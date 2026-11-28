Суд отправил под домашний арест водителя Hyundai за смерть электровелосипедиста

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мера пресечения избрана на два месяца, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Авария произошла в пятницу вечером на Шелепихинском шоссе. По данным следствия, Парсян за рулем Hyundai Santa Fe при обгоне столкнулся с электровелосипедом. Водитель двухколесного транспорта скончался на месте от полученных травм.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд отправил под домашний арест водителя автомобиля, насмерть сбившего подростка на электросамокате в Мытищах.

Также Свердловский областной суд оставил под стражей мужчину, обвиняемого в смертельном ДТП с автобусом в Екатеринбурге.

Кроме того, в прошлом году жителя Москвы лишили водительских прав и оштрафовали за пьяную езду на электросамокате.