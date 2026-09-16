Зоолог оценила риск заражения вирусами от летучих мышей в центре России

Зоолог Ситникова: Шанс заражения вирусами от летучих мышей в России минимален

Tекст: Алексей Дегтярёв

Рукокрылые действительно могут быть резервуарами лептоспироза и токсоплазмоза. Однако такие переносчики чаще встречаются на юге: на Кавказе, в Крыму и на Ставрополье, пояснила зоолог ТАСС.

«В южных регионах летучие мыши живут большими скоплениями в пещерах, в такой среде вероятность наличия очагов опасных заболеваний выше. А на европейской территории страны они живут разрозненно, маленькими колониями, плюс у нас более суровый климат. И вероятность того, что летучая мышь будет чем-то заражена, очень низкая», – сообщила эксперт.

Специалист добавила, что лишь немногие виды способны прокусить кожу человека до крови. Если инцидент все же произошел, необходимо промыть рану и обратиться к врачу, не поддаваясь панике. Текущие исследования подтверждают отсутствие активных вирусов у рукокрылых в Центральной России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор МГУ Алексей Аграновский заявил об отсутствии в России летучих мышей-переносчиков вируса Нипах.

Академик РАН Виталий Зверев назвал вероятность возникновения вспышки этого заболевания в нашей стране крайне низкой.

В 2024 году российские ученые предупреждали о рисках заноса рукокрылыми новых инфекций из европейских стран.