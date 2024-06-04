Врач развеял мифы о стоматологическом туризме

Стоматолог Рожнов развеял мифы о стоматологическом туризме

Tекст: Алексей Дегтярев

Основным мотивом стоматологического туризма является желание сэкономить, якобы в Белоруссии, Турции и ОАЭ можно получить лечение за меньшие деньги, сказал Рожнов в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, низкие цены на стоматологические услуги держат «клиники-лоукостеры», рассчитанные на заманивание туристов и иностранцев. При этом там могут лечить, не обращая внимания на последствия такого лечения, так как этим медикам не придется иметь дело с выпавшими пломбами и имплантами.

В России фиксируется рост обращений за «перелечиванием» пациентов, проходивших процедуры в стоматологических центрах Турции, отметил Рожнов.

Ранее по тем же причинам жители крупных городов отправлялись на лечение в регионы, но сейчас наблюдается обратное явление, когда жители регионов едут в Москву на лечение. Там соотношение «цена-качество» лучше, чем в регионах. Это связано с оттоком врачей в клиники крупных городов, пояснил он.

При этом, по его мнению, в США, Германии, Британии, Швейцарии качество лечения зубов держится «на высочайшем уровне», и лечение в стоматологиях этих стран не грозит негативными последствиями туристам. В ОАЭ и в Турции такого не наблюдается.