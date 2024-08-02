В МВД привели данные о росте числа ДТП с электросамокатами

Число ДТП с электросамокатами в России выросло на 81%

Tекст: Дарья Григоренко

Анализ дорожно-транспортных происшествий показал, что в период с января по июнь 2024 года в России произошло 1891 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Наиболее опасными в этом отношении оказались Москва (658 ДТП), Красноярский край (118), Краснодарский край (67), Нижегородская (127), Свердловская (60) и Тюменская области (81), а также Санкт-Петербург (86), пишут «Известия».

Жертвами ДТП с участием СИМ стали 21 человек, в том числе трое детей. При этом 20 погибших передвигались на СИМ самостоятельно, а еще один человек скончался после наезда на него электросамоката. Более половины смертельных случаев (14) произошли из-за наезда другого транспортного средства на СИМ, причем в трех случаях причиной аварии стал несоблюдение правил дорожного движения со стороны водителя электросамоката.

Анализ показал, что 40% ДТП с участием СИМ произошло на тротуарах, пешеходных дорожках и в пешеходных зонах. Еще 25% аварий случились на перекрестках и выездах с прилегающей территории, а 17% – на пешеходных переходах. В 58 случаях водители электросамокатов находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил голосование об идее полного запрета езды по улицам на электросамокатах.