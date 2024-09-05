Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.19 комментариев
Московских школьников решили научить езде на самокатах
В депобразования Москвы заявили, что школьников научат правильно ездить на самокатах
В новом учебном году московские школьники начнут изучать правила безопасного вождения на самокатах, обучение пройдут более 100 тыс. учащихся, заявили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.
«Программа включает теоретическую и практическую части, занятия начнутся в середине осени и будут продолжаться на протяжении всего учебного года», – передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение.
В пресс-службе уточнили, что основная целевая аудитория программы – восьмиклассники.
Ранее штраф за нарушения при езде на самокате предложили увеличить до 100 тыс. рублей.