Юрист назвала популярные схемы мошенничества в стоматологических клиниках

Юрист Вепренцева назвала популярные схемы развода на деньги в стоматологических клиниках

Tекст: Вера Басилая

По ее словам, обман начинается уже перед визитом, когда сомнительные клиники покупают базы данных и предлагают бесплатные консультации или дешевые услуги, чтобы заманить клиентов, передает «Газета.Ru».

Одна из самых распространенных схем – это манипуляция при постановке диагноза. Вепренцева объясняет, что стоматологи могут намеренно преувеличивать серьезность проблемы, превращая простой кариес в пульпит, требующий дорогостоящего лечения. Еще один прием – запугивание пациентов неизбежной потерей зубов, чтобы заставить их согласиться на ненужное лечение и протезирование.

Юрист также подчеркнула, что финансовые махинации доведены до автоматизма. Например, в счет могут включать процедуры, которые не проводились, или применять дешевые материалы вместо оплаченных дорогих. Вепренцева советует пациентам тщательно документировать все этапы лечения, собирать доказательства и при первых признаках мошенничества обращаться в Роспотребнадзор и суд.

Для защиты от обмана юрист рекомендует получать независимые экспертные мнения в нескольких клиниках, чтобы сравнить диагнозы и предложенные варианты лечения. Это поможет избежать ненужных процедур и завышенных счетов.

По ее словам, главное оружие против стоматологического мошенничества – юридическая грамотность и готовность защищать свои права.

Ранее врач-стоматолог Сергей Рожнов развеял мифы о стоматологическом туризме в США, Британии и Германии, отметив, что многие пациенты переоценивают качество и стоимость стоматологических услуг в этих странах.