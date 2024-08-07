Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший не то что войны, а настоящей армии. «Прогрессивный демократ», чью карьеру сделали деньги и поддержка NRA. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.0 комментариев
Штраф за нарушения при езде на самокате предложили увеличить до 100 тыс. рублей
Дептранс Москвы предложил увеличить до 100 тыс. рублей штрафы за езду на самокате вдвоем
Столичный департамент транспорта предложил увеличить штрафы за езду на электросамокате вдвоем и передачу управления детям, соответствующее письмо направлено операторам сервисов аренды.
Нарушителей предлагается наказывать штрафом в размере 100 тыс. рублей, передает «Интерфакс». Ранее такие штрафы были введены для пользователей каршеринга.
Ведомство выступило с такой инициативой после появления в Сети видеоролика, на котором родители вместе с ребенком едут на самокате по проезжей части. «На видео родители нарушили сразу три правила», – указали в дептрансе, добавив, что нарушителя оштрафовали и заблокировали в сервисе аренды.
Ранее МВД России сообщило о росте на 81% количества ДТП с участием электросамокатов.