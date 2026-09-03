Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Полицейские застрелили агрессивного медведя у школы в пригороде Красноярска
Агрессивного медведя застрелили возле школы в пригороде Красноярска
В пригороде Красноярска сотрудники полиции застрелили агрессивного медведя, который вышел на центральную улицу и вплотную подошел к зданию местной школы.
Медведь вышел на центральную улицу поселка Емельяново под Красноярском, разгромил несколько палисадников и подошел к зданию школы, передает ТАСС. Сотрудники полиции ликвидировали дикое животное.
«Поступило сообщение от местных жителей о появлении медведя в поселке Емельяново. Хищного зверя видели на одной из улиц в районе средней образовательной школы № 2. На глазах очевидцев животное проявляло агрессию к собаке, разгромило несколько палисадников. Незамедлительно на место происшествия выехал наряд ДПС. Сотрудники полиции обнаружили медведя, бежавшего по центральной улице поселка. В связи с угрозой, которую представлял хищник, они приняли меры к его ликвидации, применив автоматическое оружие», – говорится в сообщении ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти Красноярска ввели режим повышенной готовности из-за появления медведей в городе.
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