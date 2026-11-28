Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Водитель внедорожника получил домашний арест за ДТП с электровелосипедистом
Суд отправил под домашний арест водителя Hyundai за смерть электровелосипедиста
Хорошевский районный суд Москвы отправил под домашний арест Артура Парсяна, обвиняемого в совершении ДТП, в котором погиб водитель электровелосипеда.
Мера пресечения избрана на два месяца, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
Авария произошла в пятницу вечером на Шелепихинском шоссе. По данным следствия, Парсян за рулем Hyundai Santa Fe при обгоне столкнулся с электровелосипедом. Водитель двухколесного транспорта скончался на месте от полученных травм.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд отправил под домашний арест водителя автомобиля, насмерть сбившего подростка на электросамокате в Мытищах.
Также Свердловский областной суд оставил под стражей мужчину, обвиняемого в смертельном ДТП с автобусом в Екатеринбурге.
Кроме того, в прошлом году жителя Москвы лишили водительских прав и оштрафовали за пьяную езду на электросамокате.