Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
Движение поездов в Нидерландах решили остановить 9 сентября из-за забастовки
Транспортный коллапс грозит Нидерландам 9 сентября из-за масштабной забастовки профсоюзов, недовольных правительственной реформой социального обеспечения.
Движение поездов по всем Нидерландам будет приостановлено 9 сентября из-за забастовки профсоюзов, передает РИА «Новости».
Исключением станет лишь маршрут между Амстердамом, аэропортом Схипхол и Хофддорпом, где поезда будут ходить четыре раза в час.
«Профсоюзы объявили общенациональную забастовку общественного транспорта в среду, 9 сентября. В результате в этот день движение поездов по всей территории Нидерландов будет приостановлено», – сообщили в компании «Нидерландские железные дороги».
Забастовка также затронет международные поезда и рейсы в Бельгию. Федерация профсоюзов Нидерландов организует акцию протеста против реформы системы социального обеспечения, предусматривающей сокращение пособий и повышение пенсионного возраста. Несмотря на уступки со стороны правительства, профсоюзы решили не отменять протест.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе нидерландские фермеры на тракторах заблокировали дороги у здания правительства в Хертогенбосе.
В июне протест профсоюза машинистов остановил работу двух линий лондонского метро.