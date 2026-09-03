Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Норвегия открестилась от захвата российского судна на Шпицбергене
Представитель министерства юстиции Норвегии Франк Линюм заявил о непричастности властей к задержанию научно-исследовательского корабля «Профессор Молчанов» по требованию украинской компании.
Военные и береговая охрана скандинавской страны не участвовали в захвате российского судна на Шпицбергене, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Ранее юристы заявляли об обратном, однако официальные лица опровергли эту информацию.
Представитель министерства юстиции Норвегии Франк Линюм прокомментировал ситуацию с задержанием корабля. «Это дело между «Нафтогазом» и Россией. Норвегия не является стороной в этом деле», – подчеркнул чиновник.
Он также добавил, что окружной суд принял решение об аресте имущества без предварительного уведомления Москвы. Само судно сейчас находится в порту Баренцбург. Арест наложили в среду по заявлению украинской компании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежские власти арестовали российское научное судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене.
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