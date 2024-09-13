  • Новость часаНебензя: НАТО начнет войну с Россией, если разрешит Украине бить вглубь территории РФ
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    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

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    Андрей Перла Андрей Перла Мирного тыла больше нет

    До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева В истории позорного русского покаяния поставлена точка

    Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.

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    13 сентября 2024, 19:01 • Новости дня

    В Москве выписали первый штраф за передачу самоката ребенку

    В Москве выписали первый штраф за передачу самоката ребенку, нарушитель заплатит 100 тыс. рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве впервые оштрафовали пользователя кикшерингового сервиса «Яндекс Go» за то, что он передал электросамокат несовершеннолетнему.

    «С 1 сентября в «Яндекс Go» действует повышенный штраф за использование самоката несовершеннолетними – 100 тыс. рублей. По правилам, ездить на самокате можно только с 18 лет», – сообщили в пресс-службе сервиса, слова которой приводит «Фонтанка». Подробности инцидента выясняются.

    Ранее сообщалось, что московских школьников решили научить езде на самокатах. Правила безопасного вождения на самокатах будут изучать более 100 тыс. учащихся.

    13 сентября 2024, 14:38 • Новости дня
    США выбрали стратегическую цель для украинского удара ракетами ATACMS

    CNN: Вашингтон хочет, чтобы Украина использовала ракеты против Крыма и российских кораблей.

    США выбрали стратегическую цель для украинского удара ракетами ATACMS
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    США пытаются убедить Украину не использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов по объектам в России, которые, по мнению американских военных, не имеют большой стратегической ценности.

    «У Минобороны (США) ограниченный запас дальнобойных систем, поэтому США пытаются убедить Украину использовать их с достижением максимального эффекта, а не на разнородные цели в России, которые имеют небольшую стратегическую ценность», – говорится в сообщении CNN, которое передает РИА «Новости»

    По словам источника телеканала в американской администрации, в Вашингтоне считают, что удары по Крыму и российским военным кораблям будут более эффективным способом применения ATACMS.

    Ранее сообщалось, что США заявили о сохранении позиции по ограничениям для Киева на удары по России.


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    13 сентября 2024, 09:23 • Новости дня
    Шарий опубликовал подробности об изгнании шестерых британских дипломатов из России

    Украинский блогер Шарий опубликовал подробности об изгнании шестерых британских дипломатов из России

    Шарий опубликовал подробности об изгнании шестерых британских дипломатов из России
    @ ASupersharij

    Украинский блогер Анатолий Шарий после того, как МИД России прекратил аккредитацию шести сотрудников посольства Великобритании, разместил в своем блоге подробности о спецпроекте британских спецслужб, действовавшем внутри посольства в России.

    «Спецслужбы России считают, как вы знаете, что именно Британия координировала удары по Крыму, теракт на Керченском мосту и так далее. Но и это не все», – пишет Шарий в своем Telegram-канале.

    ФСБ «визуализировала» некоторую информацию, в частности, используя файлы внутренней сети Foreign, Commonwealth and Development Office, проходящие под грифом Official-SensitiveFCDO-only, в итоге сотрудники-британцы признаны агентами и подлежат высылке, напоминает блогер.

    «Насколько мне известно … разведка и контрразведка РФ получили информацию о том, что Eastern Europe and Central Asia Directorate (EECAD) … был превращен в спецслужбу, работающую исключительно против интересов России.

    Как следует из информации, полученной российскими спецслужбами, в 2017 году EECAD начал курировать операцию Counter Disinformation & Media Development Programme, целью которой стало как публичное, так и непубличное противодействие РФ, дискредитация ее руководства и т. д.», – отмечает Шарий.

    «Британией также было создано агентство HMG Russia Unit, – добавляет он. – Курировал проект замминистра иностранных дел королевства Бартон, а он, в свою очередь, подчинялся советнику премьер-министра по национальной безопасности Бэрроу.

    Структура EECAD разделена, как утверждают спецслужбы РФ, на множество департаментов, в частности, Департамент развития и гуманитарных программ, Департамент раннего восстановления и реконструкции Украины, Департамент обеспечения деятельности Директората и другие.

    Как следует из документации ФСБ, Британское внешнеполитическое ведомство также создало Директорат информационных угроз и влияния (Information Threats and InfluenceDirectorate) – своего рода Департамент пропаганды», – сообщил украинский блогер.

    «Что будет дальше? По моей информации, теперь все дипломаты Великобритании будут рассматриваться по умолчанию либо как кадровые сотрудники МИ-6, либо как агентура», – рассуждает Шарий.

    «Это одновременно очень сильный удар по службам Великобритании, но также это удар по скудным остаткам дипотношений России и королевства», – заключает блогер.

    Напомним, в пятницу утром ФСБ сообщила о прекращении аккредитации шести британских дипломатов. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что дипломаты посольства Британии в Москве занимались акциями, направленными на нанесение ущерба российскому народу.

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    13 сентября 2024, 18:15 • Видео
    США подставили Британию под удар России

    Из России высылают шестерых британских дипломатов на фоне ожиданий того, что после встречи президента США и премьера Британии ВСУ получат разрешение на удары как минимум британскими ракетами по территории России. Так США подставляют британцев под ответный удар. Президент России Владимир Путин предупреждал, что это будет рассматриваться как прямое участие в войне с Россией.

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    13 сентября 2024, 13:03 • Новости дня
    Британия отреагировала на высылку шпионов-дипломатов из России

    Британия назвала безосновательной высылку шпионов-дипломатов из России

    Британия отреагировала на высылку шпионов-дипломатов из России
    @ Juergen Hasenkopf/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высылка шестерых британских дипломатов из Москвы не имеет оснований, заявили в министерстве иностранных дел Британии.

    «Выдвинутые ФСБ обвинения полностью беспочвенны», заявило министерство, передает ТАСС.

    «Российские власти аннулировали дипломатическую аккредитацию шести британских дипломатов в прошлом месяце после действий, предпринятых правительством Британии в ответ на деятельность российского государства в Европе и Британии. Мы не собираемся извиняться за защиту национальных интересов», – заключили там.

    Ранее ФСБ заявила, что шестеро сотрудников британского посольства, находившиеся в России, лишены аккредитации из-за признаков разведывательной деятельности.

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    13 сентября 2024, 09:58 • Новости дня
    Греция обвинила Россию в росте цен на электричество в Европе

    Греция сообщила о влиянии российских ударов по Украине на рынок электроэнергии ЕС

    Греция обвинила Россию в росте цен на электричество в Европе
    @ Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Греция заявила, что российские удары по украинской инфраструктуре и требования Киева к европейским странам о помощи способствовали удвоению цен на электричество в Юго-Восточной Европе этим летом.

    Как сообщает Financial Times, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предупредил о значительном росте цен на электроэнергию в Юго-Восточной Европе из-за российских атак на украинскую инфраструктуру. Он обратился к Еврокомиссии с просьбой срочно решить проблему нехватки мощностей, которая привела к таким экстремальным ценам.

    Мицотакис отметил, что цены на электроэнергию в августе выросли с 60 евро за мегаватт-час до 130 евро. Это вызвано не только жаркой погодой и нехваткой воды для гидроэлектростанций, но и увеличением импорта электроэнергии Украиной, которая раньше была ее экспортером. После интенсивных бомбардировок Россией в первой половине 2024 года Украина увеличила импорт электроэнергии почти в шесть раз.

    Премьер-министр также подчеркнул необходимость лучшего контроля над рынком электроэнергии, назвав его «неконтролируемой черной коробкой». Он отметил, что существует мини-кризис в энергетике, о котором мало говорят, и призвал к политическому ответу на эту проблему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская энергетика поддерживается на плаву благодаря западной помощи, которая заключается в передаче оборудования вместо денежных сумм в целях восстановления энергосистемы. Однако украинский Центр противодействия дезинформации при СНБО предупреждает, что этой зимой жители страны могут столкнуться с долгими периодами без тепла и света, что свидетельствует о нестабильном состоянии энергетики Украины.

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    13 сентября 2024, 08:59 • Новости дня
    Захарова: Британские дипломаты нанесли ущерб российскому народу
    Захарова: Британские дипломаты нанесли ущерб российскому народу
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дипломаты посольства Британии в Москве занимались «акциями, направленными на нанесение ущерба российскому народу», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, в МИД полностью разделяют выраженные ФСБ оценки деятельности британских «как бы дипломатов», действия которых далеко вышли за пределы, очерченные венскими конвенциями, передает ТАСС.

    «Речь идет не только о формальной стороне вопроса и несоответствии заявленной деятельности, а об акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу», – сказала Захарова.

    Ранее ФСБ сообщила о прекращении аккредитации шести британских дипломатов.

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    13 сентября 2024, 11:28 • Новости дня
    В Таджикистане заявили о вреде работы в России для здоровья трудовых мигрантов
    В Таджикистане заявили о вреде работы в России для здоровья трудовых мигрантов
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Трудовые мигранты из Таджикистана заявили, что сталкиваются с «тяжелыми условиями труда и ограниченным доступом к медицине», и это способствует росту числа случаев ВИЧ и туберкулеза, а также психических заболеваний «из-за постоянного стресса и изоляции».

    Таджикские трудовые мигранты являются одной из наиболее уязвимых групп населения из-за тяжелых условий труда и ограниченного доступа к медицинской помощи, отмечает Asia-Plus. По данным издания, они сталкиваются с серьезными проблемами, влияющими на здоровье, такими как психические и инфекционные заболевания. Однообразное питание, низкий уровень дохода и высокий уровень стресса ослабляют их иммунитет, что увеличивает риск заражения инфекциями, такими как ВИЧ и туберкулез, указывает Asia-Plus. В 2022 году около 19% пациентов в Таджикистане заразились туберкулезом во время миграции.

    В частности, доктор Комрон Парпиев отмечает, что деятельность мигрантов сама по себе не увеличивает риск заражения туберкулезом, однако способствует распространению инфекции, особенно в местах с большим скоплением людей.

    Помимо инфекционных заболеваний, мигранты страдают от психических расстройств «из-за изоляции, нестабильности и трудных условий работы». Так, врач-психиатр Мария Гончарова отмечает, что эти факторы приводят к развитию депрессии, тревожных расстройств и других психических проблем. Она подчеркивает, что многие мигранты сталкиваются с чувством одиночества, что усугубляет ситуацию.

    Издание приводит диаграмму частоты различных расстройств у вернувшихся мигрантов, в том числе более 16% пожаловались на головные боли, почти 13% – на нервозность, 11,3% – на раздражительность, агрессию и потерю контроля над собой. Кроме того, там указано, что 7% опрошенных пожаловались на «чрезмерную задумчивость».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Госдуме предложили ужесточить контроль за заключением браков с иностранцами, чтобы предотвратить фиктивные союзы. По мнению экспертов, такие меры помогут снизить число случаев мошенничества и незаконного получения гражданства России.

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    13 сентября 2024, 06:49 • Новости дня
    Китай назвал условия урегулирования конфликта на Украине

    Министр обороны Китая Дун Цзюнь призвал избегать двойных стандартов при урегулировании конфликта на Украине

    Китай назвал условия урегулирования конфликта на Украине
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Для урегулирования палестино-израильского конфликта, конфликта на Украине и других необходимо осознать их первопричину и избегать двойных стандартов, заявил министр обороны Китая Дун Цзюнь.

    На церемонии открытия Сяншаньского форума по безопасности в Пекине Дун Цзюнь подчеркнул, что любой конфликт должен завершиться «мирным решением». По его словам, фундаментальным решением может быть только «продвижение политического урегулирования путем всестороннего обсуждения».

    «Чем скорее сесть за стол переговоров и начать говорить, тем скорее наступит мир и будут решены такие острые вопросы, как украинский кризис и палестино-израильский конфликт», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он заявил, что сейчас «многие страны мира активно работают над прекращением огня и прекращением войн, консенсус о необходимости поддержания мира расширяется, а импульс для содействия примирению растет». Если все стороны будут стремиться к миру, то смогут перейти от конфликтов к мирному решению, сказал Дун Цзюнь.

    «Для решения украинского кризиса, палестино-израильского конфликта и других горячих вопросов способствование мирным переговорам и политическое урегулирование являются единственным базовым выходом», – приводит слова министра ТАСС.

    Дун Цзюнь подчеркнул, что при работе над урегулированием конфликтов нужно «быть справедливым, не искать геополитических интересов и не прибегать к двойным стандартам», это позволит заручиться доверием всех сторон, организовать благоприятную среду для переговоров.

    Кроме того, как указал министр, для урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке нужно «сначала осознать их первопричину и реальность, а потом найти ключи к этим проблемам». Он указал, что у сложных проблем нет простых решений, требуется «придерживаться системного мышления, анализировать первопричины и искать корень болезни».

    Дун Цзюнь сказал, что «нельзя заботиться только о себе». «В сообществе с неделимой безопасностью каждый участник имеет право поддерживать свою безопасность, а также несет ответственность за совместное поддержание безопасности во всем мире», – заявил он.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал план мирного урегулирования, разработанный Китаем и поддержанный Бразилией.

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    13 сентября 2024, 00:29 • Новости дня
    Вэнс рассказал о возможном плане Трампа по Украине

    Вэнс раскрыл «вероятное» содержание мирного договора между Россией и Украиной в соответствии с планом Трампа

    Вэнс рассказал о возможном плане Трампа по Украине
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мирный договор между Россией и Украиной, вероятно, будет включать создание демилитаризованной зоны и отказ Киева от вступления в НАТО, сообщил кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс, рассказывая о возможном плане Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

    О возможном плане Трампа Вэнс рассказал YouTube-каналу Shawn Ryan Show. По словам Вэнса, Трамп, вероятно, проведет встречу с представителями России, Украины и стран Европы, попросив их решить, каким должен быть мирный договор, передает РИА «Новости».

    «Вероятно, это будет выглядеть следующим образом: линия разграничения между Россией и Украиной станет демилитаризованной зоной», – приводит слова Вэнса ТАСС.

    ДМЗ «будет сильно укреплена». Украина «сохранит независимость и суверенитет», а Россия получит от Киева «гарантии нейтральности, неприсоединения к НАТО и другим союзным учреждениям подобного рода», «Германия и другие страны должны будут частично профинансировать восстановление Украины», сообщил Вэнс.

    Напомним, Трамп заявлял, что у него есть план по урегулированию украинского конфликта. Однако детали этого плана он раскрывать отказался.

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    12 сентября 2024, 21:38 • Новости дня
    Познер рассказал о причинах отказа работать на Западе после начала СВО

    Познер отказался работать на Западе из-за требований о Путине

    Tекст: Денис Тельманов

    Телеведущий Владимир Познер рассказал, что ему предлагали работу на западных каналах, но он отказался. Об этом сообщает Forbes.

    «Были предложения. Я не стану называть конкретно, но они были, и не в одной стране», – сказал Познер в интервью Forbes, передает РИА «Новости»

    По его словам, ему выдвигали условие: высказаться о Владимире Путине и его политике «определенным образом». Журналист сообщил, что посчитал такой подход неприемлемым и отказался от предложений.

    В интервью Познер рассказал, что хотел бы вернуться к работе в эфире, но это вряд ли возможно: «Я появился на советском экране как человек, которого могли запомнить, в 59 лет, понимаете? Уже люди готовятся уйти, а я в это время прихожу. Думаю, что, может быть, поэтому до сих пор во мне живет вот этот вот драйв, желание. Я хочу, но вы знаете, не всегда все можно, что хочешь. Приходится иногда идти на некоторые компромиссы или признать даже поражение». Журналист также рассказал, что пишет книгу, но не сказал, о чем она будет.

    Ранее Познер заявил, что его скончавшийся коллега Николай Сванидзе был принципиальным человеком.

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    12 сентября 2024, 21:20 • Новости дня
    Финские первоклассники на экскурсии перешли границу с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Учащиеся первого класса из финского города Савонлинна во время экскурсии пересекли российскую государственную границу, сообщают местные СМИ.

    В группе было около пяти-шести учеников, они отделились от остальных, ушли в лес к пограничной линии у реки Коккола, передает ТАСС со ссылкой на газету IltaSanomat.

    Они сняли на видео, как проходят мимо красно-зеленого пограничного столба.

    Финские пограничники сообщили, что всего 10 учащихся нарушили правила перемещения в пограничной зоне, пятеро из них могли незаконно пересечь границу.

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    13 сентября 2024, 08:35 • Новости дня
    Маск отреагировал на слова Путина об участии Запада в конфликте на Украине

    Маска обеспокоили слова Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине

    Маск отреагировал на слова Путина об участии Запада в конфликте на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) слова президента России Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине, выразив беспокойство по поводу происходящего.

    Как написал Маск, у него по поводу этого плохое чувство, передает РИА «Новости».

    Так бизнесмен отреагировал на выложенный пользователем соцсети Х видеофрагмент интервью Путина, в котором он заявил об обсуждении странами НАТО возможности участия в конфликте на Украине. Пользователь написал, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «начнут Третью мировую войну» и санкционируют атаки вглубь территории России.

    Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком также ответил на заявление Маска, согласившись с его мыслью.

    Ранее Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией.

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    13 сентября 2024, 02:22 • Новости дня
    Зеленский объявил успехи российских войск в Курской области «украинским планом»

    Зеленский объявил освобождение населенных пунктов в Курской области от ВСУ российскими войсками частью «плана» Киева

    Зеленский объявил успехи российских войск в Курской области «украинским планом»
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Курской области, где российские войска освободили от вооруженных сил Украины ряд населенных пунктов, захваченных ранее ВСУ.

    Зеленский признал, что российские войска проводят «контрнаступательные действия». При этом он заявил: «Все идет по нашему украинскому плану», – передает РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России подтвердило, что российская группировка войск «Север» за двое суток освободила десять населенных пунктов в Курской области. Ранее появились видеоподтверждения атаки и боевых действий в селе Снагость. Российские десантники прорвались в центр Снагости, не понеся потерь в технике.

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    12 сентября 2024, 19:38 • Новости дня
    Астроном пообещал «светопредставление» в небе над Россией в ночь на пятницу

    Астроном Попов рассказал о будущих последствиях удара облака солнечной плазмы о Землю

    Астроном пообещал «светопредставление» в небе над Россией в ночь на пятницу
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «С наступлением темноты, как только появятся первые звезды, почти над всей территорией России можно будет уловить всполохи сияния», – сказал газете ВЗГЛЯД директор клуба космонавтики имени Гагарина, основатель первого лагеря космической подготовки для детей «Шумгам» Никита Попов, комментируя надвигающееся на Землю облако солнечной плазмы.

    В Российской академии наук предупредили, что по Земле ударит облако солнечной плазмы. По прогнозам ученых, это произойдет 12 сентября в вечернее время. 

    «Это не первое такое «облако плазмы» даже в сентябре и, судя по пику солнечной активности, не последнее в этом сезоне. Год вообще очень богат на яркие явления, связанные с плазмой и магнитными бурями, Солнце в пике своей активности», – говорит Попов. По словам астронома, бояться данного явления сильно не стоит, хотя не исключает, что могут наблюдаться помехи радиосвязи.

    Попов напоминает, что в августе было одно из чудес для любителей наблюдения неба: метеорный поток Персеид и полярное сияние одновременно. По его словам, мало кто такое явление видел своими глазами, тем более в наших широтах летом.

    «Сегодня тоже обещается светопреставление. Пока параметры со спутников говорят о том, что с наступлением темноты, как только появятся первые звезды, почти над всей территорией России можно будет уловить всполохи сияния – те самые моменты, когда заряженные частицы солнечного ветра на огромной скорости врезаются в магнитосферу Земли», – делится специалист.

    Для повышения шансов что-то увидеть, собеседник рекомендует переместиться туда, где минимальное количество посторонней засветки – огней города, фар часто проезжающих машин. Но придется определить, где север.

    «Если заметите какую-то необычную дымку на небе, которая меняет форму, то попробуйте ее сфотографировать в ночном режиме телефона или на фотоаппарат с большой выдержкой. Увидели на экране зеленоватые или красноватые оттенки – да, это оно, продолжаем наблюдения. Ну и, конечно, небо должно быть ясным и чистым, без облаков. Астронаблюдения – это всегда лотерея в наших регионах», – заключил Попов.

    Ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что на Солнце произошел мощный выброс корональной массы, который привел к образованию крупного плазменного облака. Оно достигло Земли, и специалисты зафиксировали возмущения магнитного поля нашей планеты.

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    13 сентября 2024, 11:26 • Новости дня
    Луговой призвал прекратить дипломатические отношения с «британскими подонками»

    Депутат Луговой: Британцы используют самые подлые и коварные средства и думают, что Россия об этом ничего не знает

    Луговой призвал прекратить дипломатические отношения с «британскими подонками»
    @ Алексей Белкин/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Британское посольство давно превратилось в базу для подрывной и деструктивной деятельности, направленной против России. То, что устраивают англичане, не входит ни в какие дипломатические рамки, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Андрей Луговой. Ранее ФСБ сообщила о прекращении аккредитации шести британских дипломатов.

    «Я давно рассматриваю британское посольство как базу для проведения шпионских акций и диверсий со стороны разведки MI6. И анализируя слова, сказанные сотрудниками ФСБ, которые, видимо, работают в английском направлении, можно только с ними согласиться», – сказал Андрей Луговой, первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности, зампред думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

    «То, что устраивают англичане на территории нашей страны, не входит ни в какие дипломатические рамки. Они используют любые самые низкие, самые подлые и коварные средства для достижения своих целей. И почему-то думают, что мы об этом ничего не знаем», – возмутился спикер.

    «Но каждое их действие и движение находится на контроле. Я считаю, что вообще пришло время раз и навсегда прекратить любые дипломатические отношения с этими подонками. Других слов я найти не могу», – добавляет парламентарий.

    По его словам, России стоит уделить «подобное внимание и американскому посольству». «Я полагаю, что они в тандеме с британскими шпионами пытаются проводить деструктивную и подрывную работу в отношении нашей страны. Поэтому я стоя аплодирую тем действиям, которые были предприняты в отношении этих негодяев», – заключил Луговой.

    Ранее ФСБ обвинила шестерых сотрудников британского посольства в «разведывательно-подрывной работе». Соответствующие признаки нашли в их работе. Речь идет о таких дипломатах, как Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кэтрин Макдоналл, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел. В спецслужбе подчеркнули, что потребуют досрочного прекращения деятельности в России британских дипломатов при выявлении таких признаков в дальнейшем.


    Кроме того, были получены документы, подтверждающие факт координации Лондоном «эскалации международной военно-политической обстановки». Материалы свидетельствуют о том, что в Британии головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики «на российском направлении» и в странах, ранее входивших в СССР, является директорат Восточной Европы и Центральной Азии британского МИД.

    Согласно сообщению ФСБ, после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года директорат «был превращен в спецслужбу для нанесения поражения России». «Таким образом, выявленные факты дают основания рассматривать деятельность направляемых в Москву по линии директора британских дипломатов как угрожающую безопасности Российской Федерации», – подчеркнули в спецслужбе.

    Мария Захарова заявила, что в МИД полностью разделяют выраженные ФСБ оценки деятельности британских «как бы дипломатов», действия которых вышли далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями. «Важнее всего, что речь идет не только о формальной стороне вопроса и не соответствии заявленной деятельности, а о подобных акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу», – сказала представитель ведомства.

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    13 сентября 2024, 11:55 • Новости дня
    ITV: Стармер исключил одобрение ударов вглубь России на встрече с Байденом
    ITV: Стармер исключил одобрение ударов вглубь России на встрече с Байденом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия и США не собираются в пятницу на встрече лидеров двух стран давать Украине разрешение на использование западного вооружения для ударов по целям на территории России, сообщает канал ITV со ссылкой на британского премьера Кира Стармера.

    Как говорится в сообщении, Стармер в самолете по пути в Вашингтон дал понять, что во время его встречи в Белом доме с Байденом Украине не разрешат использовать западные ракеты для нанесения ударов по России, передает РИА «Новости».

    Стармер заявил, что решение о расширении возможностей применения ракет Storm Shadow является «тактическим», тогда как обсуждения с Байденом будут полностью сосредоточены на стратегии. При этом глава британского правительства добавил, что с Белым домом будут согласованы новые стратегические рамки, которые затем определят окончательный ответ для Владимира Зеленского по использованию Storm Shadow, сказано в материале.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией.

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