воротах депо.

    В июне полиция задержала других воров, действовавших на территории Томашувского повята (Люблинское воеводство), в районе населенных пунктов Белжец – Любыча-Крулевска, где ведется строительство скоростной трассы S17. Злоумышленники неоднократно взламывали топливные баки техники, работавшей на объекте. Позже выяснилось, что они совершали набеги и на соседние Замойский и Билгорайский повяты, где тоже выкачивали насосами дизельное топливо из баков строительной техники на площадках. У них были приспособления, с помощью которых они преодолевали защиту топливных систем тяжелой техники. Общий объем похищенного по всем трем повятам превысил 8000 литров.

    Особой изобретательностью отличаются французские и итальянские воры.

    В департаменте Па-де-Кале 23-летний мужчина недавно похитил за неделю около 6400 литров дизельного топлива, не вскрывая резервуаров. В Мозеле преступники использовали магнитный механизм для разблокировки клапанов и обмана компьютерной системы заправки, украв более 1000 литров. По данным французских экспертов, такие методы требуют недюжинных технических знаний. В Италии 28-летний мужчина похитил в провинциях Савона и Империя с заправок самообслуживания топливо на десятки тысяч евро: он нашел способ получить доступ к системе колонок и перепродавал краденое водителям.

    В Дании, Нидерландах и Бельгии наблюдается одна и та же картина: топливо крадут не только на АЗС и из грузовых фур, но уже и у фермеров, и на строительных объектах. Например, в Дании из техники, работавшей на гравийном карьере, похитили 2500 литров дизеля, а с одной из ферм – 4300 литров.

    В Нидерландах 33-летнего мужчину приговорили к трем месяцам тюрьмы за кражу 1000 литров топлива с заправки в городе Блокзейль. В Бельгии, по данным отраслевой организации TLV, только в апреле из грузовиков фламандских транспортных компаний было украдено более 10 000 литров дизеля – и это, вероятно, занижено; от краж пострадала каждая пятая транспортная компания региона.

    Что характерно, часть европейцев видит в ворах эдаких робин гудов, благодаря которым топливо на теневом рынке можно купить дешевле, чем на легальной АЗС. По мнению этих людей, их власти, а также крупные предприятия не делают всего возможного, чтобы купировать топливный кризис. Примечателен случай в Швеции: в городе Алингсос местный житель еще в июне 2025 года перерезал топливные шланги на тринадцати заправках, а недавно получил за это условный срок со штрафом. Свой поступок он объяснил протестом против высоких цен на топливо и политики смешивания бензина с этанолом.

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