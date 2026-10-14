На Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink

Экс-советник министра обороны Украины Стерненко заявил об ограничении Starlink

Tекст: Вера Басилая

По словам Стерненко, в среду ночью в движении при скорости свыше 160 км/ч начала исчезать связь, из-за этого был сорван ряд важных миссий, передает ТАСС.

Он заявил, что американская компания SpaceX ограничила доступ украинской армии к интернету по прямому запросу администрации президента США.

Ранее европейское издание Politico предполагало, что Трамп может лишить Киев американских разведданных или оказать давление на предпринимателя Илона Маска с целью отключения спутникового интернета, на который сильно полагаются украинские военные.

ВСУ пожаловались на отсутствие информации от Запада о запусках российских ракет.

Во вторник Зеленский пожаловался на отсутствие американских разведданных о ракетных ударах по Киеву.

Ранее эксперт предупредил о тяжелейших последствиях для Украины в случае утраты разведданных США.