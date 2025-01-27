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Юрист назвала популярные схемы мошенничества в стоматологических клиниках
Юрист Вепренцева назвала популярные схемы развода на деньги в стоматологических клиниках
В стоматологических клиниках мошенники используют различные схемы обмана, включая навязывание ненужных процедур и завышение стоимости лечения, заявила эксперт, основатель юридической компании Таисия Вепренцева.
По ее словам, обман начинается уже перед визитом, когда сомнительные клиники покупают базы данных и предлагают бесплатные консультации или дешевые услуги, чтобы заманить клиентов, передает «Газета.Ru».
Одна из самых распространенных схем – это манипуляция при постановке диагноза. Вепренцева объясняет, что стоматологи могут намеренно преувеличивать серьезность проблемы, превращая простой кариес в пульпит, требующий дорогостоящего лечения. Еще один прием – запугивание пациентов неизбежной потерей зубов, чтобы заставить их согласиться на ненужное лечение и протезирование.
Юрист также подчеркнула, что финансовые махинации доведены до автоматизма. Например, в счет могут включать процедуры, которые не проводились, или применять дешевые материалы вместо оплаченных дорогих. Вепренцева советует пациентам тщательно документировать все этапы лечения, собирать доказательства и при первых признаках мошенничества обращаться в Роспотребнадзор и суд.
Для защиты от обмана юрист рекомендует получать независимые экспертные мнения в нескольких клиниках, чтобы сравнить диагнозы и предложенные варианты лечения. Это поможет избежать ненужных процедур и завышенных счетов.
По ее словам, главное оружие против стоматологического мошенничества – юридическая грамотность и готовность защищать свои права.
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