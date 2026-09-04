Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
Четырех медведей застрелили во дворе жилого дома под Красноярском
В селе Епишино Красноярского края полицейские и охотники ликвидировали четырех диких зверей, проникших во двор частного жилого дома и угрожавших местным жителям.
Четыре диких зверя, проникшие на территорию частного жилого дома в селе Епишино Енисейского муниципального округа, были застрелены, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Красноярскому краю.
«Сегодня утром в МО МВД России «Енисейский» поступило заявление от жительницы села Епишино. По сообщению заявительницы, в ограде ее частного дома находились четыре медведя. На место происшествия незамедлительно прибыли участковый уполномоченный полиции и представитель охотобщества. Дикие животные представляли прямую угрозу жизни граждан. В целях пресечения дальнейших нападений на жилой сектор медведи были ликвидированы», – говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в лесу под Красноярском дикий медведь насмерть загрыз двух женщин. Пенсионерки пропали 31 августа, после чего к их поискам подключились полицейские и волонтеры. В настоящее время следственные органы проводят проверку по факту трагедии, назначены судебно-медицинские экспертизы.
После этого трагического инцидента власти зафиксировали 16 случаев выхода хищников к людям в Енисейском округе.
В тот же день сотрудники полиции застрелили агрессивного зверя возле школы в поселке Емельяново.