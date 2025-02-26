Москвича лишили прав за пьяную езду на электросамокате

Суд лишил прав москвича и наложил штраф за пьяную езду на самокате

Tекст: Вера Басилая

Ималетдинов был признан виновным по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему были предъявлены обвинения в вождении транспортного средства в пьяном виде. По данным пресс-службы столичных судов общей юрисдикции, наказание включает в себя административный штраф и лишение прав на управление транспортными средствами, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее москвич катался по улицам столицы на электросамокате. При этом он был в компании своей спутницы, а ребенок находился в рюкзаке. Нарушитель был опознан по камерам видеонаблюдения и номеру на самокате, что позволило наложить на него штраф за каждое из зафиксированных нарушений. Кроме того, он получил бессрочную блокировку в сервисе кикшеринга.

В сентябре в Москве выписали первый штраф на 100 тыс. рублей за нарушение правил езды на электросамокате, когда пользователь кикшерингового сервиса «Яндекс Go» передал управление самокатом несовершеннолетнему.

Газета ВЗГЛЯД освещала, как можно ездить на электросамокате по правилам.