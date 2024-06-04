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Врач развеял мифы о стоматологическом туризме
Стоматолог Рожнов развеял мифы о стоматологическом туризме
Лечение зубов в США, Британии и Германии проводят качественно, но оно стоит очень дорого и доступно очень немногим, заявил врач-стоматолог и хирург Сергей Рожнов.
Основным мотивом стоматологического туризма является желание сэкономить, якобы в Белоруссии, Турции и ОАЭ можно получить лечение за меньшие деньги, сказал Рожнов в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, низкие цены на стоматологические услуги держат «клиники-лоукостеры», рассчитанные на заманивание туристов и иностранцев. При этом там могут лечить, не обращая внимания на последствия такого лечения, так как этим медикам не придется иметь дело с выпавшими пломбами и имплантами.
В России фиксируется рост обращений за «перелечиванием» пациентов, проходивших процедуры в стоматологических центрах Турции, отметил Рожнов.
Ранее по тем же причинам жители крупных городов отправлялись на лечение в регионы, но сейчас наблюдается обратное явление, когда жители регионов едут в Москву на лечение. Там соотношение «цена-качество» лучше, чем в регионах. Это связано с оттоком врачей в клиники крупных городов, пояснил он.
При этом, по его мнению, в США, Германии, Британии, Швейцарии качество лечения зубов держится «на высочайшем уровне», и лечение в стоматологиях этих стран не грозит негативными последствиями туристам. В ОАЭ и в Турции такого не наблюдается.