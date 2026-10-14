Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.0 комментариев
На Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink
Экс-советник министра обороны Украины Стерненко заявил об ограничении Starlink
Бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что вооруженным силам страны ограничили доступ к терминалам спутникового интернета Starlink, из-за чего сорвался ряд важных военных операций.
По словам Стерненко, в среду ночью в движении при скорости свыше 160 км/ч начала исчезать связь, из-за этого был сорван ряд важных миссий, передает ТАСС.
Он заявил, что американская компания SpaceX ограничила доступ украинской армии к интернету по прямому запросу администрации президента США.
Ранее европейское издание Politico предполагало, что Трамп может лишить Киев американских разведданных или оказать давление на предпринимателя Илона Маска с целью отключения спутникового интернета, на который сильно полагаются украинские военные.
ВСУ пожаловались на отсутствие информации от Запада о запусках российских ракет.
Во вторник Зеленский пожаловался на отсутствие американских разведданных о ракетных ударах по Киеву.
Ранее эксперт предупредил о тяжелейших последствиях для Украины в случае утраты разведданных США.