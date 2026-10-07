Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.2 комментария
Сбивший подростка на самокате в Мытищах водитель отправлен под домашний арест
Мытищинский суд Московской области отправил под домашний арест водителя автомобиля, насмерть сбившего 13-летнего подростка на электросамокате.
«Суд избрал П. меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 5 декабря 2026 года», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал судов региона.
Мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
В понедельник подмосковный главк МВД сообщил, что автомобиль Volkswagen сбил подростка, который переезжал дорогу на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник подросток, сбитый на самокате в Мытищах, умер в больнице.
Ранее в пятницу в Подмосковье после ДТП на самокате госпитализировали двух подростков. До этого в Новосибирске уже девочки-подростки на самокатах сбили женщину с ребенком.